https://ria.ru/20200919/ispytaniya-1577443640.html

"Он взлетел": американцы тайно испытали истребитель будущего

Полноразмерный прототип американского истребителя шестого поколения впервые поднялся в небо. Как рассказал журналистам помощник главы ВВС по закупкам,... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T08:00

2020-09-19T08:00

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ввс сша

f-22

министерство обороны сша

безопасность

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Андрей Коц.</strong> Полноразмерный прототип американского истребителя шестого поколения впервые поднялся в небо. Как рассказал журналистам помощник главы ВВС по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер, машину испытывали в условиях строгой секретности. Никаких подробностей и фотографий с полигона в открытом доступе пока нет. В Пентагоне убеждены: новый самолет оставит всех потенциальных конкурентов далеко позади. Что известно об американской программе "истребителя будущего" — в материале РИА Новости.Возможный обликНад амбициозным проектом Penetrating Counter Air ("Преодоление ПВО и борьба с воздушными целями") в США работают с ноября 2016-го. Это часть глобальной программы Next Generation Air Dominance ("Следующее поколение превосходства в воздухе"), предполагающей создание принципиально новой боевой платформы с большой дальностью полета, технологиями малозаметности, высокой маневренностью и возможностью долго действовать на сверхзвуке. В Пентагоне сообщили, что новая машина, получившая обозначение F-X, в случае войны сможет без дозаправки выполнять боевые задачи вблизи китайских границ, где поблизости нет американских баз, а также сопровождать бомбардировщики вглубь вражеской территории для прорыва ПВО. Утверждали, что самолет будет полностью невидим для высоко- и низкочастотных радаров и возьмет на борт гораздо больше вооружения, чем истребитель пятого поколения F-22. Аналитики сразу предположили, что перспективный комплекс по размерам не уступит бомбардировщику. Также отмечали, что машина, вероятно, получит лазерное оружие. В 2018-м Пентагон опубликовал видеоролик с F-X, созданным компьютерным моделированием. Типичный самолет-"невидимка": "бесхвостка" с плавными внешними обводами и минимумом острых граней.Планер построен по интегральной схеме с высокорасположенным крылом и парой мотогондол под днищем. Силовая установка — два турбореактивных двигателя с плоскими соплами, сокращающими выброс тепловой энергии. Судя по остекленной кабине, Пентагон продемонстрировал пилотируемый вариант, хотя многие эксперты сходятся во мнении, что истребитель шестого поколения должен быть беспилотным.Построили за годБудет ли новый самолет похож на концепт из этого ролика, пока тайна за семью печатями. В интервью Defense News Уилл Ропер тщательно подбирал слова, чтобы не сболтнуть лишнего. Однако он не скрывал, что первые испытания перспективной машины произвели сильное впечатление на очевидцев."Мы уже построили полномасштабный прототип и осуществили полноценный демонстрационный полет, побили все возможные рекорды, — заявил чиновник. — Готовы приступить к изготовлению самолетов следующего поколения. Я не стану разглашать какие-либо особенности конструкции или реализованные технологии, потому что это сейчас не имеет значения".Для доведения и тестирования виртуальной модели самолета, постройки полномасштабного прототипа и его подъема в воздух с большинством установленных бортовых систем разработчикам потребовался всего год. Ропер не исключает, что первые серийные истребители передадут ВВС уже в ближайшем будущем. Помощник начальника ВВС США также отметил, что, возможно, единого самолета следующего поколения и вовсе не будет. Новейшие методы цифрового производства и разработки позволяют смоделировать на компьютере весь цикл строительства и испытаний перспективной машины, а значит, серьезно ускорить ее создание.По мнению чиновника, это позволит ВВС США чаще принимать на вооружение новые самолеты — как в 1950-х, когда Пентагон в течение года закупал шесть истребителей у шести компаний-производителей.Больше разных самолетов"Вряд ли разумно строить один тип самолета, — считает Ропер. — Цифровая инженерия открывает широкие возможности для разработки разных вариантов. Главное, обеспечить унификацию всего парка. То есть создать общее вспомогательное оборудование, конфигурации кабины, интерфейсы, единую архитектуру. Пентагон будет постоянно заключать контракты с несколькими поставщиками на перспективные машины, выбирать новую конструкцию примерно каждые восемь лет и запускать ее в производство".Это решает сразу несколько задач. Во-первых, развитие технологий не стоит на месте, и то, что сегодня — прорыв, завтра уже — обыденность. Непрерывное производство самолетов новых типов позволит реализовывать в них любые новинки оборонного комплекса и всегда иметь на вооружении суперсовременную технику. Во-вторых, сегодня львиная доля бюджета Пентагона уходит на ремонт и модернизацию имеющихся на вооружении самолетов. Расходы на их поддержание в боеготовом состоянии резко возрастают после 15 лет эксплуатации. Ропер полагает, что выгоднее строить менее долговечные самолеты и списывать их по истечении этого срока. В-третьих, ВВС получат самолеты с разными возможностями. К примеру, один вариант — с лазерным оружием, второй — с гиперзвуковыми ракетами, третий — с самыми современными сенсорами, четвертый — беспилотный. Ропер подчеркнул: постоянное обновление авиапарка даст серьезное преимущество над Россией и Китаем, которые не будут знать, с чем им предстоит иметь дело. "Только представьте — с перерывом в несколько лет у нас появляются истребители F-200, F-201, F-202, — еще в прошлом году пояснил свою позицию чиновник. — Противнику о них ничего не известно, только то, что они реальны и уже стоят на вооружении. Ему остается лишь гадать, что именно мы бросим в бой, что мы улучшили, чем вооружили новую машину и как ей противостоять".Другие "шестые"Германия, Франция и Испания тоже планируют совместно создать самолет по программе Future Combat Air System ("Боевая авиационная система будущего"). Первый полет ожидается не ранее 2040-го. Благодаря системе искусственного интеллекта пилот сможет или вести бой самостоятельно, или управлять из кабины ведомыми беспилотниками.Великобритания еще в 2018-м представила концептуальную модель истребителя следующего поколения, получившего название Tempest ("Буря"). Первый полет Tempest намечен на середину тридцатых. В этой машине также задействуют искусственный интеллект и принципы глубокого обучения. Специально разработают оружие на новых физических принципах и двигатель адаптивного цикла с увеличенной тягой, расширенным диапазоном рабочих режимов и сниженным расходом топлива. В 2019-м к программе присоединились шведы и итальянцы.Работает над истребителем шестого поколения и Россия. В июне 2016-го глава дирекции программ военной авиации Объединенной авиастроительной корпорации Владимир Михайлов заявил, что перспективная машина получит гиперзвуковую скорость, сверхманевренность, многофункциональность, стелс-технологии. Известно, что в базовом варианте самолет будет беспилотным, а точнее — опционально пилотируемым. Управлять им можно будет как с земли, так и из кабины.

https://ria.ru/20200716/1574435841.html

https://ria.ru/20200918/globalstrayk-1577376245.html

https://ria.ru/20200917/pentagon-1577364013.html

https://ria.ru/20190811/1557391500.html

Сава Нургалиев миг и сухой, как утверждают сми, взялись за амбициозную задачу: разработать истребитель 6-го поколения. Что уж та 6-го, давайте 7-го или лучше 8-го! Пока будем "запрягать", америкосы уже на пару поколений впереди окажутся. А вообще, не надоело гордиться намерениями да обещаниями? 42

Гарри Михаэлис Самолёт, типа есть, и он взлетел! Да так, что все удивились, как эта кастрюля летает! Беда вся в том, что программное обеспечение, будут отлаживать лет 10 и толку не будет. Короче, пока не продемонстрируют машину миру, нет такого самолёта. 18

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ввс сша, f-22, министерство обороны сша, безопасность