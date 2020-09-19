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В Башкирии ограничили передвижение иностранцев
Глава Башкирии Радий Хабиров указом ограничил передвижение иностранцев в семи районах региона из-за увеличения мигрантов из Киргизии, которые несколько дней... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T12:00
2020-09-19T12:01
радий хабиров
республика башкортостан
киргизия
общество
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<strong>УФА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="https://ria.ru/location_Bashkirija" target="_blank">Башкирии</a> <a href="http://ria.ru/person_Radijj_KHabirov/" target="_blank" data-auto="true">Радий Хабиров</a> указом ограничил передвижение иностранцев в семи районах региона из-за увеличения мигрантов из Киргизии, которые несколько дней собираются на границе с Оренбуржьем, чтобы уехать домой.Ранее власти Башкирии сообщали РИА Новости, что на границе с <a href="http://ria.ru/location_Orenburgskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Оренбургской областью</a> в Куюргазинском районе Башкирии собрались свыше 1,5 тысяч граждан <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>, которые пытаются уехать домой. Сообщалось, что среди мигрантов 24 беременные женщины и 35 детей. Республика организовала для иностранцев палатки, горячее питание, обеспечила водой, медицинской помощью. Мигрантов разместили по гостиницам и общежитиям. Власти Оренбуржья сообщали агентству, что вопросом открытия транзитного коридора на границе с <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстаном</a> занимается консул Киргизии, и мигранты в течение 2-3 дней смогут уехать домой.Согласно указу Хабирова, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации <a href="http://ria.ru/location_Bashkirija/" target="_blank" data-auto="true">республики Башкортостан</a>, введены ограничения передвижения иностранных граждан без прописки в семи муниципальных образованиях Башкирии: <a href="http://ria.ru/location_Kumertau/" target="_blank" data-auto="true">Кумертау</a>, <a href="http://ria.ru/location_Salavat/" target="_blank" data-auto="true">Салавате</a>, Илишевском, Ишимбайском, Куюргазинском, Мелеузовском, <a href="http://ria.ru/location_Tujjmazinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Туймазинском районах</a>. При этом если иностранцы или жители других регионов страны вынуждены передвигаться по этим районам на транспорте, то им можно останавливаться только в экстренных случаях.По последним данным властей Башкирии, в регионе в данный момент находятся уже свыше 1,7 тысячи граждан Киргизии."Изменения в указ приняты для того, чтобы упорядочить нахождение на приграничных к другим регионам районах Башкортостана иностранных граждан. Действительно, на утро 19 сентября в республике находятся свыше 1700 граждан Киргизии. Из-за ограничительных мер они не могут пересечь границу и попасть к себе домой. Указ регламентирует их пребывание на нашей территории, а также регулирует действия администраций ряда районов Башкортостана в части предоставления питания и размещения", - сообщили журналистам в пресс-службе главы Башкирии.По данным ведомства, предполагается, что 20 сентября, в <a href="http://ria.ru/location_Orenburg/" target="_blank" data-auto="true">Оренбург</a> прибудут представители посольства Киргизии для решения вопросов граждан.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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республика башкортостан
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радий хабиров, республика башкортостан, киргизия, общество

В Башкирии ограничили передвижение иностранцев

12:00 19.09.2020 (обновлено: 12:01 19.09.2020)
5691
© Фото : Администрация Куюргазинского района/ВКонтактеВременное размещение граждан Кыргызской Республики в Куюргазинском районе Башкирии
Временное размещение граждан Кыргызской Республики в Куюргазинском районе Башкирии - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Фото : Администрация Куюргазинского района/ВКонтакте
Временное размещение граждан Кыргызской Республики в Куюргазинском районе Башкирии
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УФА, 19 сен - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров указом ограничил передвижение иностранцев в семи районах региона из-за увеличения мигрантов из Киргизии, которые несколько дней собираются на границе с Оренбуржьем, чтобы уехать домой.
Ранее власти Башкирии сообщали РИА Новости, что на границе с Оренбургской областью в Куюргазинском районе Башкирии собрались свыше 1,5 тысяч граждан Киргизии, которые пытаются уехать домой. Сообщалось, что среди мигрантов 24 беременные женщины и 35 детей. Республика организовала для иностранцев палатки, горячее питание, обеспечила водой, медицинской помощью. Мигрантов разместили по гостиницам и общежитиям. Власти Оренбуржья сообщали агентству, что вопросом открытия транзитного коридора на границе с Казахстаном занимается консул Киргизии, и мигранты в течение 2-3 дней смогут уехать домой.
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Согласно указу Хабирова, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации республики Башкортостан, введены ограничения передвижения иностранных граждан без прописки в семи муниципальных образованиях Башкирии: Кумертау, Салавате, Илишевском, Ишимбайском, Куюргазинском, Мелеузовском, Туймазинском районах. При этом если иностранцы или жители других регионов страны вынуждены передвигаться по этим районам на транспорте, то им можно останавливаться только в экстренных случаях.
По последним данным властей Башкирии, в регионе в данный момент находятся уже свыше 1,7 тысячи граждан Киргизии.
"Изменения в указ приняты для того, чтобы упорядочить нахождение на приграничных к другим регионам районах Башкортостана иностранных граждан. Действительно, на утро 19 сентября в республике находятся свыше 1700 граждан Киргизии. Из-за ограничительных мер они не могут пересечь границу и попасть к себе домой. Указ регламентирует их пребывание на нашей территории, а также регулирует действия администраций ряда районов Башкортостана в части предоставления питания и размещения", - сообщили журналистам в пресс-службе главы Башкирии.
По данным ведомства, предполагается, что 20 сентября, в Оренбург прибудут представители посольства Киргизии для решения вопросов граждан.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Радий ХабировРеспублика БашкортостанКиргизияОбщество
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