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Россия не имеет данных о подготовке КНДР ракетных пусков с подлодки
Москва не обладает данными о том, что Пхеньян готовится осуществить ракетные пуски с подводной лодки, в целом же подобная аналитика на тему происходящего в КНДР РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T10:23
2020-09-19T10:57
петр ильичев
корейский полуостров
пхеньян
центр стратегических и международных исследований
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
кндр (северная корея)
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Москва не обладает данными о том, что <a href="http://ria.ru/location_Pyongyang/" target="_blank" data-auto="true">Пхеньян</a> готовится осуществить ракетные пуски с подводной лодки, в целом же подобная аналитика на тему происходящего в КНДР зачастую бывает политизирована, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.Эксперты вашингтонского <a href="http://ria.ru/organization_Centr_strategicheskikh_i_mezhdunarodnykh_issledovanijj/" target="_blank" data-auto="true">Центра стратегических и международных исследований</a> в начале месяца заявили, что Пхеньян готовятся к испытательным пускам баллистических ракет с подводной лодки. Такой вывод был сделан после изучения спутниковых снимков судостроительной верфи Синпхо в Северной Корее. По их мнению, основным признаком подготовки к испытаниям является наличие нескольких судов в закрытом бассейне, одно из которых напоминает судно, которое раньше использовалось для буксировки барж с испытательными снарядами. Другим признаком, по словам американских экспертов, является присутствие двух подлодок класса Romeo, пришвартованных в бухте."В целом же понятно, что возможные резкие шаги Северной Кореи, конечно, осложнят дело. В прошлом они не раз приводили к раскручиванию санкционной спирали. Но региональная безопасность, безусловно, волнующая и Россию, зависит не только от действий Пхеньяна. Поэтому мы призываем все заинтересованные стороны руководствоваться в первую очередь интересами мира и стабильности, демонстрировать максимально ответственное поведение", - подчеркнул Ильичев.По его словам, подобное "нагнетание атмосферы" красноречиво говорит о том, что нынешнее относительное затишье вокруг <a href="http://ria.ru/location_Korean_Peninsula/" target="_blank" data-auto="true">Корейского полуострова</a> не должно "ставить на паузу" многостороннюю дипломатию.Проблему смягчения санкций в отношении Пхеньяна рано или поздно все же придется решать, без этого нельзя будет добиться полноценного урегулирования на Корейском полуострове, заявил Петр Ильичев.Он напомнил, что Москва и Пекин еще в прошлом году предложили партерам по СБ ООН проект политической резолюции по КНДР, который призван "помочь международному сообществу развязать проблемные узлы Корейского полуострова".В частности, добавил он, одним из ключевых элементов такой стратегии является смягчение международных санкций в отношении КНДР."Односторонние уступки Пхеньяна без встречного движения едва ли можно считать реалистичной перспективой. А уж гуманитарные изъятия при любом раскладе должны работать безотказно – об этом мы не устаём повторять. Убеждены, что уйти от обсуждения этого вопроса, если действительно поставлена цель найти решение проблемы, не получится, поэтому наш проект остаётся на столе независимо от того, в каком направлении подует политический ветер в США",- сказал Ильичев, отвечая на вопрос, можно ли ожидать прохождения резолюции до президентских выборов в США.Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом безопасности <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.
https://radiosputnik.ria.ru/20200914/magate-1577207195.html
https://ria.ru/20200804/1575343834.html
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корейский полуостров
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петр ильичев, корейский полуостров, пхеньян, центр стратегических и международных исследований , оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кндр (северная корея), в мире

Россия не имеет данных о подготовке КНДР ракетных пусков с подлодки

10:23 19.09.2020 (обновлено: 10:57 19.09.2020)
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© AP Photo / Ahn Young-joonЗапуск ракет КНДР
Запуск ракет КНДР - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© AP Photo / Ahn Young-joon
Запуск ракет КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва не обладает данными о том, что Пхеньян готовится осуществить ракетные пуски с подводной лодки, в целом же подобная аналитика на тему происходящего в КНДР зачастую бывает политизирована, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
Эксперты вашингтонского Центра стратегических и международных исследований в начале месяца заявили, что Пхеньян готовятся к испытательным пускам баллистических ракет с подводной лодки. Такой вывод был сделан после изучения спутниковых снимков судостроительной верфи Синпхо в Северной Корее. По их мнению, основным признаком подготовки к испытаниям является наличие нескольких судов в закрытом бассейне, одно из которых напоминает судно, которое раньше использовалось для буксировки барж с испытательными снарядами. Другим признаком, по словам американских экспертов, является присутствие двух подлодок класса Romeo, пришвартованных в бухте.
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"У нас нет такой информации. К подобной аналитике в деликатных вопросах надо подходить с осторожностью, часто она несёт целенаправленный политический заряд", - сказал Ильичев, комментируя эти сообщения.
"В целом же понятно, что возможные резкие шаги Северной Кореи, конечно, осложнят дело. В прошлом они не раз приводили к раскручиванию санкционной спирали. Но региональная безопасность, безусловно, волнующая и Россию, зависит не только от действий Пхеньяна. Поэтому мы призываем все заинтересованные стороны руководствоваться в первую очередь интересами мира и стабильности, демонстрировать максимально ответственное поведение", - подчеркнул Ильичев.
По его словам, подобное "нагнетание атмосферы" красноречиво говорит о том, что нынешнее относительное затишье вокруг Корейского полуострова не должно "ставить на паузу" многостороннюю дипломатию.
Проблему смягчения санкций в отношении Пхеньяна рано или поздно все же придется решать, без этого нельзя будет добиться полноценного урегулирования на Корейском полуострове, заявил Петр Ильичев.
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Он напомнил, что Москва и Пекин еще в прошлом году предложили партерам по СБ ООН проект политической резолюции по КНДР, который призван "помочь международному сообществу развязать проблемные узлы Корейского полуострова".
"При этом мы внимательно следили за американо-северокорейским диалогом, искренне признавали его важность, желали ему успеха, однако в какой-то момент в нём наметился спад. Налицо были как глубокий кризис доверия, так и дефицит идей. Наша инициатива давала необходимый ориентир, поскольку она основана на принципах взаимности и поэтапности, без которых едва ли можно двигаться вперёд в урегулировании проблем Корейского полуострова",- сказал Ильичев.
В частности, добавил он, одним из ключевых элементов такой стратегии является смягчение международных санкций в отношении КНДР.
"Односторонние уступки Пхеньяна без встречного движения едва ли можно считать реалистичной перспективой. А уж гуманитарные изъятия при любом раскладе должны работать безотказно – об этом мы не устаём повторять. Убеждены, что уйти от обсуждения этого вопроса, если действительно поставлена цель найти решение проблемы, не получится, поэтому наш проект остаётся на столе независимо от того, в каком направлении подует политический ветер в США",- сказал Ильичев, отвечая на вопрос, можно ли ожидать прохождения резолюции до президентских выборов в США.
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"Вряд ли здесь стоило бы всё сводить к американским выборам, хотя это и значимый фактор. Для нас главное, чтобы он принёс пользу. Полагаем, он и сейчас приносит пользу хотя бы тем, что находится на столе, о нём знают, к нему проявляют интерес, понимают, что лежащую в его основе идею можно использовать как перспективную модель деэскалации напряжённости",- констатировал дипломат.
Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.
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Петр ИльичевКорейский полуостровПхеньянЦентр стратегических и международных исследованийООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КНДР (Северная Корея)В мире
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