https://ria.ru/20200919/rozygrysh-1577483719.html

Глава Европарламента принял российских пранкеров за Тихановскую

Российские пранкеры разыграли главу Европейского парламента Давида Сассоли, позвонив ему от имени бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T15:52

2020-09-19T15:52

2020-09-19T19:20

протесты в белоруссии

светлана тихановская

давид сассоли

европарламент

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Российские пранкеры разыграли главу Европейского парламента <a href="http://ria.ru/person_david-sassoli/" target="_blank" data-auto="true">Давида Сассоли</a>, позвонив ему от имени бывшего кандидата в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> и президента Литвы <a href="http://ria.ru/person_gitanas-nauseda/" target="_blank" data-auto="true">Гитанаса Науседы</a>. Аудиозапись разговора опубликовал в <a href="https://www.youtube.com/watch?v=iUsVjyJ5dIE&feature=youtu.be" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube</a> пранкер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Stoljarov_Leksus/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Столяров</a>, известный как Лексус.Роль Тихановской исполнила девушка-пранкер. В разговоре Сассоли заявил, что Европарламент очень обеспокоен ситуацией в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, а также спросил, как себя чувствует экс-кандидат в президенты. Кроме того, он пригласил Тихановскую приехать в Европарламент и пообещал обсудить возможность такого визита с главой комитета по внешней политике Дэвидом Макалистером."У нас будет следующая сессия в начале октября, и это будет хороший повод для вас посетить нас <...> Наверное, что я могу сделать — поговорить с председателем Макалистером. Мы с ним можем организовать ваш визит, <…> можем коммуницировать по поводу этого визита, организовать пресс-конференцию или что-то такое. И через несколько дней я встречусь с мистером Макалистером и мы вместе подумаем, кто поможет вам поработать над тем, как повлиять на публичное мнение и на государства. Я думаю, это сейчас лучшее", — сказал, в частности, Сассоли.Пранкеры от лица Тихановской поинтересовались, намерен ли Европарламент вводить санкции в отношении Белоруссии и какие именно.В ответ на это Сассоли снова пригласил Тихановскую на встречу в начале октября.От лица Науседы пранкер сказал Сассоли, что якобы удалось установить неофициальную связь с премьером Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Романом Головченко</a>, а в правительстве и парламенте многие поддерживают Тихановскую и ждут "удобного момента, когда позиции <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> окончательно ослабнут". Сассоли назвал это "очень интересной информацией".Позже пранкер Владимир Кузнецов, известный как Вован, рассказал РИА Новости, что идея разыграть главу Европарламента пришла после сообщения о готовящемся пакете европейских санкций против Белоруссии.Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, действующий глава государства набрал 80,1 процента голосов, а Тихановская — 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает. Сразу после выборов в стране начались несанкционированные акции протеста. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200917/tikhanovskaya-1577413399.html

https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html

iljara Тихановская очень понравилась Западу. Тётка абсолютна управляема и внушаема, повторит всё, что ей скажут кураторы. Идеальный президент недоБеларуси, по их мнению... 330

Егор Панкратов Красавцы))))) 268

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, давид сассоли, европарламент, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), белоруссия, в мире