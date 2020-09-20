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https://ria.ru/20200920/feyerverk-1577486621.html
Такого в мире еще не было: фестиваль фейерверков в Москве
Фестиваль фейерверков "Ростех" в этот раз был удивительным — из-за пандемии он впервые прошел в формате телешоу и без зрителей. Лучшие пиротехники России... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T10:30
2020-09-20T10:31
самоизоляция
что посмотреть
коронавирус в россии
парк "патриот"
муслим магомаев
дмитрий хворостовский
полина гагарина
москва
канны
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Галина Соколова. </strong>Фестиваль фейерверков "Ростех" в этот раз был удивительным — из-за пандемии он впервые прошел в формате телешоу и без зрителей. Лучшие пиротехники России создавали красочное действо в парке "Патриот" (Кубинка), вдохновляясь военной тематикой, героизмом и культурой нашей страны. Тема этого года — 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. О том, почему этот фестиваль стал одним из самых грандиозных событий года, как все это сделано и кто забрал главный приз, — в материале РИА Новости. Салют на весь мирДля того чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции, фестиваль решили провести не только онлайн, но и не в столице, как это было на протяжении шести последних лет, а в подмосковной Кубинке — на территории парка "Патриот".На участие в "Ростехе" этого года поступило много заявок, но в шестерке лучших оказались пиротехники из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Хабаровска, Новосибирска и Черкесска. Как и в предыдущие годы, программа состояла из двух частей: визитной карточки, созданной под традиционную или современную музыку, и выступления в произвольной форме.Еще одной особенностью фестиваля стало то, что его впервые комментировали. За шоу вместе со зрителями наблюдали телеведущий Артем Хворостухин и вице-президент Российской пиротехнической ассоциации Олег Долгов. Они рассказывали об особенностях номеров и делились впечатлениями. Под "Смуглянку" и "Кукушку"В дождевиках, плащах и резиновых сапогах участники фестиваля готовили снаряды то под проливным дождем, то под ярким солнцем. Установки прятали под тентами, в грузовиках, заматывали пленкой и фольгой.Капитан команды Максим Алексеенко рассказал, что в основе их программы "Смуглянка" и "Синяя вечность" ( в исполнении Муслима Магомаева). Одной из главных фишек команды Сергея Земцова, которая впервые выступала на "Ростехе", стали 3D-эффекты. Уникальный прием, создающий ощущение, будто фейерверк стал объемным, благодаря тому, что изделие раскрывается не в плоскости, а по кругу. По словам пиротехника, подобного он ни у кого другого не видел. Их увидела вся странаЕго команда приехала с патриотическим номером под названием "Город нашей души". Краски Сибири и Дальнего ВостокаКоманда "Пироэффект" из Хабаровска под руководством Александра Богатырева выделялась преобладанием белых, синих и зеленых оттенков салюта — традиционных цветов Хабаровского края. Музыка тоже яркая — участники выбрали этнический мотив, сделав акцент на уникальности дальневосточного края. Группа "Большой праздник" из Новосибирска композиционно разбила номер на три части. В первой они так же, как и команда из Хабаровска, рассказали о самобытности своего региона, смелости и силе людей, проживающих в нем. В номере использовали музыку Алтая (варган и горловое пение), военную композицию "Вот солдаты идут" в исполнении Дмитрия Хворостовского (под эту песню команда рассказала о сибирских фронтовиках), а также "Славься" Михаила Глинки. Спасибо врачамВ визитной карточке москвичи представили столицу под песню "Лучший город Земли" и "Вальс Москвы", а также поблагодарили врачей, борющихся с пандемией коронавируса (COVID-19).По словам Александра Каморкина, капитана команды "Большой праздник" из Москвы, несмотря на то что в "Патриоте" собрались сильнейшие пиротехники России, они не конкурируют друг с другом: "В нашем понимании это все-таки общая тусовка, в которой мы общаемся, смотрим друг на друга, обсуждаем достижения. Я считаю, что это не соперничество". Победителя выбрали единогласноЧлены жюри — генеральный директор компании "Пир-шоу" Александр Татаринчик, телеведущий Леонид Якубович, композитор Игорь Крутой и директор парка "Патриот" Игорь Барсков оценивали участников по десятибалльной системе. Критериям стали точность и попадание в тему, синхронность с музыкой, сложность композиции и общее эмоциональное восприятие номера. В результате первое место заняла команда из Новосибирска "Большой праздник". Главный приз, золотую статуэтку "Ассоль" в виде девушки, держащей над головой фейерверк, победителям вручили Леонид Якубович и Юлия Воронова. Второе место присудили команде из Санкт-Петербурга, а третье — из Хабаровска.
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самоизоляция, что посмотреть , коронавирус в россии, парк "патриот", муслим магомаев, дмитрий хворостовский, полина гагарина, москва, канны, новосибирск, черкесск, хабаровск, кубинка, санкт-петербург, калининград, стиль жизни, новости культуры

Такого в мире еще не было: фестиваль фейерверков в Москве

10:30 20.09.2020 (обновлено: 10:31 20.09.2020)
2900
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФестиваль фейерверков "Ростех"
Фестиваль фейерверков Ростех - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Галина Соколова. Фестиваль фейерверков "Ростех" в этот раз был удивительным — из-за пандемии он впервые прошел в формате телешоу и без зрителей. Лучшие пиротехники России создавали красочное действо в парке "Патриот" (Кубинка), вдохновляясь военной тематикой, героизмом и культурой нашей страны. Тема этого года — 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. О том, почему этот фестиваль стал одним из самых грандиозных событий года, как все это сделано и кто забрал главный приз, — в материале РИА Новости.

Салют на весь мир

"В этом году, конечно, необычный формат фестиваля. Это интересный опыт, так как все готовились долго и серьезно, — это онлайн, телевизионное шоу. Но учитывая профессионализм операторов, нам удастся продемонстрировать зрелищность события. Такого опыта в мире еще не было", — рассказала Юлия Воронова, председатель совета директоров компании-организатора фестиваля "Пиротехнические технологии".

Для того чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции, фестиваль решили провести не только онлайн, но и не в столице, как это было на протяжении шести последних лет, а в подмосковной Кубинке — на территории парка "Патриот".
© Фото : Александр АндреевПредседатель совета директоров компании-организатора фестиваля "Пиротехнические технологии" Юлия Воронова
Председатель совета директоров компании-организатора фестиваля Пиротехнические технологии Юлия Воронова - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Фото : Александр Андреев
Председатель совета директоров компании-организатора фестиваля "Пиротехнические технологии" Юлия Воронова
На участие в "Ростехе" этого года поступило много заявок, но в шестерке лучших оказались пиротехники из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Хабаровска, Новосибирска и Черкесска. Как и в предыдущие годы, программа состояла из двух частей: визитной карточки, созданной под традиционную или современную музыку, и выступления в произвольной форме.
Еще одной особенностью фестиваля стало то, что его впервые комментировали. За шоу вместе со зрителями наблюдали телеведущий Артем Хворостухин и вице-президент Российской пиротехнической ассоциации Олег Долгов. Они рассказывали об особенностях номеров и делились впечатлениями.

Под "Смуглянку" и "Кукушку"

В дождевиках, плащах и резиновых сапогах участники фестиваля готовили снаряды то под проливным дождем, то под ярким солнцем. Установки прятали под тентами, в грузовиках, заматывали пленкой и фольгой.
© Фото : Александр Андреев

Члены команды из Центра фейерверков "Хан" завершают последние приготовления к шоу

 Фестиваль фейерверков Ростех
1 из 3

Члены команды из Центра фейерверков "Хан" завершают последние приготовления к шоу

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Из-за переменчивой погоды тент стал большим зонтом

 Фестиваль фейерверков Ростех
2 из 3

Из-за переменчивой погоды тент стал большим зонтом

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Все пиротехнические изделия участникам предоставляли организаторы. Им оставалось только собрать из них номер

 Фестиваль фейерверков Ростех
3 из 3

Все пиротехнические изделия участникам предоставляли организаторы. Им оставалось только собрать из них номер

© Фото : Александр Андреев
1 из 3

Члены команды из Центра фейерверков "Хан" завершают последние приготовления к шоу

© Фото : Александр Андреев
2 из 3

Из-за переменчивой погоды тент стал большим зонтом

© Фото : Александр Андреев
3 из 3

Все пиротехнические изделия участникам предоставляли организаторы. Им оставалось только собрать из них номер

© Фото : Александр Андреев

"Настоящим профессионалам никакая погода не помешает, — шутили помощники одной из самых титулованных команд — Центра фейерверков "Хан" (Калининград). — Влага на установку никак не влияет, так как провода медные, а контакты из нержавеющей стали".

Капитан команды Максим Алексеенко рассказал, что в основе их программы "Смуглянка" и "Синяя вечность" ( в исполнении Муслима Магомаева).

"А третья песня про море, будем считать, что про Балтийское", — уточнил Алексеенко.

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Ведущих и зрителей победитель престижного фестиваля фейерверков в Каннах удивил четкой синхронизацией между музыкой и залпами. В номере калининградцев преобладали белые, синие и красные цвета — символично и патриотично.

Фестиваль фейерверков Ростех
1 из 3

Ведущих и зрителей победитель престижного фестиваля фейерверков в Каннах удивил четкой синхронизацией между музыкой и залпами. В номере калининградцев преобладали белые, синие и красные цвета — символично и патриотично.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

"Смуглянку" создали с помощью фейерверков, которые рассыпаются на разноцветные звезды, а также кроссетов, "пионов" и "мерцающих хризантем".

Фестиваль фейерверков Ростех
2 из 3

"Смуглянку" создали с помощью фейерверков, которые рассыпаются на разноцветные звезды, а также кроссетов, "пионов" и "мерцающих хризантем".

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Финальную песню "Синяя вечность" сделали максимально мощной с помощью сферических салютов. В конце над парком "Патриот" зависло огромное красочное облако — выглядело очень эффектно.

Фестиваль фейерверков Ростех
3 из 3

Финальную песню "Синяя вечность" сделали максимально мощной с помощью сферических салютов. В конце над парком "Патриот" зависло огромное красочное облако — выглядело очень эффектно.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 3

Ведущих и зрителей победитель престижного фестиваля фейерверков в Каннах удивил четкой синхронизацией между музыкой и залпами. В номере калининградцев преобладали белые, синие и красные цвета — символично и патриотично.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 3

"Смуглянку" создали с помощью фейерверков, которые рассыпаются на разноцветные звезды, а также кроссетов, "пионов" и "мерцающих хризантем".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 3

Финальную песню "Синяя вечность" сделали максимально мощной с помощью сферических салютов. В конце над парком "Патриот" зависло огромное красочное облако — выглядело очень эффектно.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

"Мы солдаты своего бизнеса, нам приходилось работать, например, в горах, а также при снеге и морозе минус 25 градусов, — прокомментировал Сергей Земцов, генеральный директор компании "Пироком" и руководитель команды из Черкесска и Ставрополя.

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Команда "Пироком" продемонстрировала динамичный и красочный номер под горные напевы и лезгинку в современной обработке.

Фестиваль фейерверков Ростех
1 из 2

Команда "Пироком" продемонстрировала динамичный и красочный номер под горные напевы и лезгинку в современной обработке.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Второй номер — под песню "Кукушка" в исполнении Полины Гагариной и хит Олега Газманова "Россия" — как оказалось, самую популярную композицию у пиротехников. Считается, что именно под нее номера получаются наиболее эффектными и динамичными.

Фестиваль фейерверков Ростех
2 из 2

Второй номер — под песню "Кукушка" в исполнении Полины Гагариной и хит Олега Газманова "Россия" — как оказалось, самую популярную композицию у пиротехников. Считается, что именно под нее номера получаются наиболее эффектными и динамичными.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 2

Команда "Пироком" продемонстрировала динамичный и красочный номер под горные напевы и лезгинку в современной обработке.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 2

Второй номер — под песню "Кукушка" в исполнении Полины Гагариной и хит Олега Газманова "Россия" — как оказалось, самую популярную композицию у пиротехников. Считается, что именно под нее номера получаются наиболее эффектными и динамичными.

© РИА Новости / Максим Блинов
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Одной из главных фишек команды Сергея Земцова, которая впервые выступала на "Ростехе", стали 3D-эффекты. Уникальный прием, создающий ощущение, будто фейерверк стал объемным, благодаря тому, что изделие раскрывается не в плоскости, а по кругу. По словам пиротехника, подобного он ни у кого другого не видел.

Их увидела вся страна

"Нас, конечно, огорчило, что в этом году не было зрителей. Все-таки фейерверк делается для публики. Мы, как и артисты, показываем спектакль, только пиротехнический. Но самое главное, что этот фестиваль состоялся. Да и на "Ростех" в Москве попасть очень сложно. Благодаря онлайн-формату, те, кто мечтал увидеть и посмотреть фестиваль, смогли это сделать", — уверен Вячеслав Трапенок, руководитель группы из Санкт-Петербурга "Пиротехнические дворы Петергофа".

© Фото : Александр АндреевВячеслав Трапенок, руководитель группы из Санкт-Петербурга "Пиротехнические дворы Петергофа" вместе с командой на подготовке к фестивалю фейерверков "Ростех"
Вячеслав Трапенок, руководитель группы из Санкт-Петербурга Пиротехнические дворы Петергофа вместе с командой на подготовке к фестивалю фейерверков Ростех - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Фото : Александр Андреев
Вячеслав Трапенок, руководитель группы из Санкт-Петербурга "Пиротехнические дворы Петергофа" вместе с командой на подготовке к фестивалю фейерверков "Ростех"
Его команда приехала с патриотическим номером под названием "Город нашей души".
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Под официальный гимн 300-летия Санкт-Петербурга, песню "Гордая белая птица" Олега Кваши, вверх устремились снаряды золотых, голубых, а также красных и зеленых оттенков.

Фестиваль фейерверков Ростех
1 из 2

Под официальный гимн 300-летия Санкт-Петербурга, песню "Гордая белая птица" Олега Кваши, вверх устремились снаряды золотых, голубых, а также красных и зеленых оттенков.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Во второй части программы под Седьмую симфонию Шостаковича пиротехники воссоздали фрагмент исторического салюта, который давали в честь снятия блокады Ленинграда (27 января 1944 года).

Фестиваль фейерверков Ростех
2 из 2

Во второй части программы под Седьмую симфонию Шостаковича пиротехники воссоздали фрагмент исторического салюта, который давали в честь снятия блокады Ленинграда (27 января 1944 года).

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 2

Под официальный гимн 300-летия Санкт-Петербурга, песню "Гордая белая птица" Олега Кваши, вверх устремились снаряды золотых, голубых, а также красных и зеленых оттенков.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 2

Во второй части программы под Седьмую симфонию Шостаковича пиротехники воссоздали фрагмент исторического салюта, который давали в честь снятия блокады Ленинграда (27 января 1944 года).

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Краски Сибири и Дальнего Востока

Команда "Пироэффект" из Хабаровска под руководством Александра Богатырева выделялась преобладанием белых, синих и зеленых оттенков салюта — традиционных цветов Хабаровского края. Музыка тоже яркая — участники выбрали этнический мотив, сделав акцент на уникальности дальневосточного края.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВ следующей части программы прозвучала песня Полины Гагариной A Million Voices, с которой она заняла второе место на Евровидении в 2015 году
Фестиваль фейерверков Ростех - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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В следующей части программы прозвучала песня Полины Гагариной A Million Voices, с которой она заняла второе место на Евровидении в 2015 году
Группа "Большой праздник" из Новосибирска композиционно разбила номер на три части. В первой они так же, как и команда из Хабаровска, рассказали о самобытности своего региона, смелости и силе людей, проживающих в нем.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Команда из Новосибирска попробовала изобразить национальные узоры.

Фестиваль фейерверков Ростех
1 из 3

Команда из Новосибирска попробовала изобразить национальные узоры.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Во второй части программы цветовая гамма сменилась на насыщенную красную. Палитра стала отсылкой к событиям Великой Отечественной войны.

Фестиваль фейерверков Ростех
2 из 3

Во второй части программы цветовая гамма сменилась на насыщенную красную. Палитра стала отсылкой к событиям Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Номер сибиряков завершился масштабными залпами, которые буквально зависли в воздухе.

Фестиваль фейерверков Ростех
3 из 3

Номер сибиряков завершился масштабными залпами, которые буквально зависли в воздухе.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 3

Команда из Новосибирска попробовала изобразить национальные узоры.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 3

Во второй части программы цветовая гамма сменилась на насыщенную красную. Палитра стала отсылкой к событиям Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 3

Номер сибиряков завершился масштабными залпами, которые буквально зависли в воздухе.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В номере использовали музыку Алтая (варган и горловое пение), военную композицию "Вот солдаты идут" в исполнении Дмитрия Хворостовского (под эту песню команда рассказала о сибирских фронтовиках), а также "Славься" Михаила Глинки.

Спасибо врачам

В визитной карточке москвичи представили столицу под песню "Лучший город Земли" и "Вальс Москвы", а также поблагодарили врачей, борющихся с пандемией коронавируса (COVID-19).
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Им посвятили красочный фейерверк в красных и золотых тонах, который устремился высоко в небо под трогательную песню "Поклонимся врачам".

Фестиваль фейерверков Ростех
1 из 3

Им посвятили красочный фейерверк в красных и золотых тонах, который устремился высоко в небо под трогательную песню "Поклонимся врачам".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Визитной карточкой москвичей стал легкий и позитивный номер под песню "Лучший город Земли".

Фестиваль фейерверков Ростех
2 из 3

Визитной карточкой москвичей стал легкий и позитивный номер под песню "Лучший город Земли".

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В небе появлялись и исчезали голубые, розовые и красные снаряды, напоминающие то ли брызги сладкой газировки, то ли танец стиляг в красочных костюмах.

Фестиваль фейерверков Ростех
3 из 3

В небе появлялись и исчезали голубые, розовые и красные снаряды, напоминающие то ли брызги сладкой газировки, то ли танец стиляг в красочных костюмах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 3

Им посвятили красочный фейерверк в красных и золотых тонах, который устремился высоко в небо под трогательную песню "Поклонимся врачам".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 3

Визитной карточкой москвичей стал легкий и позитивный номер под песню "Лучший город Земли".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 3

В небе появлялись и исчезали голубые, розовые и красные снаряды, напоминающие то ли брызги сладкой газировки, то ли танец стиляг в красочных костюмах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
По словам Александра Каморкина, капитана команды "Большой праздник" из Москвы, несмотря на то что в "Патриоте" собрались сильнейшие пиротехники России, они не конкурируют друг с другом: "В нашем понимании это все-таки общая тусовка, в которой мы общаемся, смотрим друг на друга, обсуждаем достижения. Я считаю, что это не соперничество".

Победителя выбрали единогласно

Члены жюри — генеральный директор компании "Пир-шоу" Александр Татаринчик, телеведущий Леонид Якубович, композитор Игорь Крутой и директор парка "Патриот" Игорь Барсков оценивали участников по десятибалльной системе. Критериям стали точность и попадание в тему, синхронность с музыкой, сложность композиции и общее эмоциональное восприятие номера.
© Фото : Александр Андреев "Ассоль" — главный приз на фестивале фейерверков "Ростех"
Ассоль — главный приз на фестивале фейерверков Ростех - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Фото : Александр Андреев
"Ассоль" — главный приз на фестивале фейерверков "Ростех"
В результате первое место заняла команда из Новосибирска "Большой праздник". Главный приз, золотую статуэтку "Ассоль" в виде девушки, держащей над головой фейерверк, победителям вручили Леонид Якубович и Юлия Воронова.

"Первое место единогласным решением жюри завоевала команда Новосибирска. Все совпало: музыка, эмоции, зрелищность. Полное восхищение!" — прокомментировал Якубович.

Второе место присудили команде из Санкт-Петербурга, а третье — из Хабаровска.
Режиссер Анна Меликян, актеры Юлия Пересильд, Константин Хабенский и Виктория Исакова (слева направо) на красной дорожке перед премьерой фильма режиссера Анны Меликян Трое в рамках 31-го кинофестиваля Кинотавр в Сочи. - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 00:47Культура
Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
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КультураСамоизоляциячто посмотретьКоронавирус в Россиипарк "Патриот"Муслим МагомаевДмитрий ХворостовскийПолина ГагаринаМоскваКанныНовосибирскЧеркесскХабаровскКубинкаСанкт-ПетербургКалининградСтиль жизниНовости культуры
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В Финляндии паром с россиянами сел на мель
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
Умер ведущий "Русского лото" Михаил Борисов
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02:01Академик РАН рассказал, кого точно нельзя прививать от коронавируса
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01:57Экс-министр рассказал о "тварях", уничтожающих украинскую нацию
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01:21СМИ сообщило о задержании подозреваемого в попытке отравления Трампа
01:01Жириновский намерен сделать вторую часть прививки от коронавируса
00:58"Никому ничего не нужно": в Латвии закрыли очередной рыбоконсервный завод
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23:57СМИ сообщили о гибели российской туристки в Турции
23:26В Петербурге задержали напавшего на соседей с ножом мужчину
23:09Власти Китая заявили, что обнаружили COVID-19 на морепродуктах из России
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
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22:30В России ответили на ультиматум Вашингтона по ДСНВ
22:07Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
21:55Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца 2020 года
21:27Джабаров призвал не отвечать на хамство США в ситуации с ДСНВ
21:20Рапота рассказал о деятельности по интеграции России и Белоруссии
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