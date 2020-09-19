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В МИД считают прогнозы о дате саммита "пятерки" СБ ООН преждевременными
Давать прогнозы о дате саммита "пятерки" СБ ООН пока опрометчиво, учитывая непростую эпидемиологическую обстановку, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T10:40
2020-09-19T10:40
петр ильичев
сергей лавров
совет безопасности оон
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости.</strong> Давать прогнозы о дате саммита "пятерки" <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> пока опрометчиво, учитывая непростую эпидемиологическую обстановку, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Petr_Ilichev/" target="_blank" data-auto="true">Петр Ильичев</a>.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что саммит "пятерки" СБ ООН в очном формате состоится, как только позволит ситуация с коронавирусом.Москва считает важным, чтобы встреча такого уровня состоялась именно в очном режиме, отметил высокопоставленный дипломат.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в июне предложил организовать очную встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, Китай, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, Великобритания). На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.
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петр ильичев, сергей лавров, совет безопасности оон, сша, в мире

В МИД считают прогнозы о дате саммита "пятерки" СБ ООН преждевременными

10:40 19.09.2020
120
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Фото : МИД России
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Давать прогнозы о дате саммита "пятерки" СБ ООН пока опрометчиво, учитывая непростую эпидемиологическую обстановку, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что саммит "пятерки" СБ ООН в очном формате состоится, как только позволит ситуация с коронавирусом.
Москва считает важным, чтобы встреча такого уровня состоялась именно в очном режиме, отметил высокопоставленный дипломат.
"Вместе с тем эпидемиологическая обстановка в мире остается непростой. В частности, из-за пандемии ближайшие мероприятия в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН, включая неделю высокого уровня, будут организованы преимущественно в дистанционном режиме. В этом контексте давать какие-либо прогнозы было бы опрометчиво. Однако мы не оставляем надежд, что в обозримом будущем ситуация выправится и сделает проведение саммита возможным", - сказал Ильичев.
Президент РФ Владимир Путин в июне предложил организовать очную встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания). На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 25.06.2020
25 июня, 19:56
Гутерреш надеется, что саммит "пятерки" СБ ООН пройдет до Генассамблеи
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Петр ИльичевСергей ЛавровСовет Безопасности ООНСШАВ мире
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