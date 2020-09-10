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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200910/sergiy-1577038602.html
Лишенного сана схимонаха Сергия отлучили от церкви
Церковный суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви схимонаха Сергия (Николая Романова). Об этом сообщил журналистам председатель суда Николай Малета. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T14:26
2020-09-10T15:38
религия и мировоззрение
московский патриархат
евгений марченко
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Церковный суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви схимонаха Сергия (Николая Романова). Об этом сообщил журналистам председатель суда Николай Малета.Поводом для отлучения стало то, что схимонах не подчинился решению об извержении его из сана и продолжил совершать богослужения.Председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло пояснил, что теперь Романову будут недоступны все церковные таинства.Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Legojjda/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Легойда</a>, со своей стороны, отметил, что решение об отлучении должен еще утвердить патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Скандал со схимонахомДуховник и основатель <a href="http://ria.ru/organization_sredneuralskiy-zhenskiy-monastyr/" target="_blank" data-auto="true">Среднеуральского женского монастыря</a> отец Сергий оказался в центре скандала после того, как начал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".В конце апреля епархия лишила Сергия права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, указав, что он проигнорировал "неоднократные вразумления священноначалия" относительно качества и содержания проповедей.Однако клирик не послушался и продолжал призывать паству выходить на улицы и протестовать, а тех, кто закрывает храмы, проклял.Спустя месяц, в конце мая, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил Сергия в священнослужении. В <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_Patriarkhat/" target="_blank" data-auto="true">Московском патриархате</a> поддержали это решение, пояснив, что причиной этого стала его излишняя "медийная активность" клирика.В начале июля церковный суд епархии лишил Сергия сана, признав виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов.В епархии отмечали, что все таинства, совершаемые Сергием после запрета, будут недействительными. Единственной законной настоятельницей Среднеуральского монастыря остается игуменья Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.Проблемы с закономКроме того, против схимонаха возбудили административные дела: по статье о распространении недостоверной информации его оштрафовали на 90 тысяч рублей, а по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — на 18 тысяч.В начале сентября также стало известно, что <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> проверяет сообщения о преступлениях, которые схимонах Сергий мог совершить в Среднеуральском женском монастыре.Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Marchenko/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Марченко</a> призвал проверить информацию о том, что схимонах Сергий насильственно удерживал людей, в том числе несовершеннолетних, в монастыре, а также был причастен к побоям и отмыванию денег.
https://ria.ru/20200813/1575669126.html
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московский патриархат, евгений марченко, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, общество

Лишенного сана схимонаха Сергия отлучили от церкви

14:26 10.09.2020 (обновлено: 15:38 10.09.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Церковный суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви схимонаха Сергия (Николая Романова). Об этом сообщил журналистам председатель суда Николай Малета.
"Сегодня принято решение направить на утверждение правящему архиерею представление о его отлучении от церкви. А дальше у правящего архиерея есть определенные рамки, сроки, в течение которых он может утвердить или не утвердить (решение. — Прим. ред.)", — сказал Малета.
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря - РИА Новости, 1920, 13.08.2020
13 августа, 08:00Религия и мировоззрение
Почему мятежный схимонах Сергий скрывает, что творится в монастыре
Поводом для отлучения стало то, что схимонах не подчинился решению об извержении его из сана и продолжил совершать богослужения.
Председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло пояснил, что теперь Романову будут недоступны все церковные таинства.
"Фактически этот человек существует как некрещеный человек. В случае его смерти, не дай бог, он не будет предан молитве и отпеванию, его имя не может возноситься на молитве в храме, и записки с его именем не могут приниматься на поминовение в храмах. Вот что значит отлучение от церкви. Серьезнее этого, что сегодня произошло с отцом Сергием, быть ничего не может. Это весьма и весьма тяжелый случай", — сказал он.
Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, со своей стороны, отметил, что решение об отлучении должен еще утвердить патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Как уже верно подмечено моими коллегами, это констатация той ситуации, в которую он (РОманов. — Прим. ред.) поставил себя сам, фактически став вне Церкви и церковного общения. Теперь это решение епархиальных властей в положенный срок должно быть утверждено святейшим патриархом", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
Схимонах Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2020
7 августа, 09:52Религия и мировоззрение
Схимонах Сергий выступил против вскрытия умершей в монастыре девочки

Скандал со схимонахом

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре скандала после того, как начал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".
В конце апреля епархия лишила Сергия права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, указав, что он проигнорировал "неоднократные вразумления священноначалия" относительно качества и содержания проповедей.
Однако клирик не послушался и продолжал призывать паству выходить на улицы и протестовать, а тех, кто закрывает храмы, проклял.
Спустя месяц, в конце мая, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил Сергия в священнослужении. В Московском патриархате поддержали это решение, пояснив, что причиной этого стала его излишняя "медийная активность" клирика.
В начале июля церковный суд епархии лишил Сергия сана, признав виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов.
В епархии отмечали, что все таинства, совершаемые Сергием после запрета, будут недействительными. Единственной законной настоятельницей Среднеуральского монастыря остается игуменья Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.
Схимонах Сергий - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:42Религия и мировоззрение
Схимонах Сергий не явился на суд по делу о распространении фейков

Проблемы с законом

Кроме того, против схимонаха возбудили административные дела: по статье о распространении недостоверной информации его оштрафовали на 90 тысяч рублей, а по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — на 18 тысяч.
В начале сентября также стало известно, что СК проверяет сообщения о преступлениях, которые схимонах Сергий мог совершить в Среднеуральском женском монастыре.
Депутат Госдумы Евгений Марченко призвал проверить информацию о том, что схимонах Сергий насильственно удерживал людей, в том числе несовершеннолетних, в монастыре, а также был причастен к побоям и отмыванию денег.
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Религия и мировоззрениеМосковский ПатриархатЕвгений МарченкоНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФОбщество
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