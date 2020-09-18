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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200918/znak-1577465015.html
Арестованному в Минске оппозиционеру Знаку предъявили обвинения
Минский городской суд в пятницу оставил без изменения меру пресечения в отношении юриста и члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T19:51
2020-09-18T19:51
протесты в белоруссии
максим знак
мария колесникова
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 18 сен - РИА Новости.</strong> Минский городской суд в пятницу оставил без изменения меру пресечения в отношении юриста и члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_maksim-znak/" target="_blank">Максима Знака</a>, обвиняемого в публичных призывах к захвату власти, передает корреспондент РИА Новости с места событий."Суд постановил... жалобу на постановление о выборе меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения", - огласила постановление судья.На оглашение постановления в суд пришли несколько десятков адвокатов, которые прежде записали видео в поддержку Знака и другого арестованного юриста Ильи Салея. Судебное заседание по делу Знака в пятницу перенесли без объяснения причин с 9.30 на 16.00 (совпадает с мск) и в другой суд - Минский городской.Как заявили в Следственном комитете республики, Знаку предъявили обвинение в призывах к подрыву национальной безопасности. "Следователи предъявили Максиму Знаку обвинение по части 3 статьи 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларусь</a>, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК республики.Расследование в отношении оппозиционера продолжается, отметили в ведомстве.Знаку ранее было предъявлено обвинение по части 3 статьи 361 (публичные призывы к захвату госвласти с использованием СМИ и интернета). Чтобы выразить несогласие с обвинениями, он объявил голодовку.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. СК сообщал, что два члена президиума совета оппозиции - <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a> и Максим Знак - являются подозреваемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, по подозрению в совершении указанного преступления был задержан юрист Илья Салей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200910/znak-1577048162.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200916/kolesnikova-1577313662.html
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максим знак, мария колесникова, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Арестованному в Минске оппозиционеру Знаку предъявили обвинения

19:51 18.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлен координационного совета оппозиции юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
Член координационного совета оппозиции юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 18 сен - РИА Новости. Минский городской суд в пятницу оставил без изменения меру пресечения в отношении юриста и члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Максима Знака, обвиняемого в публичных призывах к захвату власти, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Суд постановил... жалобу на постановление о выборе меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения", - огласила постановление судья.
На оглашение постановления в суд пришли несколько десятков адвокатов, которые прежде записали видео в поддержку Знака и другого арестованного юриста Ильи Салея. Судебное заседание по делу Знака в пятницу перенесли без объяснения причин с 9.30 на 16.00 (совпадает с мск) и в другой суд - Минский городской.
Как заявили в Следственном комитете республики, Знаку предъявили обвинение в призывах к подрыву национальной безопасности. "Следователи предъявили Максиму Знаку обвинение по части 3 статьи 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК республики.
Расследование в отношении оппозиционера продолжается, отметили в ведомстве.
Член президиума оппозиционного Координационного совета Максим Знак у здания Следственного комитета Белоруссии перед допросом по возбужденному уголовному делу - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
10 сентября, 16:14Протесты в Белоруссии
Члену КС оппозиции Белоруссии Знаку не разрешили передать книгу в СИЗО
Знаку ранее было предъявлено обвинение по части 3 статьи 361 (публичные призывы к захвату госвласти с использованием СМИ и интернета). Чтобы выразить несогласие с обвинениями, он объявил голодовку.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. СК сообщал, что два члена президиума совета оппозиции - Мария Колесникова и Максим Знак - являются подозреваемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, по подозрению в совершении указанного преступления был задержан юрист Илья Салей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.
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Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова у здания Следственного комитета Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 13:18
Оппозиция в Белоруссии составит санкционный "список Колесниковой"
10710015
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Протесты в БелоруссииМаксим ЗнакМария КолесниковаАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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