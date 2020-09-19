https://ria.ru/20200919/yaroslavl-1577447665.html

Дмитрий Миронов: Ярославль был и остается точкой притяжения для туристов

Дмитрий Миронов возглавил Ярославскую область четыре года назад. В интервью РИА Новости он рассказал об основных достижениях за этот срок на посту губернатора,... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T12:00

2020-09-19T12:00

2020-09-19T12:16

дмитрий миронов

ярославская область

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577449206_0:0:3067:1725_1400x0_80_0_0_04847e0618c3837bafe59582bff251c9.jpg

<em><a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov" target="_blank">Дмитрий Миронов</a> возглавил Ярославскую область четыре года назад. В интервью РИА Новости он рассказал об основных достижениях за этот срок на посту губернатора, а также о том, как область справилась с пандемией коронавируса и как готовится к возможной второй волне, о перспективах поставок вакцины от COVID для жителей, а также о росте интереса туристов к региону и планах по благоустройству Переславля-Залесского и Ростова Великого.</em> <strong>— Дмитрий Юрьевич, давайте начнем с самой актуальной на сегодня темы – пандемии. Есть ли предварительные подсчеты, каков нанесенный ущерб в целом экономике региона? Каковы прогнозы по ее полному восстановлению?</strong>— Конечно, пандемия привела к появлению ряда негативных тенденций: сократились объемы розничного товарооборота, в основном за счет непродовольственных товаров, пострадали сферы общепита и платных услуг. Снизилась инвестиционная активность предприятий, уменьшились налоговые поступления в бюджет региона. К сожалению, прогнозы показывают, что по итогам текущего года наиболее пострадавший в условиях развития пандемии рынок товаров и услуг не выйдет в плюс. Помимо этого, произошел значительный рост безработицы. Но отмечу, что самый большой прирост среди безработных это те, кто ищет работу впервые, и те, кто не работает уже давно, таких более 30%.Из хороших новостей: по итогам первого полугодия 2020 года сохраняются положительные темпы роста промышленности, строительства, а также средней заработной платы. Избежать большого ущерба для экономики региона удалось благодаря оперативным решениям по восстановлению работы основных отраслей региона и в первую очередь обрабатывающей промышленности. Что касается прогноза социально-экономического развития Ярославской области — ожидаем в перспективе, что промышленность региона будет демонстрировать положительную динамику. Будут восстанавливаться производственные цепочки как внутри страны, так и с внешними экономическими партнерами, планируется реализация крупных инвестиционных проектов. Прогнозируем, что восстановление экономики начнется с 2021 года.<strong>— По каким предприятиям региона ограничительные меры ударили сильнее всего? Кому пришлось закрыться, а кому удалось сохранить плановые показатели? </strong>— Благодаря нашей работе, с начала апреля поэтапно возобновилась работа промышленных предприятий. Это происходило при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике COVID-19. Прежде всего запускались системообразующие производства и те, что задействованы в производственных цепочках по всей стране. Это наши крупнейшие налогоплательщики и работодатели. Начиная с 16 мая в регионе работают все промышленные предприятия. В итоге ни одно из них не закрылось, не исчезло — все работают, как прежде, до пандемии. По итогам семи месяцев 2020 года индекс промышленного производства по сравнению с январем-июлем 2019 года составил 106,9%. Это на 11,1 % выше общероссийского показателя. <strong>— Наверное, какие-то предприятия сумели подстроиться под изменившиеся из-за пандемии условия, перепрофилировать производство?</strong>— Да, это так. Многие промышленные предприятия начали выпуск продукции, необходимой в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Например, Рыбинский завод приборостроения в рамках заказа компании "Инвитро" наладил выпуск медицинских пробирок с объемом производства 7 миллионов штук в месяц. Химзавод "Луч" начал выпуск антисептика для рук. С этой целью была перепрофилирована линия, на которой ранее производили клей ПВА. Производительность линии составляет 2,5 тысячи флаконов в час, в месяц — более миллиона. Ряд предприятий региона занялись выпуском медицинских средств индивидуальной защиты. Например, кофе-цикорный комбинат "Аронап" запустил полностью автоматизированное производство медицинских масок. В эксплуатацию введена первая линия, она может выпускать до 2,5 миллиона масок в месяц. Впоследствии планируется установить еще две линии и увеличить производство до 7,5 миллиона штук. Кроме этого, в Ярославской области будет построено современное биотехнологическое производство активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм. Предприятие появится в рамках совместного партнерства Рoссийсĸoгo фонда прямых инвестиций (PФПИ), суверенного фонда РФ и группы компаний "P-Фaрм". На новом заводе будут выпускать препарат "Артлегиа" (олокизумаб), применяемый в терапии больных со среднетяжелой формой коронавирусной инфекции, и российскую вакцину от COVID-19. Также там будут разрабатывать производство других перспективных средств и вакцин для борьбы с коронавирусом.<strong>— Расскажите про крупные предприятия автопрома: какова ситуация на "Автодизеле" (ЯМЗ), ООО "Комацу Мэнуфэкчуринг Рус"? Не планируется ли сокращение производства, изменение графика работы, массовых увольнений? </strong>— За эти предприятия не переживайте — они работают в полном объеме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Увольнений, связанных с ограничительными мерами, ни на одном из предприятий не было. Сокращение производства не планируется. <strong>— Какова ситуация с заболеваемостью в Ярославской области сейчас? Ожидаете ли вторую волну заболеваемости и если да, как к ней готовитесь? </strong>— В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Ярославской области стабильна. Ежедневно мы выявляем от 37 до 40 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, госпитализируем от 9 до 28 человек. Наши показатели позволили перейти на третий этап снятия ограничений. Основная работа сейчас направлена на то, чтобы не допустить нового всплеска заболеваемости. В медицинских организациях региона сформирован неснижаемый запас средств индивидуальной защиты, антисептиков и дезинфицирующих средств, двухнедельный запас жизненно важных лекарственных препаратов. Ежедневно актуализируется потребность лечебных учреждений, задействованных для лечения COVID-19, в противовирусных и антибактериальных лекарственных препаратах для оказания содействия в их приобретении. Сейчас в регионе для коронавирусных больных развернуто 784 койки. В случае необходимости их количество сможем увеличить до двух тысяч. Но будем предпринимать все меры, чтобы делать этого не понадобилось. <strong>— Ярославская компания "Р-Фарм" будет выпускать вакцину от коронавируса. Нет ли у правительства региона договоренности с компанией о поставках вакцины в первую очередь в Ярославскую область? Какие в целом планы по вакцинации населения от коронавируса? </strong>— Как известно, массовый охват вакцинацией планируется после ноября — декабря 2020 года. Когда начнется поставка вакцины в регион, в первую очередь будут прививаться люди из групп риска – это медицинские работники, которые работают в контакте с пациентами, и педагоги. Первую партию мы получили на этой неделе. Поставка вакцины от коронавируса будет централизованной. Потребность региона в ней будет постоянно актуализироваться, и на основании этих данных будем решать, есть ли необходимость договариваться о поставке дополнительных объемов.<strong>— Страны постепенно открывают свои границы. Возобновляются ли уже контакты с иностранными партнерами? Чувствуете ли оживление интереса среди потенциальных иностранных партнеров к вашему региону?</strong>— В условиях ограничений, вызванных коронавирусом, некоторые предприятия региона столкнулись со снижением спроса на продукцию. Кроме того, остановка производств в ряде стран привела к разрыву логистических и технологических цепочек. Мы стараемся помочь компаниям выстроить диалог, привлекая федеральные институты поддержки и деловые советы. В июне заключили соглашение о сотрудничестве с Российско-вьетнамским обществом дружбы. Хорошие перспективы есть для продвижения в Юго-Восточную Азию. Видим заинтересованность Малайзии в продукции наших судостроительных предприятий. Также эта страна интересуется возможностью сотрудничества в медицинской сфере. Весной и летом мы организовали серию деловых встреч в онлайн-режиме, презентовали промышленный и экспортный потенциал торговым и экспортным представительствам в Индии, Узбекистане, Китае, Вьетнаме, в других странах, чтобы донести эту информацию до широкого круга потенциальных деловых партнеров. В сентябре проведем цифровую бизнес-миссию с Азербайджаном. Двусторонние отношения между деловыми кругами Ярославской области и Республики Азербайджан имеют наибольшие перспективы развития в агропромышленном секторе, в туризме и культуре. В ближайшей перспективе планируем ряд онлайн-мероприятий, а при открытии границ состоятся и офлайн-встречи как на территории Азербайджана, так и в нашем регионе.<strong>— Сфера общепита одна из наиболее пострадавших из-за пандемии. Что, по-вашему, ее ожидает в России в целом и в регионе в частности? Восстановятся ли предприятия общепита полностью и когда это может произойти? </strong>— Оборот общепита на территории региона в январе-июле 2020 года уменьшился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 15%. Предприниматели подстраивались под новые условия — работали на вынос и на доставку, развивали онлайн-сервисы. Так как эта отрасль оказалась в числе наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса, ее представители пользуются различными мерами господдержки. Такая поддержка очень важна, общепит делает жизнь в регионе интереснее и комфортнее. В такой сложной обстановке мы просто обязаны помогать нашим рестораторам.В дальнейшем развитие сферы общественного питания будет зависеть в том числе от роста денежных доходов населения области. По мере роста реальной заработной платы в 2021–2023 годах ожидается положительная динамика оборота. По благоприятному варианту прогноза рост составит 104,4%. <strong>— Регионы начинают подводить итоги летнего туристического сезона. Расскажите, каким он был для Ярославской области? Насколько сократился в целом турпоток из-за пандемии? В связи с бумом развития внутреннего туризма какие новые турпродукты и направления уже появились и еще планируются в регионе в ближайшее время? </strong>— Ярославская область всегда была и остается точкой притяжения для людей со всего мира. Мы старались сберечь туристическую сферу, когда это было возможно, шли навстречу и музеям, и театрам, и гостиницам. Уже с 4 июля возобновили работу коллективных средств размещения с загрузкой до 75%, с рядом ограничений начали работать музеи региона. Сейчас у нас открыты гостиницы, туристско-информационные центры, кинотеатры, аттракционы, секции, музеи, кафе и рестораны.Но даже несмотря на это, ущерб серьезный. За семь месяцев работы индустрии турпоток составил порядка 980 тысяч человек. Для сравнения, в 2019 году за аналогичный период регион посетили более двух миллионов человек. Для поддержки туристической индустрии и продвижения туристического потенциала области мы проводили масштабную кампанию "Лето на Волге — 2020". Она включала в себя все необходимые условия для комфортного отдыха туристов и жителей региона: активные виды спорта на территории Плещеева озера, прогулки по Волге, сапсерфинг в акватории реки Которосль, экотропы, экскурсии на агрофермы. Сейчас особенно популярны туры выходного дня, многие приезжают в регион на субботу и воскресенье. Для автотуристов правительство Ярославской области совместно с объединением автопутешественников разработало специальную карту, на которой отмечены порядка 30 объектов для организации кемпингов в регионе.В планах на этот и следующий год разработка совместно с Архангельской областью нового автомобильного маршрута "Русский север". Он свяжет Московскую, Ярославскую, Вологодскую и Архангельскую области. И будет знакомить туристов с объектами культурного наследия, в том числе включенными в список ЮНЕСКО. <strong>— Рост интереса к региону российских туристов, путешествующих самостоятельно, вскрыл ряд болевых точек. Это не только плохие дороги, но зачастую отсутствие необходимой туристической инфраструктуры – например, удручающе выглядит автовокзал в Переславле-Залесском, довольно неприглядно выглядит набережная Плещеева озера. А на озере Неро в Ростове Великом, который крайне популярен у туристов, набережная вообще отсутствует. </strong>— Переславль-Залесский уже начинает меняться к лучшему. Город победил во Всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов и исторических поселений и получил грант на реализацию проекта по благоустройству центральной площади города и примыкающей к ней набережной реки Трубеж. Это первый этап преображения общественного пространства, мест проведения культурных мероприятий, ярмарок, городских праздников.Проект благоустройства предусматривает создание набережной Плещеева озера с городским пляжем, местами отдыха, спортивными игровыми площадками, необходимыми для комфортного досуга бытовыми объектами, а также нестационарными объектами торговли, проката. Заменим дорожное покрытие, обустроим пешеходные настилы на набережной Трубежа, установим освещение, проведем озеленение. В планах реконструкция части улицы Плещеевской, устройство парковок, пешеходных переходов, игровых зон.Что касается Ростова Великого, то его тоже ожидают перемены. Здесь в рамках совместного проекта правительства РФ и Нового банка развития БРИКС будет формироваться природно-исторический кластер. Хотим улучшить состояние городской экономики с помощью развития культурно-познавательного и рекреационного туризма. Создание новых рабочих мест повысит качество жизни горожан, предотвратит отток молодого населения.В рамках создания кластера город будет преображаться. В прибрежной зоне озера Неро появится набережная протяженностью 4,5 километра от Спасо-Яковлевского до Авраамиева монастыря. Обновление ждет и исторический центр города: здесь отреставрируют конгрессно-зрелищный центр. Запланировали благоустройство внутриквартального пространства исторической части. Еще один этап благоустройства Ростова Великого — создание пешеходного туристического маршрута "Голландская крепость в древнерусском городе". Его протяженность будет составлять пять километров. Он откроет доступ к самым лучшим видам на ансамбль Ростовского кремля и другие объекты культурного наследия, озерные панорамы и панорамы кварталов исторической застройки. <strong>— Кстати, можно ли как-то решить транспортную проблему в Переславле-Залесском? Центральная дорога в городе является частью трассы М-8, и там постоянные пробки.</strong>— Все мы знаем, что и туристы, и местные жители регулярно стоят в пробках. Для того чтобы снизить нагрузку на основную дорогу города, нужно пересмотреть транспортную схему и по возможности ограничить движение транзитного транспорта по историческому центру. Работаем над этим. Вокруг Переславля существует объездная дорога как раз для транзитного транспорта. <strong>— Дмитрий Юрьевич, вы периодически играете в товарищеских хоккейных матчах. Расскажите, как и когда началось ваше увлечение этим видом спорта? За какую команду болели в детстве? </strong>— Хоккеем увлекаюсь с детства. Болел, конечно, за "ЦСКА", сейчас и за "Локомотив" болею. Эта команда — гордость нашей области. <strong>— Находите время тренироваться сейчас?</strong>— Стараюсь тренироваться хотя бы раз в неделю, держу себя в спортивной форме. <strong>— В следующем году будет десятая годовщина гибели команды ХК "Локомотив" в авиакатастрофе. Возможно, уже есть какие-то планы по проведению памятных мероприятий? Вы помните день, когда это случилось? Как вы узнали о трагедии, что почувствовали? </strong>— Конечно, помню. Как и многие россияне, узнал про трагедию из новостей. Это прежде всего даже не спортивная, а человеческая трагедия. Молодые парни, у каждого семья, родители, родственники. Что тут сказать, в такие моменты все мы сопереживаем, чувствуем боль от утраты. Тем более что эта команда была родной для тысяч человек. Конкретных планов по проведению памятных мероприятий пока нет. Здесь для нас главное, учесть пожелания, возможности родственников и близких. И дело не в масштабе.<strong>— Как оцениваете игру ярославского "Локомотива" в нынешнем сезоне, какие надежды возлагаете?</strong>— Спортивные прогнозы — дело неблагодарное, но ребята хорошо начали сезон. В любом случае я болею за наших и верю в победу "Локомотива" и в каждом матче, и в сезоне.<strong>— У вас отец и дедушка были военными. Вы поэтому пошли по военной линии, хотели на них быть похожими? Скажите честно — мечтали стать генералом? </strong>— С одной стороны, все мы дети своих родителей, семья всегда имеет большое значение в вопросе выбора профессии. Я очень горжусь дедушкой и отцом, они всегда были для меня примерами сильных, порядочных и волевых людей, поэтому, конечно, с детства хотел быть на них похожим. А с другой стороны, эта профессия у меня всегда вызывала живой интерес. На мой взгляд, это достойное призвание для любого человека. О конкретной должности никогда не мечтал. Хотелось быть полезным, качественно выполнять свою работу. <strong>— Не жалеете, что при вступлении в губернаторскую должность пришлось отказаться от карьеры в МВД? Что вам нравится в работе главы региона, а что нет? </strong>— О сделанном выборе не жалею, это новый опыт, возможность помогать людям уже в другом качестве. Самое интересное и самое приятное в моей работе это, конечно, общение с разными людьми. Многое узнаешь, работаешь с совершенно новыми для себя сферами. За эти годы я глубоко погрузился и в тему экономики, и в вопросы сельского хозяйства, и в особенности строительства. В последнее время пришлось погрузиться в медицину. А из неприятного — не люблю, что называется, вызывать на ковер, распекать, увольнять. Думаю, что это не самые эффективные методы управления.<strong>— За те четыре года, что вы работаете в этой должности, какие свои достижения считаете самыми важными?</strong>— Многое было сделано командой правительства. Из знаковых успехов я бы отметил сохранение за Волковским статуса первого русского театра. Важно, что мы не допустили строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище. Но это именно громкие события, а повседневная работа заключается в планомерном поступательном прогрессе. В регионе впервые за несколько десятилетий строятся школы, современные больницы и детские сады, мы постепенно решаем дорожную проблему. Это происходит каждый день и меняет жизнь в регионе к лучшему.

https://ria.ru/20200617/1573049501.html

https://ria.ru/20200605/1572540068.html

https://ria.ru/20200714/1574317560.html

https://ria.ru/20200916/koronavirus-1577328060.html

https://ria.ru/20200602/1572351681.html

https://ria.ru/20200602/1572366661.html

https://ria.ru/20200609/1572664191.html

https://rsport.ria.ru/20200917/khokkey-1577409350.html

ярославская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий миронов, ярославская область, интервью