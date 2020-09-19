https://ria.ru/20200919/aleksandr-1577446789.html

Мистика и поиски гробницы Александра Македонского. Разгадка все ближе

Британский историк-любитель Эндрю Чагг, автор недавно переизданной книги "В поисках гробницы Александра Великого", выдвинул гипотезу: останки легендарного... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T08:00

2020-09-19T08:00

2020-09-19T08:03

риа наука

александр македонский

археология

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Татьяна Пичугина. </strong>Британский историк-любитель Эндрю Чагг, автор недавно переизданной книги "В поисках гробницы Александра Великого", выдвинул гипотезу: останки легендарного полководца следует искать на главной площади Венеции в соборе Святого Марка. Греческие археологи уверены, что император захоронен в Царском квартале Александрии в Египте — в прошлом году там откопали его статую. Отчего умер царь Македонии и где его усыпальница — в материале РИА Новости.Смерть Александра Македонского: версииПосле вынужденного возвращения из тяжелейшего похода в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индию</a> Александр остановился в Вавилоне — столице Древней Персии. Утомленные постоянной войной македонцы бунтовали. По свидетельствам очевидцев, два дня полководец пировал. На ночном банкете неумеренно употреблял неразбавленный алкоголь, смешивал спиртное и в довершение всего опрокинул залпом огромный кубок — после чего громко вскрикнул, как от удара. Его полуживого унесли в постель.Александр мучился от боли, даже просил меч, чтобы прекратить страдания. Состояние ухудшалось, начались лихорадка, жажда, галлюцинации. На шестой день он уже не мог говорить, только двигал руками. На тринадцатый — 11 июня 323 года до нашей эры — император скончался. Ему было 32 года.Не все записи о смерти Александра сохранились. Например, утерян дневник его друзей. Тем не менее событие хорошо задокументировано — и все же остается загадкой по сей день. Основная версия — злонамеренное отравление врагами: так считала и Олимпия, мать полководца.Плутарх писал, что причина гибели Александра — токсин из реки Стикс в <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a>. Ее воду считали смертельно опасной, она растворяла металлы, поэтому хранили ее в конском копыте. В изготовлении отравы подозревали философа Аристотеля, учителя полководца. В сборнике "Токсикология в Античности" Адриена Мейор из Стэндфордского университета <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012815339000010X">приводит</a> аргументы в пользу того, что это был яд калихеамицин, вырабатываемый живущими в пресной воде и почве бактериями Micromonospora echinospora. Сейчас он входит в состав антираковых препаратов.На основании описанных симптомов токсикологи и врачи предполагают также действие мышьяка, стрихнина, белладонны, аконита, чемерицы белой.Отравление могло быть и ненамеренным. Известно, что император проводил на себе эксперименты с разными лекарствами. Знахари-хинду пользовали его экзотическими снадобьями, ядами, минералами. Возможно, полководец погиб в результате самолечения или передозировки.Джон Аткинсон из Университета <a href="http://ria.ru/location_Cape_Town/" target="_blank" data-auto="true">Кейптауна</a> (<a href="http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/" target="_blank" data-auto="true">ЮАР</a>) <a href="https://www.researchgate.net/publication/296915597_ALEXANDER'S_LAST_DAYS_MALARIA_AND_MIND_GAMES" target="_blank" rel="nofollow noopener">полагает</a>, что Александр вполне мог скончаться от естественных болезней или ранений. За две недели до роковой ночи он пересекал Великие болота в дельте Тигра и Евфрата, где в изобилии водятся насекомые — переносчики опасных инфекций: тифа, малярии, лихорадки Западного Нила.Согласно свидетельствам, бальзамировщики, прибывшие спустя шесть дней после смерти императора, не увидели признаков разложения тела. Тогда это посчитали доказательством божественного происхождения. Теперь ученые заявляют — царь впал в кому, признаков дыхания не подавал, и лекари ошибочно решили, что он умер. Вопрос, что привело к такому состоянию. Катерин Холл из Медицинской школы Университета Отаго (<a href="http://ria.ru/location_New_Zealand/" target="_blank" data-auto="true">Новая Зеландия</a>) <a href="http://www.ancienthistorybulletin.org/subscribed-users-area/wp-content/uploads/2018/12/hall.pdf">полагает</a>: из-за кишечной инфекции у Александра развился синдром Гийена — Барре. Его парализовало, сократилась потребность в кислороде, а значит, и в дыхании. По мнению исследовательницы, именно поэтому тело не разложилось — царь был жив еще шесть дней после официальной констатации смерти.Приключения золотого катафалкаЗабальзамированного Александра поместили в стеклянный — а по другим данным, золотой — гроб, наполненный медом. По традиции его должны были доставить в <a href="http://ria.ru/location_Macedonia/" target="_blank" data-auto="true">Македонию</a>, откуда царь родом (теперь это территория современной Греции). Сам он завещал похоронить себя в <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египте</a>. Монументальный катафалк строили два года и в итоге повезли на родину. На развилке в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> процессию поджидали люди Птолемея — ближайшего соратника царя. Они отбили катафалк и сопроводили в Египет. Какое-то время он хранился в <a href="http://ria.ru/location_Memphis/" target="_blank" data-auto="true">Мемфисе</a>, потом его переправили в <a href="http://ria.ru/location_Alexandria/" target="_blank" data-auto="true">Александрию</a> — в место, известное как "Гробница Александра".Гробницу эту неоднократно грабили, золотой саркофаг переплавили на монеты и заменили стеклянным. Захоронение посещали историки, римские императоры. После IV века нашей эры следы его потерялись. Поиски продолжаются уже 2,3 тысячи лет. В современном Египте официально предпринимали более 140 попыток — все неудачные.Самое вероятное место гробницы — сады Шаллалат в центре Александрии: на них указывают надежные свидетели вроде Страбона. В прошлом году археологи под руководством Каллиопы Лимнес-Папакоста, раскапывая руины древнего Царского квартала времен основания города, <a href="https://www.oxbowbooks.com/dbbc/new-global-perspectives-on-archaeological-prospection.html">нашли</a> там античную мраморную статую императора. Экспедиция работает там уже 21 год. Упорство ученых оправданно — открытие захоронения Александра Великого станет мировой сенсацией.Семейный некрополь в ВергинеВ 1977 году на севере Греции в городе Вергина, в прошлом — Эги, столице Древней Македонии, археологи обнаружили античный некрополь с богатым инвентарем и скелетами. Датировки и артефакты указывали на принадлежность к царской семье времен отца Александра — Филиппа II.В гробнице номер I в мраморном саркофаге находились кости мужчины среднего возраста в золотом венке с оружием. В прихожей в богатом саркофаге покоился скелет молодой женщины с символами царской власти. Рядом стояли скифские атрибуты — горитос (облатка колчана) и наголенники. Многое, включая данные антропологии, <a href="https://www.researchgate.net/publication/337764362_King_Philip's_II_of_Macedonia_Tomb_Revisited_The_Female_Remains_in_the_Antechamber_are_Still_Unidentifiable">указывает</a> на то, что это останки Филиппа II и его последней супруги Клеопатры.В гробнице II захоронены единокровный брат Александра Арридей, принявший ненадолго бразды правления, и его невеста Эвридика, <a href="https://www.pnas.org/content/112/32/9844.short">считает</a> антрополог Антонис Бартсиокас из Фракийского университета имени Демокрита (Греция). Там же нашли оружие, предположительно, принадлежавшее Александру Великому.В гробнице III обнаружили кремированные кости 13-16-летнего подростка. По одной из версий, это останки сына Александра и Роксаны: его казнили в 310 году до нашей эры. Ученые намерены сделать ДНК-тест, чтобы подтвердить родство усопших, — современные методы позволяют провести анализ даже очень древних останков. Это будет еще один шаг к раскрытию тайны захоронения великого полководца.Украденный саркофагВ 1989-м греческий археолог Лиана Сувалтзи начала раскопки в оазисе Сива на юге Египта, где располагался храм бога Амона Ра. По легенде, Александр в 332 году приезжал туда и получил от оракула заверения в божественном происхождении. Сувалтзи заявляла, что нашла две львиные статуи, глиняные таблички с птолемеевскими письменами и вход в огромный некрополь. "Нет сомнения, что это гробница Александра Македонского", цитировала ее слова газета The New York Times в 1995 году. Однако вышестоящая экспертиза не подтвердила выводы исследовательницы и запретила ей продолжать раскопки.Одно время верили, что полководец захоронен в Амфиполисе — македонском городе на севере современной Греции. В 60-е годы прошлого века на горе Каста археологи вскрыли там древние руины, а в 2012 году обнаружили крупнейший некрополь в Греции. Чьи в нем останки, доподлинно установить не удалось. Ученые доказывают, что гробница посвящена другу Александра — военачальнику Гефестиону.Британский физик и историк-любитель Эндрю Чагг много лет изучает историю Александра Македонского. По его предположению, хранящийся в <a href="http://ria.ru/organization_Britanskijj_muzejj/" target="_blank" data-auto="true">Британском музее</a> саркофаг из египетского храма фараона Нектанеба II и надгробие в соборе Святого Марка в <a href="http://ria.ru/location_Venice/" target="_blank" data-auto="true">Венеции</a> — части гробницы Александра. Чегг <a href="https://www.academia.edu/7056097/A_Candidate_For_The_First_Tomb_Of_Alexander_The_Great">считает</a>, что Птолемей нашел пустой саркофаг Нектанеба II в Мемфисе и захоронил в нем тело императора, а позже переправил в Александрию. В XVI веке венецианские купцы вывезли в <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италию</a> надгробие вместе с останками, как они думали, христианского святого — Марка. В конце XVIII века саркофаг, снова пустой, обнаружили наполеоновские ученые. Английский исследователь полагает: не исключено, что мощи святого Марка, хранящиеся в соборе в Венеции, на самом деле принадлежат Александру Македонскому. Подтвердить или опровергнуть версию могут антропологи после изучения костей на предмет ранений. Однако проводить экспертизу запретила церковь.

https://ria.ru/20140115/989229234.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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александр македонский, археология