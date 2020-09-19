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https://ria.ru/20200919/kamenskikh-1577434490.html
У Насти Каменских вышел первый испаноязычный альбом
У украинской исполнительницы Насти Каменских вышел альбом Ecléctica. РИА Новости, 19.09.2020
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<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости</strong>. У украинской исполнительницы Насти Каменских вышел альбом Ecléctica. Сама певица в своем инстаграме назвала его "жгучим миксом двух культур — латинских ритмов и украинского колорита". В него вошли семь треков на испанском языке со сленговыми фразами на английском и украинском, включая <a href="https://ria.ru/20200906/muzyka-1576786851.html" target="_blank">представленную </a>в начале сентября песню "A huevo". "Я как настоящая девушка-космополит кайфую от невероятного симбиоза колоритных и близких мне по духу культур — украинской и мексиканской — настроение которых присутствует в каждом треке моего нового альбома. Кураж, страсть и огненный драйв слились воедино. Музыка не имеет границ, как и моя любовь к новому и экспериментам в своем творчестве", — <a href="http://nkofficial.com/ru/news/#news-article-2622" target="_blank">приводятся</a> слова певицы об этой работе на ее официальном сайте. Клип с альбома Ecléctica под названием "Elefante" набрал более 100 миллионов просмотров на YouTube и более 40 недель находился в мировом чарте Shazam Global.Выход пластинки был запланирован на апрель, но из-за пандемии его пришлось перенести. В 2017 Каменских ушла из группы "Потап и Настя" в сольный проект NK.
https://ria.ru/20200906/muzyka-1576786851.html
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, youtube

У Насти Каменских вышел первый испаноязычный альбом

00:19 19.09.2020 (обновлено: 00:20 19.09.2020)
80
© Фото : Youtube-fаккаунт пользователя NKofficialКлип Насти Каменских "A Huevo"
Клип Насти Каменских A Huevo - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Фото : Youtube-fаккаунт пользователя NKofficial
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. У украинской исполнительницы Насти Каменских вышел альбом Ecléctica.
Сама певица в своем инстаграме назвала его "жгучим миксом двух культур — латинских ритмов и украинского колорита".
В него вошли семь треков на испанском языке со сленговыми фразами на английском и украинском, включая представленную в начале сентября песню "A huevo".
"Я как настоящая девушка-космополит кайфую от невероятного симбиоза колоритных и близких мне по духу культур — украинской и мексиканской — настроение которых присутствует в каждом треке моего нового альбома. Кураж, страсть и огненный драйв слились воедино. Музыка не имеет границ, как и моя любовь к новому и экспериментам в своем творчестве", — приводятся слова певицы об этой работе на ее официальном сайте.
Клип с альбома Ecléctica под названием "Elefante" набрал более 100 миллионов просмотров на YouTube и более 40 недель находился в мировом чарте Shazam Global.
Выход пластинки был запланирован на апрель, но из-за пандемии его пришлось перенести.
В 2017 Каменских ушла из группы "Потап и Настя" в сольный проект NK.
Клип Насти Каменских A Huevo - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 00:46Культура
Настя Каменских представила новый клип
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