https://ria.ru/20200919/svadba-1577494604.html
СМИ узнали о свадьбе Натальи Водяновой и миллиардера Арно
Российская модель и актриса Наталья Водянова вышла замуж за французского предпринимателя Антуана Арно, пишет Tatler. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T21:48
2020-09-19T21:48
2020-09-19T22:28
культура
антуан арно
шоу-бизнес
свадьбы
наталья водянова
париж
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. </strong>Российская модель и актриса <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Vodjanova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Водянова</a> вышла замуж за французского предпринимателя <a href="http://ria.ru/person_antuan-arno/" target="_blank" data-auto="true">Антуана Арно</a>, пишет <a href="https://www.tatler.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tatler</a>.Как сообщается, роспись прошла в парижской мэрии, на процедуре бракосочетания присутствовала мэр города <a href="http://ria.ru/person_Ann_Idalgo/" target="_blank" data-auto="true">Анн Идальго</a>.Водянова сообщила о намерении выйти замуж за одного из богатейших людей в мире в феврале. Тогда она отметила, что Арно сделал ей предложение еще год назад.Модель и предприниматель состоят в отношениях с 2011 года. Ранее она уже была замужем за британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом. У Водяновой пятеро детей.
https://ria.ru/20190622/1555817350.html
Сергей Норд
Ну значит скоро мы узнаем о разводе Водяновой и миллионера Арно..
37
Алекс. А.
Дорогая экскортная.
29
11
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, антуан арно, шоу-бизнес, свадьбы, наталья водянова, париж, в мире