https://ria.ru/20200920/covid-1577500360.html

Вирусолог рассказал о необычности распространения коронавируса в России

Коронавирус в России распространяется не так, как в других странах. Об этом в интервью URA.RU рассказал вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи Феликс Ершов. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T09:23

2020-09-20T09:23

2020-09-20T10:58

распространение нового коронавируса

владимир чуланов

феликс ершов

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ura.ru

александр гинцбург

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii" target="_blank">Коронавирус в России</a> распространяется не так, как в других странах. Об этом в интервью <a href="https://ura.news/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">URA.RU</a> рассказал вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_feliks-ershov/" target="_blank" data-auto="true">Феликс Ершов</a>.В частности, Россию все еще не накрыла вторая волна, которая пришла в европейские страны."В тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже", — отметил он.Ждать ли вторую волнуПо мнению Ершова, В России еще не закончилась первая волна, а второй может вообще не наступить. Рост же заболеваемости связан развитием текущей эпидемиологической ситуации.Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням <a href="http://ria.ru/person_vladimir-chulanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Чуланов</a> также ранее указывал на то, что увеличение числа заразившихся связано с окончанием сезона отпусков и повышения активности социальных контактов.В то же время директор Центра им. Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a> заметил, что расслабляться нельзя."До тех пор, пока мы не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будет, к сожалению, и вторая волна, третья, и десятая волна (коронавируса)", - заявил Гинцбург в эфире Первого канала.Борьба с коронавирусомВ августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>. Препарат под названием "Спутник V" создали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>.На прошлой неделе первую партию выпустили в гражданский оборот, тогда же стартовала третья фаза клинических исследований.Массовая вакцинация начнется по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований.Кроме "Спутника V" в России есть еще четыре вакцины. Они проходят регистрацию. Первая — разработка центра "Вектор", одна — института Чумакова, одна китайская вакцина Sinopharm и еще одна вакцина на основе аденовируса шимпанзе <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a>.С последней в сентябре возникла заминка: испытания во всех странах мира были приостановлены из-за того, что один из волонтеров заболел. Однако позднее тесты возобновили.Во всем мире, по последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, насчитывается более 30 миллионов случаев COVID-19, 943 тысячи человек умерли. Больше всего заболевших в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> — 6,5 миллиона. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилия</a>, Россия, <a href="http://ria.ru/location_Peru/" target="_blank" data-auto="true">Перу</a>, <a href="http://ria.ru/location_Colombia/" target="_blank" data-auto="true">Колумбия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексика</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/" target="_blank" data-auto="true">ЮАР</a>, <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испания</a> и <a href="http://ria.ru/location_Argentina/" target="_blank" data-auto="true">Аргентина</a>.Общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 1 097 251. Умерли за все время 19 339 человек, выздоровели — 906 462.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200919/areplivir-1577471850.html

https://ria.ru/20200920/koronavirus-1577500718.html

Иван Егоров Давайте закон ещё напишем - Кто не поставил вакцину - будет сидеть в тюрьме или штрафы платить, якобы как носитель вируса. Короче права человека забыли совсем. Зачем это помнить, в россии права человека не нужны. 122

Иван Егоров Реклама вакцины: - "До тех пор, пока мы не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будет, к сожалению, и вторая волна, третья, и десятая волна (коронавируса)", - заявил Гинцбург" (прим. Гинцбург - Директор Гамалеи. А Чуланов В. - ВНЕШТАТНЫЙ сотрудник Минздрава - это как понять??? Типа угрозы от Гамалеи - если не будете по-хорошему идти на прививки - Мы устроим вам 2,3 волны коронавируса и будете сидеть по домам??? Вас кто крышует? Кто эту вакцину продвигает? А может просто бесплатно хотите испытать на своем народе. 118

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аргентина

сша

испания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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