https://ria.ru/20200920/covid-1577497780.html

Вирусолог рассказал о своеобразности распространения COVID-19 в России

Эпидемия коронавируса в России развивается не так, как в других странах, рассказал в интервью URA.RU вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T02:07

2020-09-20T02:07

2020-09-20T02:07

распространение нового коронавируса

феликс ершов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

ura.ru

российская академия наук

общество

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. </strong>Эпидемия коронавируса в России развивается не так, как в других странах, рассказал в интервью <a href="https://ura.news/news/1052450438" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">URA.RU</a> вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи, академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Феликс Ершов.По мнению специалиста, в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> нельзя говорить о наступлении второй волны коронавируса, о которой заявляют в европейских странах. Подъем заболеваемости коронавирусом в стране связан с постепенным развитием первой волны эпидемии."Я лично считаю, что она еще не кончилась", — добавил вирусолог.Вторая волна в России и вовсе может не наступить, уточнил <a href="http://ria.ru/person_feliks-ershov/" target="_blank">Ершов</a>.По мнению врача, коронавирус перестанет быть проблемой через "полгода-год". Он отметил, что за прошедшие полгода пандемии человечество достигло больших успехов в борьбе с заболеванием. Это поможет в скором времени россиянам начать "забывать" о коронавирусе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феликс ершов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ura.ru, российская академия наук, общество