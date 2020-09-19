https://ria.ru/20200919/borisov-1577495884.html
Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов попал в больницу
Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов попал в больницу, ему стало плохо во время съемок, сообщила РИА Новости представитель "Столото". РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T23:11
2020-09-19T23:11
2020-09-19T23:48
михаил борисов
столото
общество
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Ведущий "Русского лото" <a href="https://ria.ru/person_mikhail-borisov" target="_blank">Михаил Борисов</a> попал в больницу, ему стало плохо во время съемок, сообщила РИА Новости представитель "<a href="http://ria.ru/organization_stoloto/" target="_blank" data-auto="true">Столото</a>"."В субботу, 19 сентября, бессменный ведущий программы "У нас выигрывают" Борисов Михаил Борисович почувствовал себя плохо на съемочной площадке во время записи передачи. Приехавшие врачи скорой помощи забрали его в больницу для более тщательного обследования и оказания помощи... Мы желаем скорейшего выздоровления Михаилу Борисовичу и с нетерпением ждём его возвращения, так как только с ним уже на протяжении более 26 лет ассоциируется розыгрыши "Русского лото", - рассказала агентству представитель "Столото".
https://ria.ru/20200829/syabitova-1576470781.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил борисов, столото, общество