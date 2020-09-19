https://ria.ru/20200919/borisov-1577496306.html

Сестра ведущего "Русского лото" опровергла сообщения о его смерти

Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов умер на 72-м году жизни, сообщил "Пятый канал". Однако сестра ведущего сообщила АГН "Москва", что информация о его смерти РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T23:45

2020-09-19T23:45

2020-09-19T23:59

михаил борисов

культура

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. </strong>Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов умер на 72-м году жизни, сообщил <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Пятый канал"</a>. Однако сестра ведущего сообщила <a href="https://www.mskagency.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">АГН "Москва"</a>, что информация о его смерти является ложной."Откуда эта информация? Ему просто стало плохо на телевидении. Его просто госпитализировали. Диагноз еще не установлен. Он находится в больнице. Информация у вас ложная", — сказала она.Ранее представитель "Столото" <a href="https://ria.ru/20200919/borisov-1577495884.html" target="_blank">рассказала</a> РИА Новости, что он попал в больницу после того, как его состояние резко ухудшилось во время съемок программы "У нас выигрывают". Также появилась информация, что врачи приняли решение ввести его в медикаментозную кому.Михаил Борисов стал символом "Русского лото", ведущим которого он был с 1994 года.В 1982 году он закончил ВТУ имени Щукина. В 1980-х годах стал главным режиссером Томского драматического театра, а затем стал главным режиссером московского драматического театра "Глобус". Также Борисов играл в театре имени Ермоловой.В 2000 году Михаила Борисова удостоили звания заслуженного деятеля искусств России.

Олег Милованов Опять расчлененка 12

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил борисов, культура