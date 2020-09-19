https://ria.ru/20200919/avangard-1577480881.html

Путин раскрыл имя автора гиперзвукового боевого блока "Авангард"

Президент Владимир Путин раскрыл имя главного идеолога создания гиперзвукового боевого блока "Авангард" — это конструктор ракетной и ракетно-космической... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T14:01

2020-09-19T14:01

2020-09-19T15:09

россия

авангард

сергей королев

владимир путин

безопасность

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> раскрыл имя главного идеолога создания гиперзвукового боевого блока "Авангард" — это конструктор ракетной и ракетно-космической техники, бывший гендиректор <a href="http://ria.ru/organization_NPO_Mashinostroenija/" target="_blank" data-auto="true">НПО машиностроения</a> Герберт Ефремов.В День оружейника президент провел по видеосвязи встречу с <a href="http://ria.ru/person_IgorEfremov/" target="_blank" data-auto="true">Ефремовым</a> и сообщил, что подписал указ о награждении его орденом Андрея Первозванного.Глава государства отметил, что выход <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> из Договора по противоракетной обороне в 2002 году вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия. "Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал", — сказал он.Благодаря Ефремову и его коллегам этого не случилось, подчеркнул президент. При этом, добавил Путин, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> прилагала усилия, чтобы достичь с американской стороной договоренностей о прекращении работ по стратегической ПРО или о ее совместной реализации на ракетоопасных направлениях, но все попытки оказались тщетными. Поэтому в 2004 году Россия начала масштабную работу по реализации проектов в области гиперзвукового оружия.Президент напомнил, что раньше России приходилось быть в роли догоняющей в том, что касалось атомного оружия, дальней стратегической авиации, ракетной межконтинентальной техники. Это всегда ставило страну в сложное и даже опасное положение, было явным нарушением стратегического баланса, считает Путин.Что такое "Авангард"О гиперзвуковом ракетном комплексе "Авангард" Путин впервые рассказал в послании Федеральному собранию в 2018 году. Тогда он представил и другие новейшие виды вооружений. Таким образом, Россия стала единственной страной в мире, официально сообщившей, что располагает гиперзвуковым оружием."Авангард" способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет так называемое глубокое маневрирование — как боковое, на несколько тысяч километров, так и по высоте. Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.Чем известен Герберт ЕфремовГерберт Ефремов — почетный генеральный конструктор НПО машиностроения, ракетостроитель, профессор <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_tekhnicheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">МГТУ имени Баумана</a>.Он участвовал в создании противокорабельных комплексов "Прогресс", "Малахит", "Вулкан", "Оникс", морской крылатой ракеты "Яхонт", автоматических космических станций "Алмаз" и "Алмаз-1", ракеты-носителя "Стрела", малых космических аппаратов "Кондор-Э" и "Руслан", а также многих других видов вооружений.Под его руководством также был запущен проект создания совместно с <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индией</a> ракет <a href="http://ria.ru/product_Bramos_2/" target="_blank" data-auto="true">BrahMos</a>.

https://ria.ru/20200223/1565111582.html

https://ria.ru/20200214/1564687174.html

https://ria.ru/20200304/1568148129.html

Козьма ПРУТКОВ. Дай Бог здоровья и работоспособности таким Великим людям России. Вот на таких Россия держится, а не на Навальных, Волочковых, Собчаках всяких. 438

Степан Краснов Странное решение. Наводит иностранную разведку на цель? 291

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авангард, сергей королев, владимир путин, безопасность