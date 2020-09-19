https://ria.ru/20200919/prompredpriyatiya-1577475567.html

Губернатор: ярославские власти сохранили промпредприятия в пандемию

Ни одно промышленное предприятие в Ярославской области не закрылось из-за пандемии благодаря мерам поддержки со стороны правительства региона, а индекс... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T10:29

2020-09-19T10:29

2020-09-19T10:29

ярославская область

дмитрий миронов

экономика

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости.</strong> Ни одно промышленное предприятие в Ярославской области не закрылось из-за пандемии благодаря мерам поддержки со стороны правительства региона, а индекс промпроизводства по итогам семи месяцев 2020 года оказался выше среднероссийского, заявил губернатор <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Миронов</a> в интервью РИА Новости.По его словам, избежать большого ущерба для экономики региона удалось благодаря оперативному восстановлению работы основных отраслей, и в первую очередь обрабатывающей промышленности.По его словам, принятые меры привели к тому, что по итогам семи месяцев 2020 года индекс промышленного производства по сравнению с январем-июлем 2019 года составил 106,9%.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

https://ria.ru/20200907/ekonomika-1576884735.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий миронов, экономика