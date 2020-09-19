https://ria.ru/20200919/kamenskikh-1577434490.html

У Насти Каменских вышел первый испаноязычный альбом

У украинской исполнительницы Насти Каменских вышел альбом Ecléctica. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T00:19

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<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости</strong>. У украинской исполнительницы Насти Каменских вышел альбом Ecléctica. Сама певица в своем инстаграме назвала его "жгучим миксом двух культур — латинских ритмов и украинского колорита". В него вошли семь треков на испанском языке со сленговыми фразами на английском и украинском, включая <a href="https://ria.ru/20200906/muzyka-1576786851.html" target="_blank">представленную </a>в начале сентября песню "A huevo". "Я как настоящая девушка-космополит кайфую от невероятного симбиоза колоритных и близких мне по духу культур — украинской и мексиканской — настроение которых присутствует в каждом треке моего нового альбома. Кураж, страсть и огненный драйв слились воедино. Музыка не имеет границ, как и моя любовь к новому и экспериментам в своем творчестве", — <a href="http://nkofficial.com/ru/news/#news-article-2622" target="_blank">приводятся</a> слова певицы об этой работе на ее официальном сайте. Клип с альбома Ecléctica под названием "Elefante" набрал более 100 миллионов просмотров на YouTube и более 40 недель находился в мировом чарте Shazam Global.Выход пластинки был запланирован на апрель, но из-за пандемии его пришлось перенести. В 2017 Каменских ушла из группы "Потап и Настя" в сольный проект NK.

https://ria.ru/20200906/muzyka-1576786851.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, шоу-бизнес, youtube