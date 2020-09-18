https://ria.ru/20200918/zooparki-1577393922.html
В зоопарке Великобритании пара ленивцев поцеловалась на камеру
В зоопарке британского города Дадли на видео сняли целующихся ленивцев, сообщает UPI. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T00:41
2020-09-18T00:41
2020-09-18T00:41
животные
туризм
туризм
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великобритания
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<strong>МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. </strong>В зоопарке британского города Дадли на видео сняли целующихся ленивцев, <a href="https://www.upi.com/Odd_News/2020/09/14/Zoos-sloths-appear-to-kiss-on-camera-in-first-encounter/5061600111533/" target="_blank">сообщает</a> UPI.Реджи и Фло поцеловались на камеру во время их первой встречи. Самец прибыл в зоопарк в прошлом году в возрасте трех лет, а годовалая самка – в прошлом месяце. Они участвуют в европейской программе разведения, направленной на сохранение редких видов животных."Приезд Фло — отличная новость для зоопарка", — сказал куратор Ричард Браун. – Мы довольно долго искали возможность поселить их у себя и получить потомство".Фло и Реджи знакомили постепенно, сперва они могли видеть друг друга только через сетку, рассказал Браун. А в конце прошлой недели смотрители увидели, как животные поцеловались при встрече.
https://ria.ru/20200917/tailand-1577324766.html
великобритания
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
животные, туризм, новости - туризм, великобритания
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости.
В зоопарке британского города Дадли на видео сняли целующихся ленивцев, сообщает
UPI.
Реджи и Фло поцеловались на камеру во время их первой встречи. Самец прибыл в зоопарк в прошлом году в возрасте трех лет, а годовалая самка – в прошлом месяце. Они участвуют в европейской программе разведения, направленной на сохранение редких видов животных.
"Приезд Фло — отличная новость для зоопарка", — сказал куратор Ричард Браун. – Мы довольно долго искали возможность поселить их у себя и получить потомство".
Фло и Реджи знакомили постепенно, сперва они могли видеть друг друга только через сетку, рассказал Браун. А в конце прошлой недели смотрители увидели, как животные поцеловались при встрече.