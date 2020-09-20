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Умер ведущий "Русского лото" Михаил Борисов
Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни, сообщается на сайте Театрального института имени Бориса Щукина. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T09:31
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михаил борисов
общество
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Ведущий "Русского лото" <a href="https://ria.ru/person_mikhail-borisov/" target="_blank">Михаил Борисов</a> скончался на 72-м году жизни, сообщается на <a href="http://www.htvs.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> Театрального института имени Бориса Щукина.Накануне стало известно, что ведущий попал в больницу после того, как ему стало плохо во время съемок.Родственники Борисова подтвердили сообщения о его смерти.В компании "Столото" выразили соболезнования семье, друзьям и поклонникам ведущего. Что касается дальнейших розыгрышей "Русского лото", то их будут вести соведущие Борисова Ирида Хусаинова, Инна Воронина и Виктория Панина, рассказал представитель "Столото", отметив, что периодичность розыгрышей и правила лотереи не меняются.Михаил Борисов родился в 1949 году в Москве. Окончил Московский горный институт и Высшее театральное училище имени Щукина. Много работал в театре, кино и на телевидении. В Театральном институте имени Щукина заведовал кафедрой режиссуры, а также ставил дипломные спектакли. С 1994 года вел розыгрыши "Русского лото".
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михаил борисов, общество

Умер ведущий "Русского лото" Михаил Борисов

09:31 20.09.2020 (обновлено: 11:36 20.09.2020)
59450
© Фото : Официальный сайт Михаила БорисоваВедущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи "Русское лото" Михаил Борисов
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Фото : Официальный сайт Михаила Борисова
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни, сообщается на сайте Театрального института имени Бориса Щукина.
Накануне стало известно, что ведущий попал в больницу после того, как ему стало плохо во время съемок.
"Вчера нас постигла тяжелая утрата — ушел из жизни Михаил Борисович Борисов. <…> Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный — Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне <...> Михаил Борисов был настоящим артистом и ушел как артист — прямо со съемочной площадки", — говорится в сообщении.
Родственники Борисова подтвердили сообщения о его смерти.
В компании "Столото" выразили соболезнования семье, друзьям и поклонникам ведущего. Что касается дальнейших розыгрышей "Русского лото", то их будут вести соведущие Борисова Ирида Хусаинова, Инна Воронина и Виктория Панина, рассказал представитель "Столото", отметив, что периодичность розыгрышей и правила лотереи не меняются.
Михаил Борисов родился в 1949 году в Москве. Окончил Московский горный институт и Высшее театральное училище имени Щукина. Много работал в театре, кино и на телевидении. В Театральном институте имени Щукина заведовал кафедрой режиссуры, а также ставил дипломные спектакли. С 1994 года вел розыгрыши "Русского лото".
4824247912592
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Михаил БорисовОбщество
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