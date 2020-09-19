https://ria.ru/20200919/debaty-1577476906.html

Эксперт считает Трампа более выигрышной фигурой на предвыборных дебатах

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп является более выигрышной фигурой на предстоящих дебатах со своим оппонентом от демократической партии... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T11:23

2020-09-19T11:23

2020-09-19T11:23

нэнси пелоси

валерий гарбузов

российская академия наук

джо байден

канада

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Действующий президент Соединенных Штатов <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> является более выигрышной фигурой на предстоящих дебатах со своим оппонентом от демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>, считает директор института <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канады</a> <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Garbuzov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Гарбузов</a>.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с Байденом. Первые дебаты кандидатов в президенты назначены на 29 сентября. Второй и третий раунды запланированы на 7 и 15 октября соответственно. Формат мероприятий из-за коронавируса до сих пор до конца не утвержден. В частности, неизвестно, будут ли в зале зрители и будут ли оппоненты стоять на одной сцене.Как пояснил Гарбузов, дебаты – неотъемлемый элемент всей американской избирательной кампании с 1980 года и никогда не было, чтобы от них отказывались.Ранее спикер палаты представителей США <a href="http://ria.ru/person_Nehnsi_Pelosi/" target="_blank" data-auto="true">Нэнси Пелоси</a> высказалась против проведения дебатов между Байденом и Трампом. Позднее Байден выразил готовность к дебатам с президентом.По словам Гарбузова, Пелоси – "мотор" антитрамповского движения и испытывает будто личную неприязнь к действующему президенту США.Около 47% американцев считают, что Трамп победит своего оппонента Байдена на предвыборных дебатах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного изданием <a href="https://www.usatoday.com/" target="_blank">US Today</a> и Университетом Саффолка.

https://ria.ru/20200919/bayden-1577471375.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нэнси пелоси, валерий гарбузов, российская академия наук, джо байден, канада, сша, в мире