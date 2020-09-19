https://ria.ru/20200919/navalnyy-1577479016.html

Навальный сообщил о ходе своего восстановления

Алексей Навальный опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал, как проходит его восстановление в берлинской клинике "Шарите". РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T12:50

2020-09-19T12:50

2020-09-19T17:05

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> опубликовал в <a href="https://www.instagram.com/p/CFUAPu8llSO/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> пост, в котором рассказал, как проходит его <a href="https://ria.ru/category_gospitalizatsiya-alekseya-navalnogo-v-omske/" target="_blank">восстановление</a> в берлинской клинике "Шарите".По его словам, сложности с телефоном, который в его руках бесполезен, или с тем, чтобы налить воды, — сущая ерунда.Навальный пояснил, что совсем недавно не узнавал людей и не понимал, как говорить. По его словам, каждое утро к нему приходил врач с доской и просил написать какое-нибудь слово."Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало?" — рассказал блогер, подчеркнув, что все это было ему непонятно.Он не знал, как выразить отчаяние, и поэтому просто молчал. Это, по признанию блогера, поздний этап, который он может вспомнить.Сейчас у него дрожат ноги, когда он идет по лестнице, но врачи смогли превратить его из "технически живого человека" в человека, который "умеет быстро листать инстаграм" и понимает, где ставить лайки.Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и блогера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже Навального перевезли в немецкую клинику "Шарите". Через несколько дней власти Германии заявили, что его якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции, исследование по запросу Берлина проводит и Организация по запрещению химического оружия. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального. При этом один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк выразил сомнения в том, что блогера отравили именно этим веществом, — по его словам, у Навального не было соответствующих симптомов. Кроме того, известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.

https://ria.ru/20200918/navalnyy-1577435791.html

https://ria.ru/20200917/rezolyutsiya-1577402187.html

https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577397818.html

astra1300 Вот же заливает. Лжец ещё тот. Лишите граждаства его и всю его семейку. 338

Mikhail Mikhail Ага, говорить не мог, а теперь такое сказки пишет. Тут ковидом переболел еле выжил. А этого БОВ и скачет )))) 267

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, в мире