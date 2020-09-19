https://ria.ru/20200919/putin-1577479628.html
Путин 23 сентября проведет встречу с полным составом Совета Федерации
Президент РФ Владимир Путин 23 сентября проведет встречу с полным составом Совета Федерации, сообщил РИА Новости глава регламентного комитета СФ Вячеслав... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T13:06
2020-09-19T13:06
2020-09-19T13:17
вячеслав тимченко
совет федерации рф
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156279/94/1562799417_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_74d6f1a58da66bd8a2c55738065d496d.jpg
<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> 23 сентября проведет встречу с полным составом <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a>, сообщил РИА Новости глава регламентного комитета СФ Вячеслав Тимченко.Тимченко напомнил, что в среду откроется осенняя сессия Совфеда. "Пленарное заседание может пройти с 9 до 11 часов", - пояснил он.Законодатель также отметил, что сенаторы хотели бы услышать, что им скажет глава государства. "Президенту всегда есть что сказать парламентариям", - заявил он.При этом Тимченко отметил, что в соответствии с поправкой в конституцию Совфед получил дополнительные полномочия по согласованию кандидатур в силовых ведомствах."Я в Совете Федерации шесть лет, за все это время не припомню такой формат встречи сенаторов с главой государства", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20200918/lukashenko-1577435589.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156279/94/1562799417_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_7304026431dfaed6fe20283159f4d31f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав тимченко, совет федерации рф, владимир путин, политика
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
23 сентября проведет встречу с полным составом Совета Федерации
, сообщил РИА Новости глава регламентного комитета СФ Вячеслав Тимченко.
"Президент 23 сентября проведет встречу в Кремле с полным составом Совета Федерации", – сказал политик.
Тимченко напомнил, что в среду откроется осенняя сессия Совфеда. "Пленарное заседание может пройти с 9 до 11 часов", - пояснил он.
Законодатель также отметил, что сенаторы хотели бы услышать, что им скажет глава государства. "Президенту всегда есть что сказать парламентариям", - заявил он.
При этом Тимченко отметил, что в соответствии с поправкой в конституцию Совфед получил дополнительные полномочия по согласованию кандидатур в силовых ведомствах.
"Я в Совете Федерации шесть лет, за все это время не припомню такой формат встречи сенаторов с главой государства", - заключил парламентарий.