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https://ria.ru/20200919/muzyka-1577383667.html
В Москве пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock
В Зеленом театре ВДНХ 19 по 20 сентября состоится рок-фестиваль "Russian Woodstock Мир Любовь Музыка", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T10:22
2020-09-19T10:22
культура
моргенштерн (алишер моргенштерн)
никита ефремов
музыка
шоу-бизнес
дмитрий губерниев
сергей галанин
егор крид
леонид каневский
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. </strong>В Зеленом театре ВДНХ 19 по 20 сентября состоится рок-фестиваль "Russian Woodstock Мир Любовь Музыка", сообщает пресс-служба.На фестиваль приглашены Егор Крид, Ольга Бузова, Александр Петров, Никита Ефремов, Максим Виторган, Нонна Гришаева, Моргенштерн, Люся Чеботина и многие другие.Также заявлены Никита Пресняков и группа Multiverse, участник шоу "Голос. Перезагрузка" из команды Сергея Шнурова Gypsy Jack, участница шоу "Голос" Марина Макенза, музыкальный коллектив "Домисолька", финалисты шоу "Голос. Дети".19 сентября на большой сцене Зеленого театра выступят музыканты из России, Америки и Европы, а затем состоится рок-турнир. Выбирать победителей состязания будут Игорь Ларионов, Дмитрий Губерниев, Лариса Долина, Александр Любимов, Леонид Каневский, Алексей Козлов, Дмитрий Дибров, Антон Беляев, Евгений Маргулис и Сергей Галанин.Второй день фестиваля станет детским: на сцену выйдут юные вокалисты, начинающие рок-группы и лауреаты международного вокального конкурса "Золотая нота". Оба дня также будет работать зона мастер-классов.Первый фестиваль Russian Woodstock прошел в 2019 году в парке развлечений "Золотой город" под Тулой. Концерт шел 12 часов на пяти разных сценах и собрал 55 молодых коллективов из разных стран.Официальное разрешение на проведение фестиваля и использование названия было получено организатором — Игорем Сандлером лично у создателя Woodstock’69 Арти Корнфельда.Вход на "Russian Woodstock Мир Любовь Музыка" – по предварительной регистрации на официальном сайте мероприятия.
https://ria.ru/20200916/kontsert-1577342578.html
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моргенштерн (алишер моргенштерн), никита ефремов, музыка, шоу-бизнес, дмитрий губерниев, сергей галанин, егор крид, леонид каневский, вднх, шоу "голос", лариса долина, нонна гришаева, дмитрий дибров, ольга бузова, москва

В Москве пройдет рок-фестиваль Russian Woodstock

10:22 19.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЮбилейный вечер Центрального дома актера им. А.А. Яблочкиной по случаю 80-й годовщины
Юбилейный вечер Центрального дома актера им. А.А. Яблочкиной по случаю 80-й годовщины - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Зеленом театре ВДНХ 19 по 20 сентября состоится рок-фестиваль "Russian Woodstock Мир Любовь Музыка", сообщает пресс-служба.
На фестиваль приглашены Егор Крид, Ольга Бузова, Александр Петров, Никита Ефремов, Максим Виторган, Нонна Гришаева, Моргенштерн, Люся Чеботина и многие другие.
Также заявлены Никита Пресняков и группа Multiverse, участник шоу "Голос. Перезагрузка" из команды Сергея Шнурова Gypsy Jack, участница шоу "Голос" Марина Макенза, музыкальный коллектив "Домисолька", финалисты шоу "Голос. Дети".
19 сентября на большой сцене Зеленого театра выступят музыканты из России, Америки и Европы, а затем состоится рок-турнир. Выбирать победителей состязания будут Игорь Ларионов, Дмитрий Губерниев, Лариса Долина, Александр Любимов, Леонид Каневский, Алексей Козлов, Дмитрий Дибров, Антон Беляев, Евгений Маргулис и Сергей Галанин.
Второй день фестиваля станет детским: на сцену выйдут юные вокалисты, начинающие рок-группы и лауреаты международного вокального конкурса "Золотая нота". Оба дня также будет работать зона мастер-классов.
Первый фестиваль Russian Woodstock прошел в 2019 году в парке развлечений "Золотой город" под Тулой. Концерт шел 12 часов на пяти разных сценах и собрал 55 молодых коллективов из разных стран.
Официальное разрешение на проведение фестиваля и использование названия было получено организатором — Игорем Сандлером лично у создателя Woodstock’69 Арти Корнфельда.
Вход на "Russian Woodstock Мир Любовь Музыка" – по предварительной регистрации на официальном сайте мероприятия.
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КультураМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)Никита ЕфремовМузыкаШоу-бизнесДмитрий ГуберниевСергей ГаланинЕгор КридЛеонид КаневскийВДНХШоу "Голос"Лариса ДолинаНонна ГришаеваДмитрий ДибровОльга БузоваМосква
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