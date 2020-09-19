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Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов попал в больницу
Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов попал в больницу, ему стало плохо во время съемок, сообщила РИА Новости представитель "Столото". РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T23:11
2020-09-19T23:48
михаил борисов
столото
общество
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Ведущий "Русского лото" <a href="https://ria.ru/person_mikhail-borisov" target="_blank">Михаил Борисов</a> попал в больницу, ему стало плохо во время съемок, сообщила РИА Новости представитель "<a href="http://ria.ru/organization_stoloto/" target="_blank" data-auto="true">Столото</a>"."В субботу, 19 сентября, бессменный ведущий программы "У нас выигрывают" Борисов Михаил Борисович почувствовал себя плохо на съемочной площадке во время записи передачи. Приехавшие врачи скорой помощи забрали его в больницу для более тщательного обследования и оказания помощи... Мы желаем скорейшего выздоровления Михаилу Борисовичу и с нетерпением ждём его возвращения, так как только с ним уже на протяжении более 26 лет ассоциируется розыгрыши "Русского лото", - рассказала агентству представитель "Столото".
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михаил борисов, столото, общество

Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов попал в больницу

23:11 19.09.2020 (обновлено: 23:48 19.09.2020)
6501
© РИА Новости / Максим БогодвидПункт продажи лотерейных билетов
Пункт продажи лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов попал в больницу, ему стало плохо во время съемок, сообщила РИА Новости представитель "Столото".
"В субботу, 19 сентября, бессменный ведущий программы "У нас выигрывают" Борисов Михаил Борисович почувствовал себя плохо на съемочной площадке во время записи передачи. Приехавшие врачи скорой помощи забрали его в больницу для более тщательного обследования и оказания помощи... Мы желаем скорейшего выздоровления Михаилу Борисовичу и с нетерпением ждём его возвращения, так как только с ним уже на протяжении более 26 лет ассоциируется розыгрыши "Русского лото", - рассказала агентству представитель "Столото".
Скриншот сторис Розы Сябитовой в Instagram - РИА Новости, 1920, 29.08.2020
29 августа, 16:24
Сябитова попала в больницу
6441826
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Михаил БорисовСтолотоОбщество
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