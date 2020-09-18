https://ria.ru/20200918/zima-1577462133.html
Россиянам рассказали, какой погоды ждать зимой
Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью "Комсомольской правде" рассказал, что грядущая зима будет холоднее предыдущей. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T18:46
2020-09-18T18:46
2020-09-18T21:54
россия
погода
евгений тишковец
центр "фобос"
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Специалист центра погоды <a href="https://ria.ru/organization__13" target="_blank">"Фобос"</a> <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a> в интервью <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank">"Комсомольской правде"</a> рассказал, что грядущая зима будет холоднее предыдущей.По словам синоптика, прошлая зима стала рекордно теплой за всю историю. "Таких зим и такого бесснежья никогда не было. Но в этом году, я думаю, все будет намного благополучнее. Не могу сказать, что это суровая русская зима будет. Я думаю, что она пройдет под знаком такой мягкой и довольно снежной зимы, превышение по температуре будет незначительным", — цитирует его газета.При этом в целом сезон будет мягким и снежным, а морозы умеренными. Самым теплым месяцем следующего сезона, отметил Тишковец, станет февраль.
https://ria.ru/20200916/pogoda-1577307836.html
Ryslic 77
Ой, я вас умоляю, на неделю вперёд предсказуют с вероятностью 50%, а тут на пол года
25
Евген Тихон
Лето тоже это предсказывали аномально жарким. Весь июль дожди были и холод. Пальцем в небо это про синоптиков
15
11
россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, погода, евгений тишковец, центр "фобос", общество