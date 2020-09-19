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https://ria.ru/20200919/avangard-1577480881.html
Путин раскрыл имя автора гиперзвукового боевого блока "Авангард"
Президент Владимир Путин раскрыл имя главного идеолога создания гиперзвукового боевого блока "Авангард" — это конструктор ракетной и ракетно-космической... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T14:01
2020-09-19T15:09
россия
авангард
сергей королев
владимир путин
безопасность
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> раскрыл имя главного идеолога создания гиперзвукового боевого блока "Авангард" — это конструктор ракетной и ракетно-космической техники, бывший гендиректор <a href="http://ria.ru/organization_NPO_Mashinostroenija/" target="_blank" data-auto="true">НПО машиностроения</a> Герберт Ефремов.В День оружейника президент провел по видеосвязи встречу с <a href="http://ria.ru/person_IgorEfremov/" target="_blank" data-auto="true">Ефремовым</a> и сообщил, что подписал указ о награждении его орденом Андрея Первозванного.Глава государства отметил, что выход <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> из Договора по противоракетной обороне в 2002 году вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия. "Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал", — сказал он.Благодаря Ефремову и его коллегам этого не случилось, подчеркнул президент. При этом, добавил Путин, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> прилагала усилия, чтобы достичь с американской стороной договоренностей о прекращении работ по стратегической ПРО или о ее совместной реализации на ракетоопасных направлениях, но все попытки оказались тщетными. Поэтому в 2004 году Россия начала масштабную работу по реализации проектов в области гиперзвукового оружия.Президент напомнил, что раньше России приходилось быть в роли догоняющей в том, что касалось атомного оружия, дальней стратегической авиации, ракетной межконтинентальной техники. Это всегда ставило страну в сложное и даже опасное положение, было явным нарушением стратегического баланса, считает Путин.Что такое "Авангард"О гиперзвуковом ракетном комплексе "Авангард" Путин впервые рассказал в послании Федеральному собранию в 2018 году. Тогда он представил и другие новейшие виды вооружений. Таким образом, Россия стала единственной страной в мире, официально сообщившей, что располагает гиперзвуковым оружием."Авангард" способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет так называемое глубокое маневрирование — как боковое, на несколько тысяч километров, так и по высоте. Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.Чем известен Герберт ЕфремовГерберт Ефремов — почетный генеральный конструктор НПО машиностроения, ракетостроитель, профессор <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_tekhnicheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">МГТУ имени Баумана</a>.Он участвовал в создании противокорабельных комплексов "Прогресс", "Малахит", "Вулкан", "Оникс", морской крылатой ракеты "Яхонт", автоматических космических станций "Алмаз" и "Алмаз-1", ракеты-носителя "Стрела", малых космических аппаратов "Кондор-Э" и "Руслан", а также многих других видов вооружений.Под его руководством также был запущен проект создания совместно с <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индией</a> ракет <a href="http://ria.ru/product_Bramos_2/" target="_blank" data-auto="true">BrahMos</a>.
https://ria.ru/20200223/1565111582.html
https://ria.ru/20200214/1564687174.html
https://ria.ru/20200304/1568148129.html
Дай Бог здоровья и работоспособности таким Великим людям России. Вот на таких Россия держится, а не на Навальных, Волочковых, Собчаках всяких.
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Странное решение. Наводит иностранную разведку на цель?
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россия, авангард, сергей королев, владимир путин, безопасность

Путин раскрыл имя автора гиперзвукового боевого блока "Авангард"

14:01 19.09.2020 (обновлено: 15:09 19.09.2020)
142671
© РИА Новости / Минобороны РФИспытания ракетного комплекса "Авангард"
Испытания ракетного комплекса Авангард - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Минобороны РФ
Испытания ракетного комплекса "Авангард". Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин раскрыл имя главного идеолога создания гиперзвукового боевого блока "Авангард" — это конструктор ракетной и ракетно-космической техники, бывший гендиректор НПО машиностроения Герберт Ефремов.
В День оружейника президент провел по видеосвязи встречу с Ефремовым и сообщил, что подписал указ о награждении его орденом Андрея Первозванного.

"В современных условиях для нашей страны воплощение вашей идеи, без всякого сомнения, сопоставимо с реализацией Советским Союзом ядерного и ракетного проектов, которые осуществили выдающиеся советские ученые Курчатов и Королев", — сказал Путин, обращаясь к конструктору.

Глава государства отметил, что выход США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия.
"Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал", — сказал он.
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Новейшая техника и вооружения: чем армия сможет защитить Россию
Благодаря Ефремову и его коллегам этого не случилось, подчеркнул президент.
При этом, добавил Путин, Москва прилагала усилия, чтобы достичь с американской стороной договоренностей о прекращении работ по стратегической ПРО или о ее совместной реализации на ракетоопасных направлениях, но все попытки оказались тщетными. Поэтому в 2004 году Россия начала масштабную работу по реализации проектов в области гиперзвукового оружия.
Президент напомнил, что раньше России приходилось быть в роли догоняющей в том, что касалось атомного оружия, дальней стратегической авиации, ракетной межконтинентальной техники. Это всегда ставило страну в сложное и даже опасное положение, было явным нарушением стратегического баланса, считает Путин.
"И вот сейчас впервые в нашей новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что очень важно, по точности все существовавшие и существующие сегодня. Такого оружия нет ни у кого в мире. Во всяком случае, пока нет", — подчеркнул президент.
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Что такое "Авангард"

О гиперзвуковом ракетном комплексе "Авангард" Путин впервые рассказал в послании Федеральному собранию в 2018 году. Тогда он представил и другие новейшие виды вооружений.
Таким образом, Россия стала единственной страной в мире, официально сообщившей, что располагает гиперзвуковым оружием.
"Авангард" способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет так называемое глубокое маневрирование — как боковое, на несколько тысяч километров, так и по высоте. Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.
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Чем известен Герберт Ефремов

Герберт Ефремов — почетный генеральный конструктор НПО машиностроения, ракетостроитель, профессор МГТУ имени Баумана.
Он участвовал в создании противокорабельных комплексов "Прогресс", "Малахит", "Вулкан", "Оникс", морской крылатой ракеты "Яхонт", автоматических космических станций "Алмаз" и "Алмаз-1", ракеты-носителя "Стрела", малых космических аппаратов "Кондор-Э" и "Руслан", а также многих других видов вооружений.
Под его руководством также был запущен проект создания совместно с Индией ракет BrahMos.
19655030926132
Обсудить147
РоссияАвангардСергей КоролевВладимир ПутинБезопасность
Популярные комментарии
Дай Бог здоровья и работоспособности таким Великим людям России. Вот на таких Россия держится, а не на Навальных, Волочковых, Собчаках всяких.
19 сентября, 14:26
Козьма ПРУТКОВ.Козьма ПРУТКОВ.
380312019
Странное решение. Наводит иностранную разведку на цель?
19 сентября, 14:08
Степан КрасновСтепан Краснов
4424842209
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