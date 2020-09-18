https://ria.ru/20200918/zooparki-1577393922.html

В зоопарке Великобритании пара ленивцев поцеловалась на камеру

В зоопарке британского города Дадли на видео сняли целующихся ленивцев, сообщает UPI. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T00:41

2020-09-18T00:41

2020-09-18T00:41

животные

туризм

туризм

новости - туризм

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564940447_0:100:1920:1180_1400x0_80_0_0_5aab646d80bbc62ed75731ceda861c4e.jpg

<strong>МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. </strong>В зоопарке британского города Дадли на видео сняли целующихся ленивцев, <a href="https://www.upi.com/Odd_News/2020/09/14/Zoos-sloths-appear-to-kiss-on-camera-in-first-encounter/5061600111533/" target="_blank">сообщает</a> UPI.Реджи и Фло поцеловались на камеру во время их первой встречи. Самец прибыл в зоопарк в прошлом году в возрасте трех лет, а годовалая самка – в прошлом месяце. Они участвуют в европейской программе разведения, направленной на сохранение редких видов животных."Приезд Фло — отличная новость для зоопарка", — сказал куратор Ричард Браун. – Мы довольно долго искали возможность поселить их у себя и получить потомство".Фло и Реджи знакомили постепенно, сперва они могли видеть друг друга только через сетку, рассказал Браун. А в конце прошлой недели смотрители увидели, как животные поцеловались при встрече.

https://ria.ru/20200917/tailand-1577324766.html

великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

животные, туризм, новости - туризм, великобритания