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Сестра ведущего "Русского лото" опровергла сообщения о его смерти
Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов умер на 72-м году жизни, сообщил "Пятый канал". Однако сестра ведущего сообщила АГН "Москва", что информация о его смерти РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T23:45
2020-09-19T23:59
михаил борисов
культура
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. </strong>Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов умер на 72-м году жизни, сообщил <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Пятый канал"</a>. Однако сестра ведущего сообщила <a href="https://www.mskagency.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">АГН "Москва"</a>, что информация о его смерти является ложной."Откуда эта информация? Ему просто стало плохо на телевидении. Его просто госпитализировали. Диагноз еще не установлен. Он находится в больнице. Информация у вас ложная", — сказала она.Ранее представитель "Столото" <a href="https://ria.ru/20200919/borisov-1577495884.html" target="_blank">рассказала</a> РИА Новости, что он попал в больницу после того, как его состояние резко ухудшилось во время съемок программы "У нас выигрывают". Также появилась информация, что врачи приняли решение ввести его в медикаментозную кому.Михаил Борисов стал символом "Русского лото", ведущим которого он был с 1994 года.В 1982 году он закончил ВТУ имени Щукина. В 1980-х годах стал главным режиссером Томского драматического театра, а затем стал главным режиссером московского драматического театра "Глобус". Также Борисов играл в театре имени Ермоловой.В 2000 году Михаила Борисова удостоили звания заслуженного деятеля искусств России.
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михаил борисов, культура

Сестра ведущего "Русского лото" опровергла сообщения о его смерти

23:45 19.09.2020 (обновлено: 23:59 19.09.2020)
37345
© РИА Новости / Максим БогодвидПункт продажи лотерейных билетов
Пункт продажи лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов умер на 72-м году жизни, сообщил "Пятый канал". Однако сестра ведущего сообщила АГН "Москва", что информация о его смерти является ложной.
"Откуда эта информация? Ему просто стало плохо на телевидении. Его просто госпитализировали. Диагноз еще не установлен. Он находится в больнице. Информация у вас ложная", — сказала она.
Ранее представитель "Столото" рассказала РИА Новости, что он попал в больницу после того, как его состояние резко ухудшилось во время съемок программы "У нас выигрывают". Также появилась информация, что врачи приняли решение ввести его в медикаментозную кому.
Михаил Борисов стал символом "Русского лото", ведущим которого он был с 1994 года.
В 1982 году он закончил ВТУ имени Щукина. В 1980-х годах стал главным режиссером Томского драматического театра, а затем стал главным режиссером московского драматического театра "Глобус". Также Борисов играл в театре имени Ермоловой.
В 2000 году Михаила Борисова удостоили звания заслуженного деятеля искусств России.
239558913
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Михаил БорисовКультура
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20 сентября, 02:19
Олег МиловановОлег Милованов
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