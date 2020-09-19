Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200919/son-1577472610.html
Мясников назвал улучшающие сон продукты
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1" перечислил продукты для улучшения качества сна. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T07:14
2020-09-19T07:14
александр мясников (врач)
россия
здоровье
сон
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575926241_0:322:3068:2048_1400x0_80_0_0_a783cce9016e8df163729dfe69cb7f78.jpg
<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> в эфире телеканала "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=snSWby9cYmA&amp;ab_channel=%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия-1</a>" перечислил продукты для улучшения качества <a href="https://ria.ru/tag_son/" target="_blank">сна</a>.Речь идет о еде, в которой содержится мелатонин — гормон шишковидной железы, которая находится в основании мозга. Мелатонин вырабатывается путем биохимических превращений из аминокислоты триптофан.При недостатке мелатонина специалист советует добавить в рацион продукты, содержащие эту аминокислоту в большом количестве. К ним относятся яйца, вишня, бананы, помидоры, орехи, твердый сыр, мед, оливки, а также брокколи.Подчеркивается, что при правильной выработке мелатонина артериальное давление ночью снижается примерно на пятнадцать процентов. Недостаточное поступление этого гормона в кровь может привести к артериальной гипертонии.К снижению уровня мелатонина приводит яркий свет, например от гаджетов. Для нормализации сна следует прекращать пользоваться устройствами за четыре часа до него.Врач заключил, что препараты с мелатонином можно купить в аптеке.
https://ria.ru/20200723/1574757799.html
https://ria.ru/20200918/son-1577418328.html
5
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575926241_81:0:2812:2048_1400x0_80_0_0_34748e9fc34527b34c6227ae210295a1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр мясников (врач), россия, здоровье, сон, общество

Мясников назвал улучшающие сон продукты

07:14 19.09.2020
10355
© Depositphotos / piotr_marcinskiПробуждение
Пробуждение - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Depositphotos / piotr_marcinski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1" перечислил продукты для улучшения качества сна.
Речь идет о еде, в которой содержится мелатонин — гормон шишковидной железы, которая находится в основании мозга. Мелатонин вырабатывается путем биохимических превращений из аминокислоты триптофан.
Спящий мужчина - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
23 июля, 04:00
Ортопед назвал способ улучшить сон
При недостатке мелатонина специалист советует добавить в рацион продукты, содержащие эту аминокислоту в большом количестве. К ним относятся яйца, вишня, бананы, помидоры, орехи, твердый сыр, мед, оливки, а также брокколи.
Подчеркивается, что при правильной выработке мелатонина артериальное давление ночью снижается примерно на пятнадцать процентов. Недостаточное поступление этого гормона в кровь может привести к артериальной гипертонии.
К снижению уровня мелатонина приводит яркий свет, например от гаджетов. Для нормализации сна следует прекращать пользоваться устройствами за четыре часа до него.
Подготовка ко сну - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 04:00
Россиян призвали перейти на осенний режим сна
Врач заключил, что препараты с мелатонином можно купить в аптеке.
8136-1110
Обсудить5
Александр Мясников (врач)РоссияЗдоровьесонОбщество
Рекомендуем
Телеведущий Дмитрий Шепелев
"Ты любовник Галкина": Шепелев рассказал о разговоре с Пугачевой
Ваенга необычно отреагировала на ошибку
"Это страшно!" Ваенга необычно отреагировала на ошибку в "Голосе 60+"
Запуск американской крылатой ракеты
Трамп обвинил Россию в краже технологии гиперзвуковой ракеты
Рига
Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине
Класс в новой школе
В Китае учитель до смерти избил ученицу за неверный ответ, пишет СМИ
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Названы риски для Украины при остановке "Северного потока — 2"
Пленарное заседание в Европейском парламенте в Брюсселе
Резолюцией по Навальному Европарламент признал "Россию будущего"
Люди с мобильными телефонами
Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
Скриншот из видео с дочерью Любови Успенской
Дочь Любови Успенской заметили в неадекватном состоянии на улице
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
Сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко на форуме Союза женщин в Минске
Отгородиться от соседей. Зачем Лукашенко закрывает Белоруссию
Выдающийся российский разведчик Юрий Дроздов
Ветеран спецназа рассказал об уникальности методов советской разведки
Пилот ВВС США в кабине истребителя F-22 Raptor
"Он взлетел": американцы тайно испытали истребитель будущего
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
В бундестаге предложили создать содружество от Владивостока до Лиссабона
Владимир Золотарев на ферме
"Родину" спас": как фермер в одиночку возродил разоренный колхоз
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00В Ассамблее православия выступают против церковного раскола на Украине
10:54В МИД надеются, что на сессии ГА ООН не будет проблем с визами дипломатам
10:51В Иране рассказали, кому будут мстить за генерала Сулеймани
10:48В России провели более 42,4 миллиона тестов на коронавирус
10:45ByteDance оспорила в суде решение о запрете TikTok в США
10:41Актера Юрия Назарова выписали из больницы после лечения от COVID-19
10:40В МИД считают прогнозы о дате саммита "пятерки" СБ ООН преждевременными
10:36В России за сутки 144 человек умерли от коронавируса
10:35Адвокаты рассказали, что ждет Пашаева после лишения статуса
10:34Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
10:34В России за сутки 5255 человек вылечились от коронавируса
10:34В Москве выявили 825 новых случаев коронавируса
10:32В России выявили 6065 новых случаев коронавируса
10:23Россия не имеет данных о подготовке КНДР ракетных пусков с подлодки
10:19Недалеко от Лос-Анджелеса произошло землетрясение
10:05В МИД назвали возможные санкции Запада против Белоруссии незаконными
10:02Два человека стали жертвами стрельбы в Рочестере
10:00Парламентарии надеются, что православные скоро смогут посетить Айя-Софию
09:45Ставшая звездой телешоу мать 13 детей покончила с собой
09:39Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год
Лента новостейМолния