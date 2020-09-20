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Туризм
https://ria.ru/20200920/aviasoobschenie-1577511295.html
Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами
Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей, сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T15:34
2020-09-20T17:23
туризм
россия
новости - туризм
южная корея
белоруссия
киргизия
казахстан
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей, сообщает пресс-служба правительства."Для граждан еще четырех стран — Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Кореи — снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса. Распоряжение об этом утвердило правительство", — говорится в сообщении.Россияне, в свою очередь, могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран.Полеты будут выполняться раз в неделю. В Нур-Султан, Бишкек и Минск можно будет улететь с 21 сентября, в Сеул — с 27 сентября.Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила международное авиасообщение. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозили из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты. При этом представители российских властей не раз подчеркивали, что открытие границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации.С 1 августа международные перелеты постепенно восстанавливаются. Первыми для россиян открылись Турция, Великобритания и Танзания (в которую, впрочем, нет прямых рейсов). С 15 августа начались полеты в Швейцарию, с 8 сентября возобновилось авиасообщение с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200918/granitsy-1577452659.html
https://realty.ria.ru/20200915/sheremetevo-1577277707.html
Даешь вторую волну!!!!
37
Ну и для чего мы их открыли?
13
20
россия
южная корея
белоруссия
киргизия
казахстан
РИА Новости
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россия, новости - туризм, южная корея, белоруссия, киргизия, казахстан

Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами

15:34 20.09.2020 (обновлено: 17:23 20.09.2020)
42605
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей, сообщает пресс-служба правительства.
"Для граждан еще четырех стран — Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Кореи — снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса. Распоряжение об этом утвердило правительство", — говорится в сообщении.
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Россияне, в свою очередь, могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран.
Полеты будут выполняться раз в неделю. В Нур-Султан, Бишкек и Минск можно будет улететь с 21 сентября, в Сеул — с 27 сентября.
Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила международное авиасообщение. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозили из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты. При этом представители российских властей не раз подчеркивали, что открытие границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
С 1 августа международные перелеты постепенно восстанавливаются. Первыми для россиян открылись Турция, Великобритания и Танзания (в которую, впрочем, нет прямых рейсов). С 15 августа начались полеты в Швейцарию, с 8 сентября возобновилось авиасообщение с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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226188101665
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ТуризмРоссияНовости - ТуризмЮжная КореяБелоруссияКиргизияКазахстан
Популярные комментарии
Даешь вторую волну!!!!
20 сентября, 15:37
YYuriy
3610024
Ну и для чего мы их открыли?
20 сентября, 15:55
Максим СтрельцовМаксим Стрельцов
900004
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