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https://ria.ru/20200919/navalnyy-1577479016.html
Навальный сообщил о ходе своего восстановления
Алексей Навальный опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал, как проходит его восстановление в берлинской клинике "Шарите". РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T12:50
2020-09-19T17:05
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> опубликовал в <a href="https://www.instagram.com/p/CFUAPu8llSO/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> пост, в котором рассказал, как проходит его <a href="https://ria.ru/category_gospitalizatsiya-alekseya-navalnogo-v-omske/" target="_blank">восстановление</a> в берлинской клинике "Шарите".По его словам, сложности с телефоном, который в его руках бесполезен, или с тем, чтобы налить воды, — сущая ерунда.Навальный пояснил, что совсем недавно не узнавал людей и не понимал, как говорить. По его словам, каждое утро к нему приходил врач с доской и просил написать какое-нибудь слово."Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало?" — рассказал блогер, подчеркнув, что все это было ему непонятно.Он не знал, как выразить отчаяние, и поэтому просто молчал. Это, по признанию блогера, поздний этап, который он может вспомнить.Сейчас у него дрожат ноги, когда он идет по лестнице, но врачи смогли превратить его из "технически живого человека" в человека, который "умеет быстро листать инстаграм" и понимает, где ставить лайки.Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и блогера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже Навального перевезли в немецкую клинику "Шарите". Через несколько дней власти Германии заявили, что его якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции, исследование по запросу Берлина проводит и Организация по запрещению химического оружия. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального. При этом один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк выразил сомнения в том, что блогера отравили именно этим веществом, — по его словам, у Навального не было соответствующих симптомов. Кроме того, известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
https://ria.ru/20200918/navalnyy-1577435791.html
https://ria.ru/20200917/rezolyutsiya-1577402187.html
https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577397818.html
Вот же заливает. Лжец ещё тот. Лишите граждаства его и всю его семейку.
338
Ага, говорить не мог, а теперь такое сказки пишет. Тут ковидом переболел еле выжил. А этого БОВ и скачет ))))
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россия
германия
РИА Новости
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, в мире

Навальный сообщил о ходе своего восстановления

12:50 19.09.2020 (обновлено: 17:05 19.09.2020)
131583
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Алексей Навальный опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал, как проходит его восстановление в берлинской клинике "Шарите".
По его словам, сложности с телефоном, который в его руках бесполезен, или с тем, чтобы налить воды, — сущая ерунда.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 12:37
В Кремле указали на абсурд в ситуации с Навальным
Навальный пояснил, что совсем недавно не узнавал людей и не понимал, как говорить. По его словам, каждое утро к нему приходил врач с доской и просил написать какое-нибудь слово.
"Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало?" — рассказал блогер, подчеркнув, что все это было ему непонятно.
Он не знал, как выразить отчаяние, и поэтому просто молчал. Это, по признанию блогера, поздний этап, который он может вспомнить.
Сейчас у него дрожат ноги, когда он идет по лестнице, но врачи смогли превратить его из "технически живого человека" в человека, который "умеет быстро листать инстаграм" и понимает, где ставить лайки.
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 17:53
Постпред России при ЕС рассказал об ошибке в резолюции ЕП по Навальному
Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и блогера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже Навального перевезли в немецкую клинику "Шарите". Через несколько дней власти Германии заявили, что его якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции, исследование по запросу Берлина проводит и Организация по запрещению химического оружия.
Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального.
При этом один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк выразил сомнения в том, что блогера отравили именно этим веществом, — по его словам, у Навального не было соответствующих симптомов. Кроме того, известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 16:54
Генерал ФСБ запаса прокомментировал видео с бутылкой из номера Навального
112297181512227
Обсудить342
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйГерманияВ мире
Популярные комментарии
Вот же заливает. Лжец ещё тот. Лишите граждаства его и всю его семейку.
19 сентября, 12:53
astra1300astra1300
246300584
Ага, говорить не мог, а теперь такое сказки пишет. Тут ковидом переболел еле выжил. А этого БОВ и скачет ))))
19 сентября, 12:55
MMMikhail Mikhail
203000262
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