https://ria.ru/20200920/borisov-1577501117.html

Умер ведущий "Русского лото" Михаил Борисов

Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни, сообщается на сайте Театрального института имени Бориса Щукина. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T09:31

2020-09-20T09:31

2020-09-20T11:36

михаил борисов

общество

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Ведущий "Русского лото" <a href="https://ria.ru/person_mikhail-borisov/" target="_blank">Михаил Борисов</a> скончался на 72-м году жизни, сообщается на <a href="http://www.htvs.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> Театрального института имени Бориса Щукина.Накануне стало известно, что ведущий попал в больницу после того, как ему стало плохо во время съемок.Родственники Борисова подтвердили сообщения о его смерти.В компании "Столото" выразили соболезнования семье, друзьям и поклонникам ведущего. Что касается дальнейших розыгрышей "Русского лото", то их будут вести соведущие Борисова Ирида Хусаинова, Инна Воронина и Виктория Панина, рассказал представитель "Столото", отметив, что периодичность розыгрышей и правила лотереи не меняются.Михаил Борисов родился в 1949 году в Москве. Окончил Московский горный институт и Высшее театральное училище имени Щукина. Много работал в театре, кино и на телевидении. В Театральном институте имени Щукина заведовал кафедрой режиссуры, а также ставил дипломные спектакли. С 1994 года вел розыгрыши "Русского лото".

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил борисов, общество