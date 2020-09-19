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Путин 23 сентября проведет встречу с полным составом Совета Федерации
Президент РФ Владимир Путин 23 сентября проведет встречу с полным составом Совета Федерации, сообщил РИА Новости глава регламентного комитета СФ Вячеслав... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T13:06
2020-09-19T13:17
вячеслав тимченко
совет федерации рф
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> 23 сентября проведет встречу с полным составом <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a>, сообщил РИА Новости глава регламентного комитета СФ Вячеслав Тимченко.Тимченко напомнил, что в среду откроется осенняя сессия Совфеда. "Пленарное заседание может пройти с 9 до 11 часов", - пояснил он.Законодатель также отметил, что сенаторы хотели бы услышать, что им скажет глава государства. "Президенту всегда есть что сказать парламентариям", - заявил он.При этом Тимченко отметил, что в соответствии с поправкой в конституцию Совфед получил дополнительные полномочия по согласованию кандидатур в силовых ведомствах."Я в Совете Федерации шесть лет, за все это время не припомню такой формат встречи сенаторов с главой государства", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20200918/lukashenko-1577435589.html
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вячеслав тимченко, совет федерации рф, владимир путин, политика

Путин 23 сентября проведет встречу с полным составом Совета Федерации

13:06 19.09.2020 (обновлено: 13:17 19.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 23 сентября проведет встречу с полным составом Совета Федерации, сообщил РИА Новости глава регламентного комитета СФ Вячеслав Тимченко.
"Президент 23 сентября проведет встречу в Кремле с полным составом Совета Федерации", – сказал политик.
Тимченко напомнил, что в среду откроется осенняя сессия Совфеда. "Пленарное заседание может пройти с 9 до 11 часов", - пояснил он.
Законодатель также отметил, что сенаторы хотели бы услышать, что им скажет глава государства. "Президенту всегда есть что сказать парламентариям", - заявил он.
При этом Тимченко отметил, что в соответствии с поправкой в конституцию Совфед получил дополнительные полномочия по согласованию кандидатур в силовых ведомствах.
"Я в Совете Федерации шесть лет, за все это время не припомню такой формат встречи сенаторов с главой государства", - заключил парламентарий.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 12:35
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Вячеслав ТимченкоСовет Федерации РФВладимир ПутинПолитика
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