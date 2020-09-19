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Ярославская область
Ярославская область
https://ria.ru/20200919/avtoprom-1577475944.html
Губернатор прокомментировал сокращение на ярославских заводах автопрома
Сокращения производства и увольнений работников на крупных предприятиях автопрома в Ярославской области из-за пандемии не планируют, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T10:40
2020-09-19T10:40
ярославская область
дмитрий миронов
михаил русый
автодизель
группа газ
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
азия
ярославская область
ярославль
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости.</strong> Сокращения производства и увольнений работников на крупных предприятиях автопрома в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a> из-за пандемии не планируют, заявил в интервью РИА Новости губернатор <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Миронов</a>.ПАО "Автодизель" (входит в "<a href="http://ria.ru/organization_Gruppa_GAZ/" target="_blank" data-auto="true">Группу ГАЗ</a>") - одно из крупнейших российских предприятий по производству дизельных двигателей многоцелевого назначения, сцеплений, коробок передач, запасных частей к ним, а также стационарных агрегатов на их базе.Komatsu - японская компания, занимающая второе место в мире и первое в <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азии</a> по продажам строительной и дорожной техники. Завод в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a> открылся в 2010 году, став первым сборочным заводом концерна в России и 28-м по счету в мире. На заводе выполняется полный цикл сборки строительной техники.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
https://radiosputnik.ria.ru/20200714/1574315360.html
азия
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дмитрий миронов, михаил русый, автодизель, группа газ, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), азия, ярославская область, ярославль, экономика

Губернатор прокомментировал сокращение на ярославских заводах автопрома

10:40 19.09.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДмитрий Миронов
Дмитрий Миронов - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Сокращения производства и увольнений работников на крупных предприятиях автопрома в Ярославской области из-за пандемии не планируют, заявил в интервью РИА Новости губернатор Дмитрий Миронов.
"За эти предприятия не переживайте — они работают в полном объеме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Увольнений, связанных с ограничительными мерами, ни на одном из предприятий не было. Сокращения производства не планируется", - сказал губернатор в ответ на вопрос о ситуации в связи с пандемией на "Автодизеле" (Ярославский моторный завод) и "Комацу Мэнуфэкчуринг Рус".
ПАО "Автодизель" (входит в "Группу ГАЗ") - одно из крупнейших российских предприятий по производству дизельных двигателей многоцелевого назначения, сцеплений, коробок передач, запасных частей к ним, а также стационарных агрегатов на их базе.
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Komatsu - японская компания, занимающая второе место в мире и первое в Азии по продажам строительной и дорожной техники. Завод в Ярославле открылся в 2010 году, став первым сборочным заводом концерна в России и 28-м по счету в мире. На заводе выполняется полный цикл сборки строительной техники.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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Ярославская областьДмитрий МироновМихаил РусыйАвтодизельГруппа ГАЗФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)АзияЯрославская областьЯрославльЭкономика
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