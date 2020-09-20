https://ria.ru/20200920/baskov-1577501754.html

Басков "потребовал" генетическую экспертизу для сына Петросяна

Певец Николай Басков необычно отреагировал новость о рождении ребенка Евгения Петросяна и его пятой жены Татьяны Брухуновой. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T09:46

2020-09-20T09:46

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татьяна брухунова

шоу-бизнес

елена степаненко

николай басков

евгений петросян

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Певец <a href="https://ria.ru/person_Nikolajj_Baskov/" target="_blank">Николай Басков</a> необычно отреагировал новость о рождении ребенка <a href="https://ria.ru/person_Evgenijj_Petrosjan/" target="_blank">Евгения Петросяна</a> и его пятой жены <a href="https://ria.ru/person_tatyana-brukhunova/" target="_blank">Татьяны Брухуновой</a>. "Требую генетическую экспертизу!" — пошутил он в эфире программы "Ты не поверишь!" на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=g_gPu_wpAJk" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a>. О том, что у пары появился сын, стало известно несколько дней назад. Петросян опубликовал в Instagram снимок уже подросшего малыша, которого назвали Ваганом — в честь дедушки. Как пояснила Брухунова, она не рискнула рассказывать о беременности "после двух лет травли". Она также опровергла сообщения о том, что сына выносила суррогатная мать, объяснив, что "слишком молода" для таких услуг. В 2018 году юморист развелся со своей женой Еленой Степаненко после 33 брака. Экс-супруги продолжают раздел имущества в суде. Позднее стало известно, что Петросян женился на своейпомощнице Брухуновой.

https://ria.ru/20200917/urgant-1577386320.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна брухунова, шоу-бизнес, елена степаненко, николай басков, евгений петросян