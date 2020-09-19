https://ria.ru/20200919/daniya-1577478334.html
В датском шоу взрослые оголились при детях и обсудили с ними гениталии
В популярном датском телешоу Ultra Strips Down, выходящем на детском телеканале, взрослые обсудили интимные части тела и разделись перед маленькими зрителями,... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T12:11
2020-09-19T12:11
2020-09-19T14:12
дания
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. </strong>В популярном датском телешоу Ultra Strips Down, выходящем на детском телеканале, взрослые обсудили интимные части тела и разделись перед маленькими зрителями, рассказало издание <a href="https://www.nytimes.com/" target="_blank">The New York Times</a>.Продюсеры передачи утверждают, что сняли ее "в образовательных целях" для создания атмосферы бодипозитива и борьбы со стыдом перед физическими недостатками.Помимо демонстрации неприкрытого одеждой тела перед несовершеннолетними, их попросили задавать любые вопросы взрослым, в том числе и о гениталиях. Представитель Датской народной партии Питер Скааруп назвал шоу "развращающим наших детей".Однако датчане верят, что <a href="https://ria.ru/tag_deti_4/" target="_blank">детей</a> "не нужно ограждать от реалий жизни", сказано в статье. Им необходимо позволить "играть и исследовать, даже если они навредят себе".
https://ria.ru/20200918/pornografiya-1577422340.html
Алекс
Жуть какая. Это та самая Европа? Нет уж, увольте.
377
Николай Негодник
Какой ужас. В России любой ребёнок старше 6 лет все и так знает
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дания
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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дания, в мире