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Эксперт считает Трампа более выигрышной фигурой на предвыборных дебатах
Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп является более выигрышной фигурой на предстоящих дебатах со своим оппонентом от демократической партии... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T11:23
2020-09-19T11:23
нэнси пелоси
валерий гарбузов
российская академия наук
джо байден
канада
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Действующий президент Соединенных Штатов <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> является более выигрышной фигурой на предстоящих дебатах со своим оппонентом от демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>, считает директор института <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канады</a> <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Garbuzov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Гарбузов</a>.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с Байденом. Первые дебаты кандидатов в президенты назначены на 29 сентября. Второй и третий раунды запланированы на 7 и 15 октября соответственно. Формат мероприятий из-за коронавируса до сих пор до конца не утвержден. В частности, неизвестно, будут ли в зале зрители и будут ли оппоненты стоять на одной сцене.Как пояснил Гарбузов, дебаты – неотъемлемый элемент всей американской избирательной кампании с 1980 года и никогда не было, чтобы от них отказывались.Ранее спикер палаты представителей США <a href="http://ria.ru/person_Nehnsi_Pelosi/" target="_blank" data-auto="true">Нэнси Пелоси</a> высказалась против проведения дебатов между Байденом и Трампом. Позднее Байден выразил готовность к дебатам с президентом.По словам Гарбузова, Пелоси – "мотор" антитрамповского движения и испытывает будто личную неприязнь к действующему президенту США.Около 47% американцев считают, что Трамп победит своего оппонента Байдена на предвыборных дебатах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного изданием <a href="https://www.usatoday.com/" target="_blank">US Today</a> и Университетом Саффолка.
https://ria.ru/20200919/bayden-1577471375.html
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нэнси пелоси, валерий гарбузов, российская академия наук, джо байден, канада, сша, в мире

Эксперт считает Трампа более выигрышной фигурой на предвыборных дебатах

11:23 19.09.2020
698
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп является более выигрышной фигурой на предстоящих дебатах со своим оппонентом от демократической партии Джо Байденом, считает директор института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с Байденом. Первые дебаты кандидатов в президенты назначены на 29 сентября. Второй и третий раунды запланированы на 7 и 15 октября соответственно. Формат мероприятий из-за коронавируса до сих пор до конца не утвержден. В частности, неизвестно, будут ли в зале зрители и будут ли оппоненты стоять на одной сцене.
Как пояснил Гарбузов, дебаты – неотъемлемый элемент всей американской избирательной кампании с 1980 года и никогда не было, чтобы от них отказывались.

"Собственно говоря, многие считают, что теледебаты – ключевой и, может быть, самый значимый элемент в этих выборах перед большими выборами (голосованием – ред.), перед ноябрем. Поэтому они всегда обращают (на себя) очень серьезное внимание. Что касается шансов. Конечно, Трамп более выигрышная фигура в теледебатах. Ведь Трамп сохранил свою способность быть мощным мобилизатором электоральных масс. После его выступлений очень часто меняется позиция тех, кто колебался на выборах", - сказал Гарбузов в эфире телеканала "Россия 24".

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Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси высказалась против проведения дебатов между Байденом и Трампом. Позднее Байден выразил готовность к дебатам с президентом.
По словам Гарбузова, Пелоси – "мотор" антитрамповского движения и испытывает будто личную неприязнь к действующему президенту США.
"Вообще говоря, в общем-то интуитивно она (Пелоси) понимает, что Байден просто-напросто может проиграть и Трамп его может положить на лопатки", - добавил эксперт.
Около 47% американцев считают, что Трамп победит своего оппонента Байдена на предвыборных дебатах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного изданием US Today и Университетом Саффолка.
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Нэнси ПелосиВалерий ГарбузовРоссийская академия наукДжо БайденКанадаСШАВ мире
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