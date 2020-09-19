https://ria.ru/20200919/svadba-1577494604.html

СМИ узнали о свадьбе Натальи Водяновой и миллиардера Арно

Российская модель и актриса Наталья Водянова вышла замуж за французского предпринимателя Антуана Арно, пишет Tatler. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T21:48

2020-09-19T21:48

2020-09-19T22:28

культура

антуан арно

шоу-бизнес

свадьбы

наталья водянова

париж

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. </strong>Российская модель и актриса <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Vodjanova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Водянова</a> вышла замуж за французского предпринимателя <a href="http://ria.ru/person_antuan-arno/" target="_blank" data-auto="true">Антуана Арно</a>, пишет <a href="https://www.tatler.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tatler</a>.Как сообщается, роспись прошла в парижской мэрии, на процедуре бракосочетания присутствовала мэр города <a href="http://ria.ru/person_Ann_Idalgo/" target="_blank" data-auto="true">Анн Идальго</a>.Водянова сообщила о намерении выйти замуж за одного из богатейших людей в мире в феврале. Тогда она отметила, что Арно сделал ей предложение еще год назад.Модель и предприниматель состоят в отношениях с 2011 года. Ранее она уже была замужем за британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом. У Водяновой пятеро детей.

https://ria.ru/20190622/1555817350.html

Сергей Норд Ну значит скоро мы узнаем о разводе Водяновой и миллионера Арно.. 37

Алекс. А. Дорогая экскортная. 29

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париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, антуан арно, шоу-бизнес, свадьбы, наталья водянова, париж, в мире