https://ria.ru/20200920/feyerverk-1577486621.html

Такого в мире еще не было: фестиваль фейерверков в Москве

Фестиваль фейерверков "Ростех" в этот раз был удивительным — из-за пандемии он впервые прошел в формате телешоу и без зрителей. Лучшие пиротехники России... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T10:30

2020-09-20T10:30

2020-09-20T10:31

самоизоляция

что посмотреть

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муслим магомаев

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новосибирск

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Галина Соколова. </strong>Фестиваль фейерверков "Ростех" в этот раз был удивительным — из-за пандемии он впервые прошел в формате телешоу и без зрителей. Лучшие пиротехники России создавали красочное действо в парке "Патриот" (Кубинка), вдохновляясь военной тематикой, героизмом и культурой нашей страны. Тема этого года — 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. О том, почему этот фестиваль стал одним из самых грандиозных событий года, как все это сделано и кто забрал главный приз, — в материале РИА Новости. Салют на весь мирДля того чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции, фестиваль решили провести не только онлайн, но и не в столице, как это было на протяжении шести последних лет, а в подмосковной Кубинке — на территории парка "Патриот".На участие в "Ростехе" этого года поступило много заявок, но в шестерке лучших оказались пиротехники из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Хабаровска, Новосибирска и Черкесска. Как и в предыдущие годы, программа состояла из двух частей: визитной карточки, созданной под традиционную или современную музыку, и выступления в произвольной форме.Еще одной особенностью фестиваля стало то, что его впервые комментировали. За шоу вместе со зрителями наблюдали телеведущий Артем Хворостухин и вице-президент Российской пиротехнической ассоциации Олег Долгов. Они рассказывали об особенностях номеров и делились впечатлениями. Под "Смуглянку" и "Кукушку"В дождевиках, плащах и резиновых сапогах участники фестиваля готовили снаряды то под проливным дождем, то под ярким солнцем. Установки прятали под тентами, в грузовиках, заматывали пленкой и фольгой.Капитан команды Максим Алексеенко рассказал, что в основе их программы "Смуглянка" и "Синяя вечность" ( в исполнении Муслима Магомаева). Одной из главных фишек команды Сергея Земцова, которая впервые выступала на "Ростехе", стали 3D-эффекты. Уникальный прием, создающий ощущение, будто фейерверк стал объемным, благодаря тому, что изделие раскрывается не в плоскости, а по кругу. По словам пиротехника, подобного он ни у кого другого не видел. Их увидела вся странаЕго команда приехала с патриотическим номером под названием "Город нашей души". Краски Сибири и Дальнего ВостокаКоманда "Пироэффект" из Хабаровска под руководством Александра Богатырева выделялась преобладанием белых, синих и зеленых оттенков салюта — традиционных цветов Хабаровского края. Музыка тоже яркая — участники выбрали этнический мотив, сделав акцент на уникальности дальневосточного края. Группа "Большой праздник" из Новосибирска композиционно разбила номер на три части. В первой они так же, как и команда из Хабаровска, рассказали о самобытности своего региона, смелости и силе людей, проживающих в нем. В номере использовали музыку Алтая (варган и горловое пение), военную композицию "Вот солдаты идут" в исполнении Дмитрия Хворостовского (под эту песню команда рассказала о сибирских фронтовиках), а также "Славься" Михаила Глинки. Спасибо врачамВ визитной карточке москвичи представили столицу под песню "Лучший город Земли" и "Вальс Москвы", а также поблагодарили врачей, борющихся с пандемией коронавируса (COVID-19).По словам Александра Каморкина, капитана команды "Большой праздник" из Москвы, несмотря на то что в "Патриоте" собрались сильнейшие пиротехники России, они не конкурируют друг с другом: "В нашем понимании это все-таки общая тусовка, в которой мы общаемся, смотрим друг на друга, обсуждаем достижения. Я считаю, что это не соперничество". Победителя выбрали единогласноЧлены жюри — генеральный директор компании "Пир-шоу" Александр Татаринчик, телеведущий Леонид Якубович, композитор Игорь Крутой и директор парка "Патриот" Игорь Барсков оценивали участников по десятибалльной системе. Критериям стали точность и попадание в тему, синхронность с музыкой, сложность композиции и общее эмоциональное восприятие номера. В результате первое место заняла команда из Новосибирска "Большой праздник". Главный приз, золотую статуэтку "Ассоль" в виде девушки, держащей над головой фейерверк, победителям вручили Леонид Якубович и Юлия Воронова. Второе место присудили команде из Санкт-Петербурга, а третье — из Хабаровска.

https://ria.ru/20200919/kinotavr-1577469013.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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