https://ria.ru/20200919/son-1577472610.html

Мясников назвал улучшающие сон продукты

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1" перечислил продукты для улучшения качества сна. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T07:14

2020-09-19T07:14

2020-09-19T07:14

александр мясников (врач)

россия

здоровье

сон

общество

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> в эфире телеканала "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=snSWby9cYmA&ab_channel=%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия-1</a>" перечислил продукты для улучшения качества <a href="https://ria.ru/tag_son/" target="_blank">сна</a>.Речь идет о еде, в которой содержится мелатонин — гормон шишковидной железы, которая находится в основании мозга. Мелатонин вырабатывается путем биохимических превращений из аминокислоты триптофан.При недостатке мелатонина специалист советует добавить в рацион продукты, содержащие эту аминокислоту в большом количестве. К ним относятся яйца, вишня, бананы, помидоры, орехи, твердый сыр, мед, оливки, а также брокколи.Подчеркивается, что при правильной выработке мелатонина артериальное давление ночью снижается примерно на пятнадцать процентов. Недостаточное поступление этого гормона в кровь может привести к артериальной гипертонии.К снижению уровня мелатонина приводит яркий свет, например от гаджетов. Для нормализации сна следует прекращать пользоваться устройствами за четыре часа до него.Врач заключил, что препараты с мелатонином можно купить в аптеке.

https://ria.ru/20200723/1574757799.html

https://ria.ru/20200918/son-1577418328.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), россия, здоровье, сон, общество