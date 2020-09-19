https://ria.ru/20200919/zapuski-1577475313.html

Россия не имеет данных о подготовке КНДР ракетных пусков с подлодки

Москва не обладает данными о том, что Пхеньян готовится осуществить ракетные пуски с подводной лодки, в целом же подобная аналитика на тему происходящего в КНДР РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T10:23

2020-09-19T10:23

2020-09-19T10:57

петр ильичев

корейский полуостров

пхеньян

центр стратегических и международных исследований

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

кндр (северная корея)

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Москва не обладает данными о том, что <a href="http://ria.ru/location_Pyongyang/" target="_blank" data-auto="true">Пхеньян</a> готовится осуществить ракетные пуски с подводной лодки, в целом же подобная аналитика на тему происходящего в КНДР зачастую бывает политизирована, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.Эксперты вашингтонского <a href="http://ria.ru/organization_Centr_strategicheskikh_i_mezhdunarodnykh_issledovanijj/" target="_blank" data-auto="true">Центра стратегических и международных исследований</a> в начале месяца заявили, что Пхеньян готовятся к испытательным пускам баллистических ракет с подводной лодки. Такой вывод был сделан после изучения спутниковых снимков судостроительной верфи Синпхо в Северной Корее. По их мнению, основным признаком подготовки к испытаниям является наличие нескольких судов в закрытом бассейне, одно из которых напоминает судно, которое раньше использовалось для буксировки барж с испытательными снарядами. Другим признаком, по словам американских экспертов, является присутствие двух подлодок класса Romeo, пришвартованных в бухте."В целом же понятно, что возможные резкие шаги Северной Кореи, конечно, осложнят дело. В прошлом они не раз приводили к раскручиванию санкционной спирали. Но региональная безопасность, безусловно, волнующая и Россию, зависит не только от действий Пхеньяна. Поэтому мы призываем все заинтересованные стороны руководствоваться в первую очередь интересами мира и стабильности, демонстрировать максимально ответственное поведение", - подчеркнул Ильичев.По его словам, подобное "нагнетание атмосферы" красноречиво говорит о том, что нынешнее относительное затишье вокруг <a href="http://ria.ru/location_Korean_Peninsula/" target="_blank" data-auto="true">Корейского полуострова</a> не должно "ставить на паузу" многостороннюю дипломатию.Проблему смягчения санкций в отношении Пхеньяна рано или поздно все же придется решать, без этого нельзя будет добиться полноценного урегулирования на Корейском полуострове, заявил Петр Ильичев.Он напомнил, что Москва и Пекин еще в прошлом году предложили партерам по СБ ООН проект политической резолюции по КНДР, который призван "помочь международному сообществу развязать проблемные узлы Корейского полуострова".В частности, добавил он, одним из ключевых элементов такой стратегии является смягчение международных санкций в отношении КНДР."Односторонние уступки Пхеньяна без встречного движения едва ли можно считать реалистичной перспективой. А уж гуманитарные изъятия при любом раскладе должны работать безотказно – об этом мы не устаём повторять. Убеждены, что уйти от обсуждения этого вопроса, если действительно поставлена цель найти решение проблемы, не получится, поэтому наш проект остаётся на столе независимо от того, в каком направлении подует политический ветер в США",- сказал Ильичев, отвечая на вопрос, можно ли ожидать прохождения резолюции до президентских выборов в США.Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом безопасности <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.

https://radiosputnik.ria.ru/20200914/magate-1577207195.html

https://ria.ru/20200804/1575343834.html

https://ria.ru/20200804/1575330824.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200829/kndr-1576465405.html

корейский полуостров

пхеньян

кндр (северная корея)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр ильичев, корейский полуостров, пхеньян, центр стратегических и международных исследований , оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кндр (северная корея), в мире