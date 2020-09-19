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Трамп счел Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия
Американский лидер Дональд Трамп назвал бывшего президента страны Барака Обаму виновным в том, что Россия смогла создать гиперзвуковое оружие. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T10:08
2020-09-19T10:11
b-52
красная звезда
дональд трамп
тихоокеанский флот вмф россии
министерство обороны сша
барак обама
китай
маршалловы острова
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости</strong>. Американский лидер <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> назвал бывшего президента страны <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барака Обаму</a> виновным в том, что Россия смогла создать гиперзвуковое оружие."У нас есть супер-пупер-гиперзвуковая ракета, которая в пять раз быстрее, чем обычная ракета. А Россия украла эту информацию у администрации Обамы, и они создали свою", — заявил Трамп на предвыборном митинге."Супер-пупер"Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> уже не раз заявлял о наличие у Соединенны Штатов такого оружия, как у США, нет ни у России, ни у <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>."У нас есть системы, ракеты, военные... У нас системы, каких вы не видывали! У председателя (Китая) Си (Цзиньпина) ничего такого нет, у Путина такого нет. Ни у кого нет того, что есть у нас", — заявлял Трамп.До этого он рассказывал о начале создания "супер-пупер" ракеты. По его словам, она будет быстрее тех, что стоят на вооружении России и Китая."Вы слышали, что у России есть (ракеты в) пять раз (быстрее скорости звука), а Китай работает над (скоростью в) пять или шесть раз (выше). У нас есть (проект ракеты) в 17 раз, и он только что получил добро", — рассказывал Трамп в мае.Уже в июне он раскрыл некоторые характеристики ракет: они смогут поражать цели диаметром около 70 сантиметров с расстояния 1600 километров.Позднее <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагон</a> рассказал об испытаниях этого оружия. "На самом деле он (Трамп. — Прим. ред.) имел в виду недавние испытания ракеты, которые мы провели в марте, во время которых скорость превышала в 17 раз скорость звука", — пояснил представитель американского военного ведомства.Что разрабатывают в СШАОдной из разработок Соединенных Штатов была крылатая ракета X-51A Waverider, совершившая первый полет 26 мая 2010-го. Тогда испытания признали условно успешными: из-за возникших проблем через три минуты после старта поступила команда на самоуничтожение. Она успела разогнаться до скорости в пять чисел Маха (в пять раз выше скорости звука) .В 2011 и 2012 года запуски также завершились неудачей. Однако в 2013 году она стартовала с борта бомбардировщика <a href="http://ria.ru/product_B-52/" target="_blank" data-auto="true">B-52</a>. Боеприпас достиг высоты 18200 метров, где развил скорость в 5,1 Маха. Ракета преодолела 426 километров за шесть минут.Также Пентагон проводил испытания гиперзвукового боевого блока по программе Advanced Hypersonic Weapon. AHW должен поражать неядерными боевыми частями цели на дальности до шести тысяч километров через 30-35 минут после пуска. Разработчики выполнили два испытательных пуска экспериментального боевого блока, один — успешно.Достижения этой программы планировали использовать при создании тактического планирующего управляемого аппарата (Tactical BoostGlide).Другим проектом гиперзвукового оружия был управляемый боевой блок Falcon HTV-2. Его испытания проходили в 2010 году. Аппарат достиг скорости в 20 чисел Маха в верхних слоях атмосферы, но связь с ним была потеряна. Следующее испытание прошло через год, но оно также завершилось неудачей. Проект закрыли.Сейчас гиперзвуковые ракеты разрабатываются в рамках программы "быстрого глобального удара" (Conventional Prompt Strike). Концепция предполагает атаку и уничтожение особо важных объектов противника неядерным вооружением в любой точке земного шара в течение часа после получения приказа. При этом не планируется использовать военные базы за пределами США, большая часть которых была создана в годы холодной войны, — запускать ракеты намерены с подводных лодок.Первое испытание гиперзвуковой ракеты для субмарин провели в 2017 году. Снаряд стартовал с наземной пусковой установки — носитель и глайдер пролетели более двух тысяч морских миль от Гавайских до <a href="http://ria.ru/location_Marshall_Islands/" target="_blank" data-auto="true">Маршалловых островов</a>.Российское оружиеПрезидент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в послании Федеральному собранию в марте 2018 года рассказал о гиперзвуковом российском оружии — комплексах "Авангард" и "Кинжал". Он отметил, что эти ракеты способны преодолеть любые системы противовоздушной и противоракетной обороны. Они перемещают как обычные, так и ядерные заряды на расстояние до двух тысяч километров.Позднее стало известно о разработке в России гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", который будет иметь скорость 9 Махов и дальность полета более тысячи километров. "Цирконом" планируется вооружать надводные и подводные корабли - как перспективные, так и строящиеся.Боевой блок "Авангард" может развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука. В свою очередь, в Минобороны рассказали, что сейчас ведутся работы по увеличению максимальной скорости ракет."Цирконом" планируют вооружать надводные и подводные корабли. В перспективе его получат модернизируемые для Тихоокеанского флота (<a href="http://ria.ru/organization_Tikhookeanskijj_flot_VMF_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ТОФ</a>) большой противолодочный корабль проекта 1155 "<a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Marshal/" target="_blank" data-auto="true">Маршал</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_SHaposhnikov/" target="_blank" data-auto="true">Шапошников</a>" и многоцелевая атомная подлодка проекта 949А ("Антей ") "Иркутск", также модернизируемая до уровня 949АМ АПЛ "Иркутск".
https://ria.ru/20200516/1571530426.html
https://ria.ru/20200710/1574195308.html
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b-52, красная звезда, дональд трамп, тихоокеанский флот вмф россии, министерство обороны сша, барак обама, китай, маршалловы острова, сша, в мире

Трамп счел Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

10:08 19.09.2020 (обновлено: 10:11 19.09.2020)
7844
© Scott HoweЗапуск американской крылатой ракеты
Запуск американской крылатой ракеты - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Scott Howe
Запуск американской крылатой ракеты. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп назвал бывшего президента страны Барака Обаму виновным в том, что Россия смогла создать гиперзвуковое оружие.
"У нас есть супер-пупер-гиперзвуковая ракета, которая в пять раз быстрее, чем обычная ракета. А Россия украла эту информацию у администрации Обамы, и они создали свою", — заявил Трамп на предвыборном митинге.
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Рогозин прокомментировал слова Трампа о разработке "супер-пупер-ракеты"

"Супер-пупер"

Президент США уже не раз заявлял о наличие у Соединенны Штатов такого оружия, как у США, нет ни у России, ни у Китая.
"У нас есть системы, ракеты, военные... У нас системы, каких вы не видывали! У председателя (Китая) Си (Цзиньпина) ничего такого нет, у Путина такого нет. Ни у кого нет того, что есть у нас", — заявлял Трамп.
До этого он рассказывал о начале создания "супер-пупер" ракеты. По его словам, она будет быстрее тех, что стоят на вооружении России и Китая.
"Вы слышали, что у России есть (ракеты в) пять раз (быстрее скорости звука), а Китай работает над (скоростью в) пять или шесть раз (выше). У нас есть (проект ракеты) в 17 раз, и он только что получил добро", — рассказывал Трамп в мае.
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Уже в июне он раскрыл некоторые характеристики ракет: они смогут поражать цели диаметром около 70 сантиметров с расстояния 1600 километров.
Позднее Пентагон рассказал об испытаниях этого оружия.
"На самом деле он (Трамп. — Прим. ред.) имел в виду недавние испытания ракеты, которые мы провели в марте, во время которых скорость превышала в 17 раз скорость звука", — пояснил представитель американского военного ведомства.

Что разрабатывают в США

Одной из разработок Соединенных Штатов была крылатая ракета X-51A Waverider, совершившая первый полет 26 мая 2010-го. Тогда испытания признали условно успешными: из-за возникших проблем через три минуты после старта поступила команда на самоуничтожение. Она успела разогнаться до скорости в пять чисел Маха (в пять раз выше скорости звука) .
В 2011 и 2012 года запуски также завершились неудачей. Однако в 2013 году она стартовала с борта бомбардировщика B-52. Боеприпас достиг высоты 18200 метров, где развил скорость в 5,1 Маха. Ракета преодолела 426 километров за шесть минут.
Также Пентагон проводил испытания гиперзвукового боевого блока по программе Advanced Hypersonic Weapon. AHW должен поражать неядерными боевыми частями цели на дальности до шести тысяч километров через 30-35 минут после пуска. Разработчики выполнили два испытательных пуска экспериментального боевого блока, один — успешно.
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Достижения этой программы планировали использовать при создании тактического планирующего управляемого аппарата (Tactical BoostGlide).
Другим проектом гиперзвукового оружия был управляемый боевой блок Falcon HTV-2. Его испытания проходили в 2010 году. Аппарат достиг скорости в 20 чисел Маха в верхних слоях атмосферы, но связь с ним была потеряна. Следующее испытание прошло через год, но оно также завершилось неудачей. Проект закрыли.
Сейчас гиперзвуковые ракеты разрабатываются в рамках программы "быстрого глобального удара" (Conventional Prompt Strike). Концепция предполагает атаку и уничтожение особо важных объектов противника неядерным вооружением в любой точке земного шара в течение часа после получения приказа. При этом не планируется использовать военные базы за пределами США, большая часть которых была создана в годы холодной войны, — запускать ракеты намерены с подводных лодок.
Первое испытание гиперзвуковой ракеты для субмарин провели в 2017 году. Снаряд стартовал с наземной пусковой установки — носитель и глайдер пролетели более двух тысяч морских миль от Гавайских до Маршалловых островов.

Российское оружие

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте 2018 года рассказал о гиперзвуковом российском оружии — комплексах "Авангард" и "Кинжал".
Он отметил, что эти ракеты способны преодолеть любые системы противовоздушной и противоракетной обороны. Они перемещают как обычные, так и ядерные заряды на расстояние до двух тысяч километров.
Путин: ядерное оружие может стать бессмысленным, но у России есть гиперзвуковое оружие - РИА Новости, 1920, 13.02.2020
13 февраля, 16:49
Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие
Позднее стало известно о разработке в России гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", который будет иметь скорость 9 Махов и дальность полета более тысячи километров. "Цирконом" планируется вооружать надводные и подводные корабли - как перспективные, так и строящиеся.
Боевой блок "Авангард" может развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука.
В свою очередь, в Минобороны рассказали, что сейчас ведутся работы по увеличению максимальной скорости ракет.
"Образцы гиперзвукового вооружения создаются для применения как с воздушных (комплекс "Кинжал". — Прим. ред.), так и с наземных и морских ("Циркон". — Прим. ред.) носителей. Продолжается отработка критических технологий, обеспечивающих увеличение скорости полета (более десяти махов на траектории. — Прим. ред.), дальности, точности наведения", — сказал замминистра обороны Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда".
"Цирконом" планируют вооружать надводные и подводные корабли. В перспективе его получат модернизируемые для Тихоокеанского флота (ТОФ) большой противолодочный корабль проекта 1155 "Маршал Шапошников" и многоцелевая атомная подлодка проекта 949А ("Антей ") "Иркутск", также модернизируемая до уровня 949АМ АПЛ "Иркутск".
Испытания ракетного комплекса Авангард - РИА Новости, 1920, 14.02.2020
14 февраля, 09:07
В России ведутся несколько десятков проектов по гиперзвуку
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B-52Красная звездаДональд ТрампТихоокеанский флот ВМФ РоссииМинистерство обороны СШАБарак ОбамаКитайМаршалловы островаСШАВ мире
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