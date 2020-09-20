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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200920/covid-1577500360.html
Вирусолог рассказал о необычности распространения коронавируса в России
Коронавирус в России распространяется не так, как в других странах. Об этом в интервью URA.RU рассказал вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи Феликс Ершов. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T09:23
2020-09-20T10:58
распространение нового коронавируса
владимир чуланов
феликс ершов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ura.ru
александр гинцбург
российский фонд прямых инвестиций
аргентина
воз
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii" target="_blank">Коронавирус в России</a> распространяется не так, как в других странах. Об этом в интервью <a href="https://ura.news/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">URA.RU</a> рассказал вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_feliks-ershov/" target="_blank" data-auto="true">Феликс Ершов</a>.В частности, Россию все еще не накрыла вторая волна, которая пришла в европейские страны."В тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже", — отметил он.Ждать ли вторую волнуПо мнению Ершова, В России еще не закончилась первая волна, а второй может вообще не наступить. Рост же заболеваемости связан развитием текущей эпидемиологической ситуации.Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням <a href="http://ria.ru/person_vladimir-chulanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Чуланов</a> также ранее указывал на то, что увеличение числа заразившихся связано с окончанием сезона отпусков и повышения активности социальных контактов.В то же время директор Центра им. Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a> заметил, что расслабляться нельзя."До тех пор, пока мы не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будет, к сожалению, и вторая волна, третья, и десятая волна (коронавируса)", - заявил Гинцбург в эфире Первого канала.Борьба с коронавирусомВ августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>. Препарат под названием "Спутник V" создали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>.На прошлой неделе первую партию выпустили в гражданский оборот, тогда же стартовала третья фаза клинических исследований.Массовая вакцинация начнется по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований.Кроме "Спутника V" в России есть еще четыре вакцины. Они проходят регистрацию. Первая — разработка центра "Вектор", одна — института Чумакова, одна китайская вакцина Sinopharm и еще одна вакцина на основе аденовируса шимпанзе <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a>.С последней в сентябре возникла заминка: испытания во всех странах мира были приостановлены из-за того, что один из волонтеров заболел. Однако позднее тесты возобновили.Во всем мире, по последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, насчитывается более 30 миллионов случаев COVID-19, 943 тысячи человек умерли. Больше всего заболевших в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> — 6,5 миллиона. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилия</a>, Россия, <a href="http://ria.ru/location_Peru/" target="_blank" data-auto="true">Перу</a>, <a href="http://ria.ru/location_Colombia/" target="_blank" data-auto="true">Колумбия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексика</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/" target="_blank" data-auto="true">ЮАР</a>, <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испания</a> и <a href="http://ria.ru/location_Argentina/" target="_blank" data-auto="true">Аргентина</a>.Общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 1 097 251. Умерли за все время 19 339 человек, выздоровели — 906 462.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200919/areplivir-1577471850.html
https://ria.ru/20200920/koronavirus-1577500718.html
Давайте закон ещё напишем - Кто не поставил вакцину - будет сидеть в тюрьме или штрафы платить, якобы как носитель вируса. Короче права человека забыли совсем. Зачем это помнить, в россии права человека не нужны.
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Реклама вакцины: - "До тех пор, пока мы не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будет, к сожалению, и вторая волна, третья, и десятая волна (коронавируса)", - заявил Гинцбург" (прим. Гинцбург - Директор Гамалеи. А Чуланов В. - ВНЕШТАТНЫЙ сотрудник Минздрава - это как понять??? Типа угрозы от Гамалеи - если не будете по-хорошему идти на прививки - Мы устроим вам 2,3 волны коронавируса и будете сидеть по домам??? Вас кто крышует? Кто эту вакцину продвигает? А может просто бесплатно хотите испытать на своем народе.
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владимир чуланов, феликс ершов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ura.ru, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, аргентина, воз, сша, испания, общество

Вирусолог рассказал о необычности распространения коронавируса в России

09:23 20.09.2020 (обновлено: 10:58 20.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Коронавирус в России распространяется не так, как в других странах. Об этом в интервью URA.RU рассказал вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи Феликс Ершов.
В частности, Россию все еще не накрыла вторая волна, которая пришла в европейские страны.
"В тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже", — отметил он.

Ждать ли вторую волну

По мнению Ершова, В России еще не закончилась первая волна, а второй может вообще не наступить. Рост же заболеваемости связан развитием текущей эпидемиологической ситуации.
Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов также ранее указывал на то, что увеличение числа заразившихся связано с окончанием сезона отпусков и повышения активности социальных контактов.
"У нас <…> было динамичное снижение, сейчас немножко небольшой рост начался. То есть, говорить о второй волне, мне кажется, не очень правильно", — отметил Чуланов, добавив, что до уровня заболеваемости, который был во время майских праздников, не дойдет.
В то же время директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заметил, что расслабляться нельзя.
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"До тех пор, пока мы не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будет, к сожалению, и вторая волна, третья, и десятая волна (коронавируса)", - заявил Гинцбург в эфире Первого канала.

Борьба с коронавирусом

В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препарат под названием "Спутник V" создали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
На прошлой неделе первую партию выпустили в гражданский оборот, тогда же стартовала третья фаза клинических исследований.
Массовая вакцинация начнется по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований.
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Кроме "Спутника V" в России есть еще четыре вакцины. Они проходят регистрацию. Первая — разработка центра "Вектор", одна — института Чумакова, одна китайская вакцина Sinopharm и еще одна вакцина на основе аденовируса шимпанзе AstraZeneca.
С последней в сентябре возникла заминка: испытания во всех странах мира были приостановлены из-за того, что один из волонтеров заболел. Однако позднее тесты возобновили.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 30 миллионов случаев COVID-19, 943 тысячи человек умерли. Больше всего заболевших в США — 6,5 миллиона. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Перу, Колумбия, Мексика, ЮАР, Испания и Аргентина.
Общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 1 097 251. Умерли за все время 19 339 человек, выздоровели — 906 462.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВладимир ЧулановФеликс ЕршовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ura.ruАлександр ГинцбургРоссийский фонд прямых инвестицийАргентинаВОЗСШАИспанияОбщество
Популярные комментарии
Давайте закон ещё напишем - Кто не поставил вакцину - будет сидеть в тюрьме или штрафы платить, якобы как носитель вируса. Короче права человека забыли совсем. Зачем это помнить, в россии права человека не нужны.
20 сентября, 09:47
Иван ЕгоровИван Егоров
60305252
Реклама вакцины: - "До тех пор, пока мы не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будет, к сожалению, и вторая волна, третья, и десятая волна (коронавируса)", - заявил Гинцбург" (прим. Гинцбург - Директор Гамалеи. А Чуланов В. - ВНЕШТАТНЫЙ сотрудник Минздрава - это как понять??? Типа угрозы от Гамалеи - если не будете по-хорошему идти на прививки - Мы устроим вам 2,3 волны коронавируса и будете сидеть по домам??? Вас кто крышует? Кто эту вакцину продвигает? А может просто бесплатно хотите испытать на своем народе.
20 сентября, 09:45
Иван ЕгоровИван Егоров
69201145
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