Такого в мире еще не было: фестиваль фейерверков в Москве

<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Галина Соколова. </strong>Фестиваль фейерверков "Ростех" в этот раз был удивительным — из-за пандемии он впервые прошел в формате телешоу и без зрителей. Лучшие пиротехники России создавали красочное действо в парке "Патриот" (Кубинка), вдохновляясь военной тематикой, героизмом и культурой нашей страны. Тема этого года — 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. О том, почему этот фестиваль стал одним из самых грандиозных событий года, как все это сделано и кто забрал главный приз, — в материале РИА Новости. Салют на весь мирДля того чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции, фестиваль решили провести не только онлайн, но и не в столице, как это было на протяжении шести последних лет, а в подмосковной Кубинке — на территории парка "Патриот".На участие в "Ростехе" этого года поступило много заявок, но в шестерке лучших оказались пиротехники из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Хабаровска, Новосибирска и Черкесска. Как и в предыдущие годы, программа состояла из двух частей: визитной карточки, созданной под традиционную или современную музыку, и выступления в произвольной форме.Еще одной особенностью фестиваля стало то, что его впервые комментировали. За шоу вместе со зрителями наблюдали телеведущий Артем Хворостухин и вице-президент Российской пиротехнической ассоциации Олег Долгов. Они рассказывали об особенностях номеров и делились впечатлениями. Под "Смуглянку" и "Кукушку"В дождевиках, плащах и резиновых сапогах участники фестиваля готовили снаряды то под проливным дождем, то под ярким солнцем. Установки прятали под тентами, в грузовиках, заматывали пленкой и фольгой.Капитан команды Максим Алексеенко рассказал, что в основе их программы "Смуглянка" и "Синяя вечность" ( в исполнении Муслима Магомаева). Одной из главных фишек команды Сергея Земцова, которая впервые выступала на "Ростехе", стали 3D-эффекты. Уникальный прием, создающий ощущение, будто фейерверк стал объемным, благодаря тому, что изделие раскрывается не в плоскости, а по кругу. По словам пиротехника, подобного он ни у кого другого не видел. Их увидела вся странаЕго команда приехала с патриотическим номером под названием "Город нашей души". Краски Сибири и Дальнего ВостокаКоманда "Пироэффект" из Хабаровска под руководством Александра Богатырева выделялась преобладанием белых, синих и зеленых оттенков салюта — традиционных цветов Хабаровского края. Музыка тоже яркая — участники выбрали этнический мотив, сделав акцент на уникальности дальневосточного края. Группа "Большой праздник" из Новосибирска композиционно разбила номер на три части. В первой они так же, как и команда из Хабаровска, рассказали о самобытности своего региона, смелости и силе людей, проживающих в нем. В номере использовали музыку Алтая (варган и горловое пение), военную композицию "Вот солдаты идут" в исполнении Дмитрия Хворостовского (под эту песню команда рассказала о сибирских фронтовиках), а также "Славься" Михаила Глинки. Спасибо врачамВ визитной карточке москвичи представили столицу под песню "Лучший город Земли" и "Вальс Москвы", а также поблагодарили врачей, борющихся с пандемией коронавируса (COVID-19).По словам Александра Каморкина, капитана команды "Большой праздник" из Москвы, несмотря на то что в "Патриоте" собрались сильнейшие пиротехники России, они не конкурируют друг с другом: "В нашем понимании это все-таки общая тусовка, в которой мы общаемся, смотрим друг на друга, обсуждаем достижения. Я считаю, что это не соперничество". Победителя выбрали единогласноЧлены жюри — генеральный директор компании "Пир-шоу" Александр Татаринчик, телеведущий Леонид Якубович, композитор Игорь Крутой и директор парка "Патриот" Игорь Барсков оценивали участников по десятибалльной системе. Критериям стали точность и попадание в тему, синхронность с музыкой, сложность композиции и общее эмоциональное восприятие номера. В результате первое место заняла команда из Новосибирска "Большой праздник". Главный приз, золотую статуэтку "Ассоль" в виде девушки, держащей над головой фейерверк, победителям вручили Леонид Якубович и Юлия Воронова. Второе место присудили команде из Санкт-Петербурга, а третье — из Хабаровска.
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Такого в мире еще не было: фестиваль фейерверков в Москве
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Галина Соколова. Фестиваль фейерверков "Ростех" в этот раз был удивительным — из-за пандемии он впервые прошел в формате телешоу и без зрителей. Лучшие пиротехники России создавали красочное действо в парке "Патриот" (Кубинка), вдохновляясь военной тематикой, героизмом и культурой нашей страны. Тема этого года — 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. О том, почему этот фестиваль стал одним из самых грандиозных событий года, как все это сделано и кто забрал главный приз, — в материале РИА Новости.
Салют на весь мир
"В этом году, конечно, необычный формат фестиваля. Это интересный опыт, так как все готовились долго и серьезно, — это онлайн, телевизионное шоу. Но учитывая профессионализм операторов, нам удастся продемонстрировать зрелищность события. Такого опыта в мире еще не было", — рассказала Юлия Воронова, председатель совета директоров компании-организатора фестиваля "Пиротехнические технологии".
Для того чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции, фестиваль решили провести не только онлайн, но и не в столице, как это было на протяжении шести последних лет, а в подмосковной Кубинке — на территории парка "Патриот".
Председатель совета директоров компании-организатора фестиваля "Пиротехнические технологии" Юлия Воронова
На участие в "Ростехе" этого года поступило много заявок, но в шестерке лучших оказались пиротехники из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Хабаровска, Новосибирска и Черкесска. Как и в предыдущие годы, программа состояла из двух частей: визитной карточки, созданной под традиционную или современную музыку, и выступления в произвольной форме.
Еще одной особенностью фестиваля стало то, что его впервые комментировали. За шоу вместе со зрителями наблюдали телеведущий Артем Хворостухин и вице-президент Российской пиротехнической ассоциации Олег Долгов. Они рассказывали об особенностях номеров и делились впечатлениями.
Под "Смуглянку" и "Кукушку"
В дождевиках, плащах и резиновых сапогах участники фестиваля готовили снаряды то под проливным дождем, то под ярким солнцем. Установки прятали под тентами, в грузовиках, заматывали пленкой и фольгой.
"Настоящим профессионалам никакая погода не помешает, — шутили помощники одной из самых титулованных команд — Центра фейерверков "Хан" (Калининград). — Влага на установку никак не влияет, так как провода медные, а контакты из нержавеющей стали".
Капитан команды Максим Алексеенко рассказал, что в основе их программы "Смуглянка" и "Синяя вечность" ( в исполнении Муслима Магомаева).
"А третья песня про море, будем считать, что про Балтийское", — уточнил Алексеенко.
Ведущих и зрителей победитель престижного фестиваля фейерверков в Каннах удивил четкой синхронизацией между музыкой и залпами. В номере калининградцев преобладали белые, синие и красные цвета — символично и патриотично.
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Ведущих и зрителей победитель престижного фестиваля фейерверков в Каннах удивил четкой синхронизацией между музыкой и залпами. В номере калининградцев преобладали белые, синие и красные цвета — символично и патриотично.
Ведущих и зрителей победитель престижного фестиваля фейерверков в Каннах удивил четкой синхронизацией между музыкой и залпами. В номере калининградцев преобладали белые, синие и красные цвета — символично и патриотично.
"Мы солдаты своего бизнеса, нам приходилось работать, например, в горах, а также при снеге и морозе минус 25 градусов, — прокомментировал Сергей Земцов, генеральный директор компании "Пироком" и руководитель команды из Черкесска и Ставрополя.
Второй номер — под песню "Кукушка" в исполнении Полины Гагариной и хит Олега Газманова "Россия" — как оказалось, самую популярную композицию у пиротехников. Считается, что именно под нее номера получаются наиболее эффектными и динамичными.
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Второй номер — под песню "Кукушка" в исполнении Полины Гагариной и хит Олега Газманова "Россия" — как оказалось, самую популярную композицию у пиротехников. Считается, что именно под нее номера получаются наиболее эффектными и динамичными.
Второй номер — под песню "Кукушка" в исполнении Полины Гагариной и хит Олега Газманова "Россия" — как оказалось, самую популярную композицию у пиротехников. Считается, что именно под нее номера получаются наиболее эффектными и динамичными.
Одной из главных фишек команды Сергея Земцова, которая впервые выступала на "Ростехе", стали 3D-эффекты. Уникальный прием, создающий ощущение, будто фейерверк стал объемным, благодаря тому, что изделие раскрывается не в плоскости, а по кругу. По словам пиротехника, подобного он ни у кого другого не видел.
Их увидела вся страна
"Нас, конечно, огорчило, что в этом году не было зрителей. Все-таки фейерверк делается для публики. Мы, как и артисты, показываем спектакль, только пиротехнический. Но самое главное, что этот фестиваль состоялся. Да и на "Ростех" в Москве попасть очень сложно. Благодаря онлайн-формату, те, кто мечтал увидеть и посмотреть фестиваль, смогли это сделать", — уверен Вячеслав Трапенок, руководитель группы из Санкт-Петербурга "Пиротехнические дворы Петергофа".
Команда "Пироэффект" из Хабаровска под руководством Александра Богатырева выделялась преобладанием белых, синих и зеленых оттенков салюта — традиционных цветов Хабаровского края. Музыка тоже яркая — участники выбрали этнический мотив, сделав акцент на уникальности дальневосточного края.
В следующей части программы прозвучала песня Полины Гагариной A Million Voices, с которой она заняла второе место на Евровидении в 2015 году
Группа "Большой праздник" из Новосибирска композиционно разбила номер на три части. В первой они так же, как и команда из Хабаровска, рассказали о самобытности своего региона, смелости и силе людей, проживающих в нем.
В номере использовали музыку Алтая (варган и горловое пение), военную композицию "Вот солдаты идут" в исполнении Дмитрия Хворостовского (под эту песню команда рассказала о сибирских фронтовиках), а также "Славься" Михаила Глинки.
Спасибо врачам
В визитной карточке москвичи представили столицу под песню "Лучший город Земли" и "Вальс Москвы", а также поблагодарили врачей, борющихся с пандемией коронавируса (COVID-19).
По словам Александра Каморкина, капитана команды "Большой праздник" из Москвы, несмотря на то что в "Патриоте" собрались сильнейшие пиротехники России, они не конкурируют друг с другом: "В нашем понимании это все-таки общая тусовка, в которой мы общаемся, смотрим друг на друга, обсуждаем достижения. Я считаю, что это не соперничество".
Победителя выбрали единогласно
Члены жюри — генеральный директор компании "Пир-шоу" Александр Татаринчик, телеведущий Леонид Якубович, композитор Игорь Крутой и директор парка "Патриот" Игорь Барсков оценивали участников по десятибалльной системе. Критериям стали точность и попадание в тему, синхронность с музыкой, сложность композиции и общее эмоциональное восприятие номера.
"Ассоль" — главный приз на фестивале фейерверков "Ростех"
В результате первое место заняла команда из Новосибирска "Большой праздник". Главный приз, золотую статуэтку "Ассоль" в виде девушки, держащей над головой фейерверк, победителям вручили Леонид Якубович и Юлия Воронова.
"Первое место единогласным решением жюри завоевала команда Новосибирска. Все совпало: музыка, эмоции, зрелищность. Полное восхищение!" — прокомментировал Якубович.
Второе место присудили команде из Санкт-Петербурга, а третье — из Хабаровска.
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