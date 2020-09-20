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https://ria.ru/20200920/borisov-1577504599.html
Биография Михаила Борисова
Актер, телеведущий, театральный деятель Михаил Борисович Борисов (настоящая фамилия Фишман-Борисов) родился 8 февраля 1949 года в Москве. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T11:34
2020-09-20T11:34
умер михаил борисов
михаил борисов
столото
гитис
москва
справки
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Актер, телеведущий, театральный деятель Михаил Борисович Борисов (настоящая фамилия Фишман-Борисов) <a href="http://www.htvs.ru/institute/departments/kafedra-rezhissury/head-of-department/index.php" target="_blank" rel="nofollow noopener">родился 8 февраля 1949 года</a> в Москве.В 1972 году окончил Московский горный институт (ныне Горный институт Национального исследовательского технологического университета "МИСиС"), в 1983 году - режиссерское отделение Высшего театрального училища им. Б.В. Щукина (ныне Театральный институт им. Борис Щукина).После окончания Горного института <a href="https://www.mihailborisov.ru/biography/" target="_blank" rel="nofollow noopener">работал инженером</a> в проектно-исследовательском институте.В 1983-1987 годах - режиссер, главный режиссер Томского театра драмы.С 1987 года по 1989 год был режиссером московского театра при СТД "Наш театр".В 1989-1991 годах - главный режиссер московского драматического театра "Глобус".Борисов <a href="https://www.gitis.net/estrade/item/borisov-mikhail-borisovich" target="_blank" rel="nofollow noopener">был режиссером-постановщиком</a> спектаклей театра Сатиры, театра им. М. Ермоловой, театра "Табакерка".С 1994 года - <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/44044/bio/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ведущий и художественный руководитель</a> еженедельной телепередачи "Русское лото" (Телеканал "Россия").Автор и ведущий передач "Умный нашелся " ТВЦ (2004), "Олимпийский огонь" СПОРТ (2004).<a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/44044/works/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Снимался в фильмах</a>: "Сваха" (2007), "Ермоловы" (2008), "Обручальное кольцо" (2008-2012), "Вы заказывали убийство" (2010), "Операция "Кукловод" (2013), "Журавль в небе" (2018) и др.С 1987 года занимался педагогической деятельностью. Был художественным руководителем трех режиссерских курсов (набор 1991 года, 1996 года, 2000 года) и актерского курса (набор 2001 года) Театрального института им. Бориса Щукина, а также художественным руководителем актёрского курса на кафедре эстрады РАТИ (ГИТИСа) (набор 1998 года).Борисов <a href="https://www.gitis.net/estrade/kafedra-estradnogo-iskusstva" target="_blank" rel="nofollow noopener">заведовал кафедрой</a> режиссуры в театральном институте имени Бориса Щукина и кафедрой эстрадного искусства в Российском институте театрального искусства (ГИТИС).Михаил Борисов - кандидат психологических наук, профессор. <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/15872" target="_blank" rel="nofollow noopener">Заслуженный деятель искусств РФ</a> (2000). Награжден <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/44908" target="_blank" rel="nofollow noopener">орденом "Дружбы"</a> (2019), <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201303200033?index=0" target="_blank" rel="nofollow noopener">медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени</a> (2013).19 сентября 2020 года представитель "Столото" сообщила, что Борисов попал в больницу, ему стало плохо во время съемок.20 сентября 2020 года Михаил Борисов <a href="https://ria.ru/20200920/borisov-1577501117.html" target="_blank">скончался</a> на 72-м году жизни, сообщил театральный институт имени Бориса Щукина.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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умер михаил борисов, михаил борисов, столото, гитис, москва, справки

Биография Михаила Борисова

11:34 20.09.2020
11787
© Фото : Официальный сайт Михаила БорисоваВедущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи "Русское лото" Михаил Борисов
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Фото : Официальный сайт Михаила Борисова
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи "Русское лото" Михаил Борисов. Архивное фото
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Актер, телеведущий, театральный деятель Михаил Борисович Борисов (настоящая фамилия Фишман-Борисов) родился 8 февраля 1949 года в Москве.
В 1972 году окончил Московский горный институт (ныне Горный институт Национального исследовательского технологического университета "МИСиС"), в 1983 году - режиссерское отделение Высшего театрального училища им. Б.В. Щукина (ныне Театральный институт им. Борис Щукина).
После окончания Горного института работал инженером в проектно-исследовательском институте.
В 1983-1987 годах - режиссер, главный режиссер Томского театра драмы.
С 1987 года по 1989 год был режиссером московского театра при СТД "Наш театр".
В 1989-1991 годах - главный режиссер московского драматического театра "Глобус".
Борисов был режиссером-постановщиком спектаклей театра Сатиры, театра им. М. Ермоловой, театра "Табакерка".
С 1994 года - ведущий и художественный руководитель еженедельной телепередачи "Русское лото" (Телеканал "Россия").
Автор и ведущий передач "Умный нашелся " ТВЦ (2004), "Олимпийский огонь" СПОРТ (2004).
Снимался в фильмах: "Сваха" (2007), "Ермоловы" (2008), "Обручальное кольцо" (2008-2012), "Вы заказывали убийство" (2010), "Операция "Кукловод" (2013), "Журавль в небе" (2018) и др.
С 1987 года занимался педагогической деятельностью. Был художественным руководителем трех режиссерских курсов (набор 1991 года, 1996 года, 2000 года) и актерского курса (набор 2001 года) Театрального института им. Бориса Щукина, а также художественным руководителем актёрского курса на кафедре эстрады РАТИ (ГИТИСа) (набор 1998 года).
Борисов заведовал кафедрой режиссуры в театральном институте имени Бориса Щукина и кафедрой эстрадного искусства в Российском институте театрального искусства (ГИТИС).
Михаил Борисов - кандидат психологических наук, профессор. Заслуженный деятель искусств РФ (2000). Награжден орденом "Дружбы" (2019), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2013).
19 сентября 2020 года представитель "Столото" сообщила, что Борисов попал в больницу, ему стало плохо во время съемок.
20 сентября 2020 года Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни, сообщил театральный институт имени Бориса Щукина.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Умер Михаил БорисовМихаил БорисовСтолотоГИТИСМоскваСправки
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