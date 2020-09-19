Эксперт считает Трампа более выигрышной фигурой на предвыборных дебатах
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп является более выигрышной фигурой на предстоящих дебатах со своим оппонентом от демократической партии Джо Байденом, считает директор института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с Байденом. Первые дебаты кандидатов в президенты назначены на 29 сентября. Второй и третий раунды запланированы на 7 и 15 октября соответственно. Формат мероприятий из-за коронавируса до сих пор до конца не утвержден. В частности, неизвестно, будут ли в зале зрители и будут ли оппоненты стоять на одной сцене.
Как пояснил Гарбузов, дебаты – неотъемлемый элемент всей американской избирательной кампании с 1980 года и никогда не было, чтобы от них отказывались.
"Собственно говоря, многие считают, что теледебаты – ключевой и, может быть, самый значимый элемент в этих выборах перед большими выборами (голосованием – ред.), перед ноябрем. Поэтому они всегда обращают (на себя) очень серьезное внимание. Что касается шансов. Конечно, Трамп более выигрышная фигура в теледебатах. Ведь Трамп сохранил свою способность быть мощным мобилизатором электоральных масс. После его выступлений очень часто меняется позиция тех, кто колебался на выборах", - сказал Гарбузов в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси высказалась против проведения дебатов между Байденом и Трампом. Позднее Байден выразил готовность к дебатам с президентом.
По словам Гарбузова, Пелоси – "мотор" антитрамповского движения и испытывает будто личную неприязнь к действующему президенту США.
"Вообще говоря, в общем-то интуитивно она (Пелоси) понимает, что Байден просто-напросто может проиграть и Трамп его может положить на лопатки", - добавил эксперт.
Около 47% американцев считают, что Трамп победит своего оппонента Байдена на предвыборных дебатах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного изданием US Today и Университетом Саффолка.