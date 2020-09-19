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Ярославская область
Ярославская область
https://ria.ru/20200919/prompredpriyatiya-1577475567.html
Губернатор: ярославские власти сохранили промпредприятия в пандемию
Ни одно промышленное предприятие в Ярославской области не закрылось из-за пандемии благодаря мерам поддержки со стороны правительства региона, а индекс... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T10:29
2020-09-19T10:29
ярославская область
дмитрий миронов
экономика
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости.</strong> Ни одно промышленное предприятие в Ярославской области не закрылось из-за пандемии благодаря мерам поддержки со стороны правительства региона, а индекс промпроизводства по итогам семи месяцев 2020 года оказался выше среднероссийского, заявил губернатор <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Миронов</a> в интервью РИА Новости.По его словам, избежать большого ущерба для экономики региона удалось благодаря оперативному восстановлению работы основных отраслей, и в первую очередь обрабатывающей промышленности.По его словам, принятые меры привели к тому, что по итогам семи месяцев 2020 года индекс промышленного производства по сравнению с январем-июлем 2019 года составил 106,9%.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
https://ria.ru/20200907/ekonomika-1576884735.html
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дмитрий миронов, экономика

Губернатор: ярославские власти сохранили промпредприятия в пандемию

10:29 19.09.2020
20
© Фото : портал органов власти Ярославской областиГубернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Фото : портал органов власти Ярославской области
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Ни одно промышленное предприятие в Ярославской области не закрылось из-за пандемии благодаря мерам поддержки со стороны правительства региона, а индекс промпроизводства по итогам семи месяцев 2020 года оказался выше среднероссийского, заявил губернатор Дмитрий Миронов в интервью РИА Новости.
По его словам, избежать большого ущерба для экономики региона удалось благодаря оперативному восстановлению работы основных отраслей, и в первую очередь обрабатывающей промышленности.
"Благодаря нашей работе, с начала апреля поэтапно возобновилась работа промышленных предприятий. Это происходило при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике COVID-19. Прежде всего, запускались системообразующие производства и те, что задействованы в производственных цепочках по всей стране. Это наши крупнейшие налогоплательщики и работодатели. Начиная с 16 мая в регионе работают все промышленные предприятия. В итоге ни одно из них не закрылось, не исчезло — все работают, как прежде, до пандемии", - подчеркнул Миронов.
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По его словам, принятые меры привели к тому, что по итогам семи месяцев 2020 года индекс промышленного производства по сравнению с январем-июлем 2019 года составил 106,9%.
"Это на 11,1% выше общероссийского показателя", - отметил губернатор.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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Ярославская областьДмитрий МироновЭкономика
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