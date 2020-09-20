https://ria.ru/20200920/aviasoobschenie-1577511295.html

Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами

Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей, сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T15:34

2020-09-20T15:34

2020-09-20T17:23

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей, сообщает пресс-служба правительства."Для граждан еще четырех стран — Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Кореи — снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса. Распоряжение об этом утвердило правительство", — говорится в сообщении.Россияне, в свою очередь, могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран.Полеты будут выполняться раз в неделю. В Нур-Султан, Бишкек и Минск можно будет улететь с 21 сентября, в Сеул — с 27 сентября.Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила международное авиасообщение. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозили из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты. При этом представители российских властей не раз подчеркивали, что открытие границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации.С 1 августа международные перелеты постепенно восстанавливаются. Первыми для россиян открылись Турция, Великобритания и Танзания (в которую, впрочем, нет прямых рейсов). С 15 августа начались полеты в Швейцарию, с 8 сентября возобновилось авиасообщение с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200918/granitsy-1577452659.html

https://realty.ria.ru/20200915/sheremetevo-1577277707.html

Yuriy Даешь вторую волну!!!! 37

Максим Стрельцов Ну и для чего мы их открыли? 13

20

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости - туризм, южная корея, белоруссия, киргизия, казахстан