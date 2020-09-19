В Башкирии ограничили передвижение иностранцев
12:00 19.09.2020 (обновлено: 12:01 19.09.2020)
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© Фото : Администрация Куюргазинского района/ВКонтактеВременное размещение граждан Кыргызской Республики в Куюргазинском районе Башкирии
Временное размещение граждан Кыргызской Республики в Куюргазинском районе Башкирии
УФА, 19 сен - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров указом ограничил передвижение иностранцев в семи районах региона из-за увеличения мигрантов из Киргизии, которые несколько дней собираются на границе с Оренбуржьем, чтобы уехать домой.
Ранее власти Башкирии сообщали РИА Новости, что на границе с Оренбургской областью в Куюргазинском районе Башкирии собрались свыше 1,5 тысяч граждан Киргизии, которые пытаются уехать домой. Сообщалось, что среди мигрантов 24 беременные женщины и 35 детей. Республика организовала для иностранцев палатки, горячее питание, обеспечила водой, медицинской помощью. Мигрантов разместили по гостиницам и общежитиям. Власти Оренбуржья сообщали агентству, что вопросом открытия транзитного коридора на границе с Казахстаном занимается консул Киргизии, и мигранты в течение 2-3 дней смогут уехать домой.
Согласно указу Хабирова, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации республики Башкортостан, введены ограничения передвижения иностранных граждан без прописки в семи муниципальных образованиях Башкирии: Кумертау, Салавате, Илишевском, Ишимбайском, Куюргазинском, Мелеузовском, Туймазинском районах. При этом если иностранцы или жители других регионов страны вынуждены передвигаться по этим районам на транспорте, то им можно останавливаться только в экстренных случаях.
По последним данным властей Башкирии, в регионе в данный момент находятся уже свыше 1,7 тысячи граждан Киргизии.
"Изменения в указ приняты для того, чтобы упорядочить нахождение на приграничных к другим регионам районах Башкортостана иностранных граждан. Действительно, на утро 19 сентября в республике находятся свыше 1700 граждан Киргизии. Из-за ограничительных мер они не могут пересечь границу и попасть к себе домой. Указ регламентирует их пребывание на нашей территории, а также регулирует действия администраций ряда районов Башкортостана в части предоставления питания и размещения", - сообщили журналистам в пресс-службе главы Башкирии.
По данным ведомства, предполагается, что 20 сентября, в Оренбург прибудут представители посольства Киргизии для решения вопросов граждан.
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