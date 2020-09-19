Губернатор: ярославские власти сохранили промпредприятия в пандемию
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов . Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Ни одно промышленное предприятие в Ярославской области не закрылось из-за пандемии благодаря мерам поддержки со стороны правительства региона, а индекс промпроизводства по итогам семи месяцев 2020 года оказался выше среднероссийского, заявил губернатор Дмитрий Миронов в интервью РИА Новости.
По его словам, избежать большого ущерба для экономики региона удалось благодаря оперативному восстановлению работы основных отраслей, и в первую очередь обрабатывающей промышленности.
"Благодаря нашей работе, с начала апреля поэтапно возобновилась работа промышленных предприятий. Это происходило при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике COVID-19. Прежде всего, запускались системообразующие производства и те, что задействованы в производственных цепочках по всей стране. Это наши крупнейшие налогоплательщики и работодатели. Начиная с 16 мая в регионе работают все промышленные предприятия. В итоге ни одно из них не закрылось, не исчезло — все работают, как прежде, до пандемии", - подчеркнул Миронов.
По его словам, принятые меры привели к тому, что по итогам семи месяцев 2020 года индекс промышленного производства по сравнению с январем-июлем 2019 года составил 106,9%.
"Это на 11,1% выше общероссийского показателя", - отметил губернатор.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.