https://ria.ru/20200919/avtoprom-1577475944.html

Губернатор прокомментировал сокращение на ярославских заводах автопрома

Сокращения производства и увольнений работников на крупных предприятиях автопрома в Ярославской области из-за пандемии не планируют, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T10:40

2020-09-19T10:40

2020-09-19T10:40

ярославская область

дмитрий миронов

михаил русый

автодизель

группа газ

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

азия

ярославская область

ярославль

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости.</strong> Сокращения производства и увольнений работников на крупных предприятиях автопрома в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a> из-за пандемии не планируют, заявил в интервью РИА Новости губернатор <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Миронов</a>.ПАО "Автодизель" (входит в "<a href="http://ria.ru/organization_Gruppa_GAZ/" target="_blank" data-auto="true">Группу ГАЗ</a>") - одно из крупнейших российских предприятий по производству дизельных двигателей многоцелевого назначения, сцеплений, коробок передач, запасных частей к ним, а также стационарных агрегатов на их базе.Komatsu - японская компания, занимающая второе место в мире и первое в <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азии</a> по продажам строительной и дорожной техники. Завод в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a> открылся в 2010 году, став первым сборочным заводом концерна в России и 28-м по счету в мире. На заводе выполняется полный цикл сборки строительной техники.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

https://radiosputnik.ria.ru/20200714/1574315360.html

азия

ярославская область

ярославль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий миронов, михаил русый, автодизель, группа газ, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), азия, ярославская область, ярославль, экономика