https://ria.ru/20200919/putin-1577479628.html

Путин 23 сентября проведет встречу с полным составом Совета Федерации

Президент РФ Владимир Путин 23 сентября проведет встречу с полным составом Совета Федерации, сообщил РИА Новости глава регламентного комитета СФ Вячеслав... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T13:06

2020-09-19T13:06

2020-09-19T13:17

вячеслав тимченко

совет федерации рф

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> 23 сентября проведет встречу с полным составом <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a>, сообщил РИА Новости глава регламентного комитета СФ Вячеслав Тимченко.Тимченко напомнил, что в среду откроется осенняя сессия Совфеда. "Пленарное заседание может пройти с 9 до 11 часов", - пояснил он.Законодатель также отметил, что сенаторы хотели бы услышать, что им скажет глава государства. "Президенту всегда есть что сказать парламентариям", - заявил он.При этом Тимченко отметил, что в соответствии с поправкой в конституцию Совфед получил дополнительные полномочия по согласованию кандидатур в силовых ведомствах."Я в Совете Федерации шесть лет, за все это время не припомню такой формат встречи сенаторов с главой государства", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20200918/lukashenko-1577435589.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав тимченко, совет федерации рф, владимир путин, политика