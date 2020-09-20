https://ria.ru/20200920/borisov-1577504599.html

Биография Михаила Борисова

Актер, телеведущий, театральный деятель Михаил Борисович Борисов (настоящая фамилия Фишман-Борисов) родился 8 февраля 1949 года в Москве. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T11:34

2020-09-20T11:34

2020-09-20T11:34

умер михаил борисов

михаил борисов

столото

гитис

москва

справки

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Актер, телеведущий, театральный деятель Михаил Борисович Борисов (настоящая фамилия Фишман-Борисов) <a href="http://www.htvs.ru/institute/departments/kafedra-rezhissury/head-of-department/index.php" target="_blank" rel="nofollow noopener">родился 8 февраля 1949 года</a> в Москве.В 1972 году окончил Московский горный институт (ныне Горный институт Национального исследовательского технологического университета "МИСиС"), в 1983 году - режиссерское отделение Высшего театрального училища им. Б.В. Щукина (ныне Театральный институт им. Борис Щукина).После окончания Горного института <a href="https://www.mihailborisov.ru/biography/" target="_blank" rel="nofollow noopener">работал инженером</a> в проектно-исследовательском институте.В 1983-1987 годах - режиссер, главный режиссер Томского театра драмы.С 1987 года по 1989 год был режиссером московского театра при СТД "Наш театр".В 1989-1991 годах - главный режиссер московского драматического театра "Глобус".Борисов <a href="https://www.gitis.net/estrade/item/borisov-mikhail-borisovich" target="_blank" rel="nofollow noopener">был режиссером-постановщиком</a> спектаклей театра Сатиры, театра им. М. Ермоловой, театра "Табакерка".С 1994 года - <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/44044/bio/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ведущий и художественный руководитель</a> еженедельной телепередачи "Русское лото" (Телеканал "Россия").Автор и ведущий передач "Умный нашелся " ТВЦ (2004), "Олимпийский огонь" СПОРТ (2004).<a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/44044/works/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Снимался в фильмах</a>: "Сваха" (2007), "Ермоловы" (2008), "Обручальное кольцо" (2008-2012), "Вы заказывали убийство" (2010), "Операция "Кукловод" (2013), "Журавль в небе" (2018) и др.С 1987 года занимался педагогической деятельностью. Был художественным руководителем трех режиссерских курсов (набор 1991 года, 1996 года, 2000 года) и актерского курса (набор 2001 года) Театрального института им. Бориса Щукина, а также художественным руководителем актёрского курса на кафедре эстрады РАТИ (ГИТИСа) (набор 1998 года).Борисов <a href="https://www.gitis.net/estrade/kafedra-estradnogo-iskusstva" target="_blank" rel="nofollow noopener">заведовал кафедрой</a> режиссуры в театральном институте имени Бориса Щукина и кафедрой эстрадного искусства в Российском институте театрального искусства (ГИТИС).Михаил Борисов - кандидат психологических наук, профессор. <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/15872" target="_blank" rel="nofollow noopener">Заслуженный деятель искусств РФ</a> (2000). Награжден <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/44908" target="_blank" rel="nofollow noopener">орденом "Дружбы"</a> (2019), <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201303200033?index=0" target="_blank" rel="nofollow noopener">медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени</a> (2013).19 сентября 2020 года представитель "Столото" сообщила, что Борисов попал в больницу, ему стало плохо во время съемок.20 сентября 2020 года Михаил Борисов <a href="https://ria.ru/20200920/borisov-1577501117.html" target="_blank">скончался</a> на 72-м году жизни, сообщил театральный институт имени Бориса Щукина.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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