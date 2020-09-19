https://ria.ru/20200919/minirovanie-1577477897.html

На Урале задержали мужчину, "минировавшего" храмы

Сотрудники полиции задержали мужчину, который заявил о "минировании" Среднеуральского женского монастыря и Храма на Крови в Екатеринбурге, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T11:56

2020-09-19T11:56

2020-09-19T11:56

среднеуральский женский монастырь

массовые звонки о "минировании" зданий в россии

новости - религия и мировоззрение

верхняя пышма

екатеринбург

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости.</strong> Сотрудники полиции задержали мужчину, который заявил о "минировании" <a href="http://ria.ru/organization_sredneuralskiy-zhenskiy-monastyr/" target="_blank" data-auto="true">Среднеуральского женского монастыря</a> и Храма на Крови в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a>, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gorelykh/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Горелых</a>.По его словам, в течении двух минувших суток поступило несколько сообщений о минировании Храма на Крови, спортивного комплекса "Динамо" и Среднеуральского женского монастыря, где находится лишенный сана и <a href="https://ria.ru/20200910/sergiy-1577038602.html" target="_blank">отлученный от Церкви</a> бывший схимонах Сергий (Николай Романов). Каждый факт органы внутренних дел проверяли, проводилась эвакуация, ничего подозрительного полиция не обнаружила."Взяли подозреваемого на железнодорожном вокзале областного центра. Свои противоправные поступки екатеринбуржец мотивировал банальной хулиганской выходкой. В отношении "шутника" полиция <a href="http://ria.ru/location_Verkhnjaja_Pyshma/" target="_blank" data-auto="true">Верхней Пышмы</a> возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ - заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Фигурант дела содержится под стражей в ИВС", - сказал представитель полиции.Как уточнил Горелых, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и кражу.Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20190817/1557590110.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

среднеуральский женский монастырь, массовые звонки о "минировании" зданий в россии, новости - религия и мировоззрение, верхняя пышма, екатеринбург, происшествия