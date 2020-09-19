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В датском шоу взрослые оголились при детях и обсудили с ними гениталии
В популярном датском телешоу Ultra Strips Down, выходящем на детском телеканале, взрослые обсудили интимные части тела и разделись перед маленькими зрителями,... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T12:11
2020-09-19T14:12
дания
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. </strong>В популярном датском телешоу Ultra Strips Down, выходящем на детском телеканале, взрослые обсудили интимные части тела и разделись перед маленькими зрителями, рассказало издание <a href="https://www.nytimes.com/" target="_blank">The New York Times</a>.Продюсеры передачи утверждают, что сняли ее "в образовательных целях" для создания атмосферы бодипозитива и борьбы со стыдом перед физическими недостатками.Помимо демонстрации неприкрытого одеждой тела перед несовершеннолетними, их попросили задавать любые вопросы взрослым, в том числе и о гениталиях. Представитель Датской народной партии Питер Скааруп назвал шоу "развращающим наших детей".Однако датчане верят, что <a href="https://ria.ru/tag_deti_4/" target="_blank">детей</a> "не нужно ограждать от реалий жизни", сказано в статье. Им необходимо позволить "играть и исследовать, даже если они навредят себе".
https://ria.ru/20200918/pornografiya-1577422340.html
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дания
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дания, в мире

В датском шоу взрослые оголились при детях и обсудили с ними гениталии

12:11 19.09.2020 (обновлено: 14:12 19.09.2020)
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© Fotolia / DegimagesТелевизор
Телевизор - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Fotolia / Degimages
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В популярном датском телешоу Ultra Strips Down, выходящем на детском телеканале, взрослые обсудили интимные части тела и разделись перед маленькими зрителями, рассказало издание The New York Times.
Продюсеры передачи утверждают, что сняли ее "в образовательных целях" для создания атмосферы бодипозитива и борьбы со стыдом перед физическими недостатками.
Помимо демонстрации неприкрытого одеждой тела перед несовершеннолетними, их попросили задавать любые вопросы взрослым, в том числе и о гениталиях.
Представитель Датской народной партии Питер Скааруп назвал шоу "развращающим наших детей".

"Слишком рано в этом возрасте для ребенка говорить о мужских и женских половых органах", — сказал он.

Однако датчане верят, что детей "не нужно ограждать от реалий жизни", сказано в статье. Им необходимо позволить "играть и исследовать, даже если они навредят себе".
Джерри Харрис - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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ДанияВ мире
Популярные комментарии
Жуть какая. Это та самая Европа? Нет уж, увольте.
19 сентября, 12:13
ААлекс
358600211
Какой ужас. В России любой ребёнок старше 6 лет все и так знает
19 сентября, 12:15
Николай НегодникНиколай Негодник
3632327216
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