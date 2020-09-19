https://ria.ru/20200919/sammit-1577475982.html
В МИД считают прогнозы о дате саммита "пятерки" СБ ООН преждевременными
Давать прогнозы о дате саммита "пятерки" СБ ООН пока опрометчиво, учитывая непростую эпидемиологическую обстановку, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T10:40
2020-09-19T10:40
2020-09-19T10:40
петр ильичев
сергей лавров
совет безопасности оон
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости.</strong> Давать прогнозы о дате саммита "пятерки" <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> пока опрометчиво, учитывая непростую эпидемиологическую обстановку, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Petr_Ilichev/" target="_blank" data-auto="true">Петр Ильичев</a>.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что саммит "пятерки" СБ ООН в очном формате состоится, как только позволит ситуация с коронавирусом.Москва считает важным, чтобы встреча такого уровня состоялась именно в очном режиме, отметил высокопоставленный дипломат.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в июне предложил организовать очную встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, Китай, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, Великобритания). На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.
https://ria.ru/20200625/1573486399.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр ильичев, сергей лавров, совет безопасности оон, сша, в мире