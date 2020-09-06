https://ria.ru/20200906/muzyka-1576786851.html

Настя Каменских представила новый клип

Украинская исполнительница Настя Каменских выпустила новое музыкальное видео "A huevo" в поддержку своего испаноязычного альбома Ecléctica, выход которого... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T00:46

2020-09-06T00:46

2020-09-06T00:46

культура

музыка

новости культуры

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<strong>Москва, 6 сен — РИА Новости.</strong> Украинская исполнительница Настя Каменских выпустила новое музыкальное видео "A huevo" в поддержку своего испаноязычного альбома Ecléctica, выход которого запланирован на 18 сентября. Название песни переводе с мексиканского сленга означает “круто”. Премьера ролика была назначена еще на апрель, но из-за пандемии ее пришлось перенести на осень.В инстаграме Каменских отмечает, что в итоге “получился головокружительный, страстный и крутой микс украинской и мексиканской культур”. Видео и правда вышло зажигательным. За четыре минуты певица успела сменить несколько нарядов, также в клипе есть сомбреро, маракасы и другие символы Мексики. В 2017 Каменских ушла из группы "Потап и Настя" в сольный проект NK. Другой ее клип с альбома Ecléctica под названием Elefante набрал более 100 миллионов просмотров на Youtube.

https://ria.ru/20200827/krid-1576398401.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры