https://ria.ru/20200910/sergiy-1577038602.html

Лишенного сана схимонаха Сергия отлучили от церкви

Церковный суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви схимонаха Сергия (Николая Романова). Об этом сообщил журналистам председатель суда Николай Малета. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T14:26

2020-09-10T14:26

2020-09-10T15:38

религия и мировоззрение

московский патриархат

евгений марченко

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Церковный суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви схимонаха Сергия (Николая Романова). Об этом сообщил журналистам председатель суда Николай Малета.Поводом для отлучения стало то, что схимонах не подчинился решению об извержении его из сана и продолжил совершать богослужения.Председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло пояснил, что теперь Романову будут недоступны все церковные таинства.Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Legojjda/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Легойда</a>, со своей стороны, отметил, что решение об отлучении должен еще утвердить патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Скандал со схимонахомДуховник и основатель <a href="http://ria.ru/organization_sredneuralskiy-zhenskiy-monastyr/" target="_blank" data-auto="true">Среднеуральского женского монастыря</a> отец Сергий оказался в центре скандала после того, как начал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".В конце апреля епархия лишила Сергия права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, указав, что он проигнорировал "неоднократные вразумления священноначалия" относительно качества и содержания проповедей.Однако клирик не послушался и продолжал призывать паству выходить на улицы и протестовать, а тех, кто закрывает храмы, проклял.Спустя месяц, в конце мая, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил Сергия в священнослужении. В <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_Patriarkhat/" target="_blank" data-auto="true">Московском патриархате</a> поддержали это решение, пояснив, что причиной этого стала его излишняя "медийная активность" клирика.В начале июля церковный суд епархии лишил Сергия сана, признав виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов.В епархии отмечали, что все таинства, совершаемые Сергием после запрета, будут недействительными. Единственной законной настоятельницей Среднеуральского монастыря остается игуменья Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.Проблемы с закономКроме того, против схимонаха возбудили административные дела: по статье о распространении недостоверной информации его оштрафовали на 90 тысяч рублей, а по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — на 18 тысяч.В начале сентября также стало известно, что <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> проверяет сообщения о преступлениях, которые схимонах Сергий мог совершить в Среднеуральском женском монастыре.Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Marchenko/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Марченко</a> призвал проверить информацию о том, что схимонах Сергий насильственно удерживал людей, в том числе несовершеннолетних, в монастыре, а также был причастен к побоям и отмыванию денег.

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https://ria.ru/20200807/1575476261.html

https://ria.ru/20200707/1573989594.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский патриархат, евгений марченко, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, общество