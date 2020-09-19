https://ria.ru/20200919/ilichev-1577449618.html

Петр Ильичев: в ситуации вокруг Белоруссии Запад попирает принципы ООН

Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев рассказал в интервью РИА Новости о том, как Россия относится к вынесению темы Белоруссии на... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T11:00

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россия

петр ильичев

белоруссия

оон

интервью

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<em>Директор департамента международных организаций МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Petr_Ilichev" target="_blank">Петр Ильичев</a> рассказал в интервью РИА Новости о том, как Россия относится к вынесению темы Белоруссии на площадку ООН, стоит ли ожидать саммита пятерки Совета Безопасности до конца года и удалось ли Москве и США урегулировать визовую проблему для работы российских дипломатов на Генассамблее ООН, юбилейная 75-я сессия которой открылась на этой неделе. </em><strong>— Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что саммит пятерки СБ ООН в очном формате состоится, как только позволит ситуация с коронавирусом. Может ли это произойти до конца года?</strong>— Мы считаем весьма важным, чтобы саммит пятерки постоянных членов СБ, с инициативой проведения которого выступил президент Российской Федерации Владимир Путин, состоялся именно в очном режиме. Только такой формат позволит провести по-настоящему обстоятельное и откровенное обсуждение основополагающих принципов межгосударственного взаимодействия и путей решения ключевых международных проблем, которые призваны составить основу повестки дня этого мероприятия.Вместе с тем эпидемиологическая обстановка в мире остается непростой. В частности, из-за пандемии ближайшие мероприятия в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН, включая неделю высокого уровня, будут организованы преимущественно в дистанционном режиме. В этом контексте давать какие-либо прогнозы было бы опрометчиво. Однако мы не оставляем надежд, что в обозримом будущем ситуация выправится и сделает проведение саммита возможным.<strong>— Ранее в интервью РИА вы заявляли, что в связи с действиями США в отношении ВОЗ странам-участницам необходимо активизировать взаимодействие. На каком этапе стоит вопрос перераспределения квот и собирается ли Россия увеличить объем своих взносов в бюджет ВОЗ? Если да, то на сколько?</strong>— Полагаю, что на данный момент обсуждать этот вопрос преждевременно. Да, действительно, США заявили о выходе из состава ВОЗ, однако такое поведение Вашингтона наблюдалось ранее и в других международных организациях. Зачастую США используют свои заявления о выходе в качестве инструмента финансового шантажа с тем, чтобы переформатировать организацию под свои интересы. К примеру, в 2018 году под предлогом несогласия с некоторыми условиями сборов в международной почтовой связи США заявили о своем намерении выйти из Всемирного почтового союза, однако в итоге так этого и не сделали. Тем не менее свои намерения о выходе Вашингтон осуществил в отношении ЮНЕСКО и ЮНИДО, не оплатив до настоящего момента обязательные взносы в размере 611 миллионов долларов и 69 миллионов долларов соответственно, – это свидетельствует лишь о пренебрежительном отношении Вашингтона к своим финансовым обязательствам, но в конечном итоге мало влияет на результативность работы самих этих организаций, которые успешно выполнят свои функции и без участия США. Похожая ситуация и в ВОЗ, где США являются не только самым крупным плательщиком по линии обязательных взносов, но и крупнейшим должником: из более чем 400 миллионов долларов, не перечисленных государствами-членами взносов половина приходится на США, и их Вашингтону придется оплатить.В случае выхода американцев из ВОЗ возможны два сценария: либо бюджет организации сокращается пропорционально сумме, которую Вашингтон выплачивает на основании действующей шкалы взносов в регулярный бюджет, либо доля США распределяется между остальными государствами. Что делать в складывающейся ситуации, должны решить страны-члены ВОЗ в рамках руководящих органов.<strong>— Будет ли тема противодействия пандемии коронавируса в числе главных в видеообращении президента Владимира Путина, которое сейчас готовится к неделе высокого уровня?</strong>— Считаю правильным адресовать этот вопрос в администрацию президента Российской Федерации. Со своей стороны, могу сказать, что пандемия новой коронавирусной инфекции заняла прочное место в повестке дня ООН, оказывает огромное влияние на политические и социально-экономические аспекты мирового развития, а также деятельность международных организаций. Ожидаемо, эта тема будет в фокусе предстоящей сессии Генассамблеи, найдет отражение в повестке дня, мероприятиях и выступлениях участников.<strong>— Ранее вы заявляли, что, несмотря на противодействие США, российско-китайский проект резолюции о постепенном смягчении санкций в отношении КНДР остается на столе. Как-то изменилась атмосфера вокруг его продвижения, есть ли перспектива, что голосование по нему пройдет до выборов в США? И если нет, рассчитывает ли РФ, что после выборов работа над ним может быть разморожена?</strong>— Проект политической резолюции по КНДР был предложен вниманию партнеров по Совету Безопасности ООН в прошлом году, чтобы помочь международному сообществу развязать проблемные узлы Корейского полуострова. При этом мы внимательно следили за американо-северокорейским диалогом, искренне признавали его важность, желали ему успеха, однако в какой-то момент в нем наметился спад. Налицо были как глубокий кризис доверия, так и дефицит идей. Наша инициатива давала необходимый ориентир, поскольку она основана на принципах взаимности и поэтапности, без которых едва ли можно двигаться вперед в урегулировании проблем Корейского полуострова. В частности, одним из ключевых элементов такой стратегии является смягчение международных санкций в отношении КНДР.Односторонние уступки Пхеньяна без встречного движения едва ли можно считать реалистичной перспективой. А уж гуманитарные изъятия при любом раскладе должны работать безотказно – об этом мы не устаем повторять. Убеждены, что уйти от обсуждения этого вопроса, если действительно поставлена цель найти решение проблемы, не получится, поэтому наш проект остается "на столе" независимо от того, в каком направлении подует политический ветер в США. Сложно сказать, в какой момент он может оказаться наиболее востребованным с точки зрения дальнейшего продвижения. Вряд ли здесь стоило бы все сводить к американским выборам, хотя это и значимый фактор. Для нас главное, чтобы он принес пользу. Полагаем, он и сейчас приносит пользу хотя бы тем, что находится "на столе", о нем знают, к нему проявляют интерес, понимают, что лежащую в его основе идею можно использовать как перспективную модель деэскалации напряженности. Многое зависит от способности партнеров посмотреть на вещи реалистичным взглядом, без идеологического прищура. <strong>— Американские эксперты на основе анализа спутниковых снимков считают, что Пхеньян готовится к испытательным пускам баллистических ракет с подводных лодок. Насколько реальным в этом свете вы считаете продолжение работы над резолюцией о смягчении санкций СБ ООН? Если КНДР все-таки осуществит запуск, похоронит ли это все шансы на смягчение санкций?</strong>— Не буду комментировать мнения американских экспертов о возможной подготовке к испытательным пускам с подводных лодок. У нас нет такой информации. К подобной аналитике в деликатных вопросах надо подходить с осторожностью, часто она несет целенаправленный политический заряд. В целом же понятно, что возможные резкие шаги Северной Кореи, конечно, осложнят дело. В прошлом они не раз приводили к раскручиванию санкционной спирали. Но региональная безопасность, безусловно, волнующая и Россию, зависит не только от действий Пхеньяна, поэтому мы призываем все заинтересованные стороны руководствоваться в первую очередь интересами мира и стабильности, демонстрировать максимально ответственное поведение. Это нагнетание атмосферы красноречиво говорит о том, что нынешнее относительное затишье вокруг Корейского полуострова не должно ставить на паузу многостороннюю дипломатию. <strong>— Существует ли опасность, что США вновь, как уже это было в прошлом, не выдадут визы российским дипломатам для участия в мероприятиях предстоящей сессии ГА ООН? Ведется ли работа с американской стороной для недопущения вновь подобных инцидентов?</strong>— США действительно все чаще злоупотребляют своим положением страны пребывания штаб-квартиры всемирной Организации для извлечения односторонних политических дивидендов и оказания давления на правительства других государств. И невыдача въездных виз российским дипломатам, в том числе для участия в мероприятиях по линии ООН, служит ярким примером подобной линии, к тому же далеко не единственным.Исходим из того, что такие шаги являются грубейшим нарушением соглашения между ООН и американским правительством о местоположении центральных учреждений всемирной Организации от 1947 года. Чинимый Вашингтоном визовый произвол самым пагубным образом сказывается на эффективности работы Всемирной организации, что неоднократно подчеркивали многие государства-члены. Вместе с тем мы рассчитываем, что Вашингтон станет более ответственно относиться к своим обязательствам и в ходе 75-й сессии ГА подобного сценария удастся избежать. Так или иначе наша страна продолжит всемерно противодействовать неправомерной визовой политике США. Регулярно заостряем этот вопрос, в частности, в контактах с американской стороной, генсекретарем ООН и в комитете Генассамблеи по сношениям со страной пребывания.<strong>— Планирует ли Москва инициировать обсуждение ситуации в Белоруссии – в частности, внешнего вмешательства, оказываемого на Минск со стороны европейских партнеров, – на неделе высокого уровня ГА ООН?</strong>— К сожалению, в контексте Белоруссии мы наблюдаем привычную картину: западные страны, попирая основополагающие принципы Устава ООН, пытаются использовать постэлекторальную ситуацию для продвижения собственных узкокорыстных интересов. В ход идут привычные инструменты, включая незаконные односторонние санкции. Со своей стороны последовательно акцентируем неприемлемость вмешательства во внутренние дела Белоруссии, в том числе с задействованием площадки ООН. Принципиально важно, чтобы белорусский народ самостоятельно, без внешнего давления, решал свои внутриполитические вопросы. Любое международное содействие Минску должно оказываться исключительно по его запросу. Регулярно доводим соответствующие тезисы до партнеров.<strong>— В Марокко ранее прошли межливийские переговоры, которые предваряли начало консультаций сторон в Женеве. Видим ли мы предпосылки и готовность всех участников к тому, чтобы на будущей встрече в Женеве было заключено письменное соглашение о режиме прекращения огня? Будет ли Москва настаивать на том, чтобы любые будущие межливийские договоренности, как касательно перемирия, так и политического устройства (как, например, встречи в Марокко, на которых обсуждалось распределение государственных постов в стране по дорожной карте Салеха), были одобрены и закреплены резолюцией СБ ООН? Могут ли при одобрении идеи о демилитаризации Сирта и Аль-Джуфра привлечь для этой цели миротворческие контингенты ООН?</strong>— Давайте не будем предвосхищать ход и итоги межливийских контактов. Мы все знаем, насколько это хрупкая материя, насколько высок уровень взаимного недоверия между ливийскими протагонистами, накопившегося с 2011 года, когда в результате незаконного вторжения натовцев была разрушена ливийская государственность.Мы в России традиционно выступаем за налаживание и продвижение широкоохватного, инклюзивного национального диалога с участием всех основных групп ливийского общества, представляющих все три исторических региона страны. Именно в рамках диалогового механизма должны быть достигнуты пользующиеся согласием договоренности как по вопросам прекращения огня и его мониторинга, так и в целом по параметрам будущего устройства страны. Это — дело самих ливийцев, а международное сообщество обязано помочь им в достижении таких целей. Навязывать здесь что-то — дело неблагодарное и неэффективное. В идеале, конечно, подобного рода соглашения было бы неплохо подкрепить соответствующей резолюцией СБ ООН, тем более что ситуация в Ливии находится на повестке дня этого главного органа Всемирной организации. Но главное — достижение внутриливийского согласия, на что и нацелены усилия российской дипломатии на данном направлении.

https://ria.ru/20200901/sammit-1576562616.html

https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576800107.html

https://ria.ru/20200804/1575330824.html

https://ria.ru/20200917/ssha-1577409229.html

https://ria.ru/20200916/liviya-1577284208.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петр ильичев, белоруссия, оон, интервью