https://ria.ru/20200919/migranty-1577478042.html

В Башкирии ограничили передвижение иностранцев

Глава Башкирии Радий Хабиров указом ограничил передвижение иностранцев в семи районах региона из-за увеличения мигрантов из Киргизии, которые несколько дней... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T12:00

2020-09-19T12:00

2020-09-19T12:01

радий хабиров

республика башкортостан

киргизия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577477655_87:0:1193:622_1400x0_80_0_0_e74e439c8a73db4eb5aea4f08d52c8bf.jpg

<strong>УФА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="https://ria.ru/location_Bashkirija" target="_blank">Башкирии</a> <a href="http://ria.ru/person_Radijj_KHabirov/" target="_blank" data-auto="true">Радий Хабиров</a> указом ограничил передвижение иностранцев в семи районах региона из-за увеличения мигрантов из Киргизии, которые несколько дней собираются на границе с Оренбуржьем, чтобы уехать домой.Ранее власти Башкирии сообщали РИА Новости, что на границе с <a href="http://ria.ru/location_Orenburgskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Оренбургской областью</a> в Куюргазинском районе Башкирии собрались свыше 1,5 тысяч граждан <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>, которые пытаются уехать домой. Сообщалось, что среди мигрантов 24 беременные женщины и 35 детей. Республика организовала для иностранцев палатки, горячее питание, обеспечила водой, медицинской помощью. Мигрантов разместили по гостиницам и общежитиям. Власти Оренбуржья сообщали агентству, что вопросом открытия транзитного коридора на границе с <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстаном</a> занимается консул Киргизии, и мигранты в течение 2-3 дней смогут уехать домой.Согласно указу Хабирова, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации <a href="http://ria.ru/location_Bashkirija/" target="_blank" data-auto="true">республики Башкортостан</a>, введены ограничения передвижения иностранных граждан без прописки в семи муниципальных образованиях Башкирии: <a href="http://ria.ru/location_Kumertau/" target="_blank" data-auto="true">Кумертау</a>, <a href="http://ria.ru/location_Salavat/" target="_blank" data-auto="true">Салавате</a>, Илишевском, Ишимбайском, Куюргазинском, Мелеузовском, <a href="http://ria.ru/location_Tujjmazinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Туймазинском районах</a>. При этом если иностранцы или жители других регионов страны вынуждены передвигаться по этим районам на транспорте, то им можно останавливаться только в экстренных случаях.По последним данным властей Башкирии, в регионе в данный момент находятся уже свыше 1,7 тысячи граждан Киргизии."Изменения в указ приняты для того, чтобы упорядочить нахождение на приграничных к другим регионам районах Башкортостана иностранных граждан. Действительно, на утро 19 сентября в республике находятся свыше 1700 граждан Киргизии. Из-за ограничительных мер они не могут пересечь границу и попасть к себе домой. Указ регламентирует их пребывание на нашей территории, а также регулирует действия администраций ряда районов Башкортостана в части предоставления питания и размещения", - сообщили журналистам в пресс-службе главы Башкирии.По данным ведомства, предполагается, что 20 сентября, в <a href="http://ria.ru/location_Orenburg/" target="_blank" data-auto="true">Оренбург</a> прибудут представители посольства Киргизии для решения вопросов граждан.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200801/1575209347.html

республика башкортостан

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

радий хабиров, республика башкортостан, киргизия, общество