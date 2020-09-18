https://ria.ru/20200918/zvonki-1577423722.html

Операторы службы 112 рассказали о самых смешных и странных звонках

За смену один оператор столичной системы 112 обрабатывает около 300 вызовов. В основном они связаны с происшествиями, трагедиями, опасностью, больше половины... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T09:30

2020-09-18T09:30

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> За смену один оператор столичной системы 112 обрабатывает около 300 вызовов. В основном они связаны с происшествиями, трагедиями, опасностью, больше половины требуют реагирования экстренных служб. Однако иногда, как рассказали РИА Новости в службе, поступают звонки, которые поднимают настроение всей смене.И грустно, и смешно"Человек шел через парк "Лосиный Остров" на работу, и на него напал лось. Человек забрался на дерево и оттуда нам звонил. Он сказал, что его физическая форма не позволяет забраться на дерево, но от страха смог забраться, а вот слезть уже не может. Да и лось все это время продолжал стоять под деревом и бился о ствол головой. На место мы вызывали спасателей и местных егерей, чтобы те отогнали животное", — поделилась историей главный специалист по приему и обработке экстренных вызовов Оксана Белорусец.Она также вспомнила историю о мужчине, который трижды за день попал в ДТП на новой, только из автосалона машине."Сказал нам, что ехал домой из автосалона и попал в аварию. Вызвали ГИБДД. Через два часа снова звонит он и говорит, что для оформления ДТП его отправили на пост. Все бы ничего, но по дороге туда в него въехали еще раз. Попросил опять вызвать ему ГИБДД. Приехали, оформили. Вечер. Звонит. Опять он. Говорит, что доехал до дома, начал парковаться и стукнул бок автомобиля. Вроде и грустно, и смешно", — говорит Белорусец.Ведущий специалист по приему и обработке экстренных вызовов Анастасия Алдакишкина рассказала, что однажды ей позвонила пенсионерка и сообщила, что в маленьком саду во дворе многоквартирного дома она и ее подруги видят большое количество змей. Пресмыкающиеся загорали на люке. "По всем признакам змеи походили на ядовитых. Бабушки оказались активные: всех отвели от места и оградили его. Подъехали спасатели. Оказалось, в доме живет веселый сосед, который решил украсить сад декоративными змеями", — сказала Алдакишкина.Ведущий специалист по приему и обработке экстренных вызовов Наталья Черней однажды ночью приняла звонок от рыдающей девушки. Звонившая сообщила, что у нее в квартире кто-то есть: сначала постучали в окно, потом кто-то попал в комнату. Девушка боялась включать свет и просила, чтобы к ней приехали службы."Сначала было непонятно, кто это мог быть. Высокий этаж, а кто-то залез в окно... Сразу думаешь на людей, но вроде высота не позволяет. Оказалось, что к ней в квартиру залетела летучая мышь", — сказала Черней.Отвага и забота"Звонит человек, говорит, что нашел бесхозную сумку. Такие вызовы мы отрабатываем по алгоритму "подозрительный предмет". Спрашиваем, чем бесхозная сумка вызывает подозрение, и просим людей отойти подальше и ничего не трогать. В ответ: "Нет-нет, все нормально, я уже посмотрел, там внутри документы, бумаги какие-то, все нормально!" Звонит о подозрительном предмете, а сам залезть не побоялся. Удивительные люди", — говорит Алдакишкина.Белорусец вспоминает звонок одной заботливой матери, 18-летний сын которой служил на флоте во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a>. Во время сеанса радиосвязи с родственниками он сказал матери, что ему нездоровится, а на корабле помощь не оказывают."Мама позвонила нам, все рассказала и была очень настойчива. Мы и здесь нашли возможность помочь. Звонок без внимания не остался", — делится Белорусец.Однажды Черней приняла звонок от заботливого москвича, который увидел где-то в новостях, что на территории <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстана</a> со стороны <a href="http://ria.ru/location_Kaspijjskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Каспийского моря</a> произошел разлив нефти. Через систему 112 Москвы он решил предупредить о ЧС жителей соседнего государства."Переживал, что жители Казахстана и России об этом не знают. Чтобы проверить информацию, связывались с Национальным центром управления в кризисных ситуациях", — рассказывает собеседница агентства.Когда система 112 только развертывалась в Москве, операторам иногда приходили вызовы из самых удаленных уголков страны, в том числе и по спутниковой связи. Например, принимали звонки из Ямало-Ненецкого автономного округа."Из-за этого мы должны были знать расположение главных стоянок оленеводов. Один раз пришел звонок по спутниковой связи прямо из тундры. Спрашиваю человека, где он находится. А мне вместо адреса называют координаты. Я смотрю на открывшуюся карту, а там по геолокации километров, наверное, на сто ничего нет! Оказалось, что туристическая группа вышла в пеший поход и участники каждый час должны связываться со спасателями, сообщать им свои координаты и докладывать, что с ними все нормально. Записала данные. Связывались с местными спасателями. От них узнали, что из-за спутниковой связи походные группы каждый раз дозваниваются в разные регионы, а из регионов, в свою очередь, им уже передают информацию", — рассказывает Алдакишкина.Специалисты отмечают, что москвичи любят проявлять особую заботу к животным. Они нередко просят спасателей снять с дерева кота или помочь городским уткам."Утки в городе — это нормально. Но люди почему-то считают, что они залетные, что они должны жить в зоопарке, даже если рядом пруд. В прошлом году резко начались заморозки и утки примерзли в пруду. Никто же не хочет, чтобы они так и погибли. Бдительные люди вызывали спасателей, и уток вырезали изо льда. Еще эти птицы любят переходить МКАД, создавая аварийную обстановку. Люди останавливаются, смотрят. Могут утят перенести на другое место. Объясняем, что нельзя их трогать — отобьются от мамы и выжить не смогут", — рассказывает ведущий специалист по приему и обработке экстренных вызовов Андрей Даньшин.Дети и пенсионерыОператорам поступают и звонки-шутки. Чаще всего хулиганят дети. Однако есть и те ребятишки, которых родители научили пользоваться номером 112 по назначению."Дети звонят, вызывают скорую: мама упала, дедушка сознание потерял. Мама с папой дерутся — вызовите полицию. Бывает такое, что родители уходят по делам и не говорят детям, через какое время вернутся. Дети дома одни. Звонят и просят связаться с мамой или папой и узнать, когда они придут домой, потому что им страшно", — рассказывает Белорусец.Она также призывает родителей не давать малышам телефон в виде игрушки. Даже без сим-карты или с нулевым балансом ребенок запросто может позвонить по номеру 112."Ребенок набирает 112, а мы слышим только "агу-агу". Непонятно, то ли помощи просят, беда, то ли развлекаются", — говорит оператор.Даньшин же призвал пенсионеров более ответственно подходить к организации походов в лес, будь то на прогулку, за грибами или ягодами."Чем старше человек и чем больше у него болячек, тем сильнее почему-то необходимость выйти в лес. При этом надо забыть дома лекарства и не зарядить телефон. А еще одеться в камуфляж. Чтоб точно найтись в случае, если потеряются", — иронизирует специалист.

https://ria.ru/20200902/medved-1576611758.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200831/zmeya-1576533482.html

https://ria.ru/20190504/1553254654.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каспийское море, москва, владивосток, общество