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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200919/rozygrysh-1577483719.html
Глава Европарламента принял российских пранкеров за Тихановскую
Российские пранкеры разыграли главу Европейского парламента Давида Сассоли, позвонив ему от имени бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T15:52
2020-09-19T19:20
протесты в белоруссии
светлана тихановская
давид сассоли
европарламент
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Российские пранкеры разыграли главу Европейского парламента <a href="http://ria.ru/person_david-sassoli/" target="_blank" data-auto="true">Давида Сассоли</a>, позвонив ему от имени бывшего кандидата в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> и президента Литвы <a href="http://ria.ru/person_gitanas-nauseda/" target="_blank" data-auto="true">Гитанаса Науседы</a>. Аудиозапись разговора опубликовал в <a href="https://www.youtube.com/watch?v=iUsVjyJ5dIE&amp;feature=youtu.be" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube</a> пранкер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Stoljarov_Leksus/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Столяров</a>, известный как Лексус.Роль Тихановской исполнила девушка-пранкер. В разговоре Сассоли заявил, что Европарламент очень обеспокоен ситуацией в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, а также спросил, как себя чувствует экс-кандидат в президенты. Кроме того, он пригласил Тихановскую приехать в Европарламент и пообещал обсудить возможность такого визита с главой комитета по внешней политике Дэвидом Макалистером."У нас будет следующая сессия в начале октября, и это будет хороший повод для вас посетить нас &lt;...&gt; Наверное, что я могу сделать — поговорить с председателем Макалистером. Мы с ним можем организовать ваш визит, &lt;…&gt; можем коммуницировать по поводу этого визита, организовать пресс-конференцию или что-то такое. И через несколько дней я встречусь с мистером Макалистером и мы вместе подумаем, кто поможет вам поработать над тем, как повлиять на публичное мнение и на государства. Я думаю, это сейчас лучшее", — сказал, в частности, Сассоли.Пранкеры от лица Тихановской поинтересовались, намерен ли Европарламент вводить санкции в отношении Белоруссии и какие именно.В ответ на это Сассоли снова пригласил Тихановскую на встречу в начале октября.От лица Науседы пранкер сказал Сассоли, что якобы удалось установить неофициальную связь с премьером Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Романом Головченко</a>, а в правительстве и парламенте многие поддерживают Тихановскую и ждут "удобного момента, когда позиции <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> окончательно ослабнут". Сассоли назвал это "очень интересной информацией".Позже пранкер Владимир Кузнецов, известный как Вован, рассказал РИА Новости, что идея разыграть главу Европарламента пришла после сообщения о готовящемся пакете европейских санкций против Белоруссии.Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, действующий глава государства набрал 80,1 процента голосов, а Тихановская — 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает. Сразу после выборов в стране начались несанкционированные акции протеста. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200917/tikhanovskaya-1577413399.html
https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html
Тихановская очень понравилась Западу. Тётка абсолютна управляема и внушаема, повторит всё, что ей скажут кураторы. Идеальный президент недоБеларуси, по их мнению...
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Красавцы)))))
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белоруссия
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светлана тихановская, давид сассоли, европарламент, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), белоруссия, в мире

Глава Европарламента принял российских пранкеров за Тихановскую

15:52 19.09.2020 (обновлено: 19:20 19.09.2020)
45580
© Фото из официального сообщества Владимира Кузнецова "ВКонтакте"Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Фото из официального сообщества Владимира Кузнецова "ВКонтакте"
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские пранкеры разыграли главу Европейского парламента Давида Сассоли, позвонив ему от имени бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и президента Литвы Гитанаса Науседы. Аудиозапись разговора опубликовал в YouTube пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус.
Роль Тихановской исполнила девушка-пранкер. В разговоре Сассоли заявил, что Европарламент очень обеспокоен ситуацией в Белоруссии, а также спросил, как себя чувствует экс-кандидат в президенты. Кроме того, он пригласил Тихановскую приехать в Европарламент и пообещал обсудить возможность такого визита с главой комитета по внешней политике Дэвидом Макалистером.
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Лукашенко назвал Тихановскую "гуайдихой"
"У нас будет следующая сессия в начале октября, и это будет хороший повод для вас посетить нас <...> Наверное, что я могу сделать — поговорить с председателем Макалистером. Мы с ним можем организовать ваш визит, <…> можем коммуницировать по поводу этого визита, организовать пресс-конференцию или что-то такое. И через несколько дней я встречусь с мистером Макалистером и мы вместе подумаем, кто поможет вам поработать над тем, как повлиять на публичное мнение и на государства. Я думаю, это сейчас лучшее", — сказал, в частности, Сассоли.
Пранкеры от лица Тихановской поинтересовались, намерен ли Европарламент вводить санкции в отношении Белоруссии и какие именно.
В ответ на это Сассоли снова пригласил Тихановскую на встречу в начале октября.
От лица Науседы пранкер сказал Сассоли, что якобы удалось установить неофициальную связь с премьером Белоруссии Романом Головченко, а в правительстве и парламенте многие поддерживают Тихановскую и ждут "удобного момента, когда позиции Лукашенко окончательно ослабнут". Сассоли назвал это "очень интересной информацией".
Позже пранкер Владимир Кузнецов, известный как Вован, рассказал РИА Новости, что идея разыграть главу Европарламента пришла после сообщения о готовящемся пакете европейских санкций против Белоруссии.
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, действующий глава государства набрал 80,1 процента голосов, а Тихановская — 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает.
Сразу после выборов в стране начались несанкционированные акции протеста. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяДавид СассолиЕвропарламентВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)БелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Тихановская очень понравилась Западу. Тётка абсолютна управляема и внушаема, повторит всё, что ей скажут кураторы. Идеальный президент недоБеларуси, по их мнению...
19 сентября, 15:59
iiljara
311601111
Красавцы)))))
19 сентября, 15:56
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
2321920114
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