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https://ria.ru/20200918/zhivotnye-1577453061.html
Кинологи совместно с "Аэрофлотом" обсудят правила перевозки животных
Представители Российской кинологической федерации (РКФ) войдут в рабочую группу "Аэрофлота" по выработке новых условий перевозки домашних животных на рейсах... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T16:29
2020-09-18T20:11
туризм
туризм
новости - туризм
владимир голубев
дальний восток
аэрофлот
виталий савельев
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Представители Российской кинологической федерации (РКФ) войдут в рабочую группу "Аэрофлота" по выработке новых условий перевозки домашних животных на рейсах авиакомпании, сообщили РИА Новости в федерации.На днях авиакомпания объявила о введении новых правил перевозки животных. После этого президент федерации <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Golubev/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Голубев</a> направил гендиректору "Аэрофлота" <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Savelev/" target="_blank" data-auto="true">Виталию Савельеву</a> письмо, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.​По его словам, предложенные "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлотом</a>" условия лишают российских собаководов возможности участвовать в международных и всероссийских выставках и состязаниях, поскольку обычно один хозяин или тренер летит с несколькими животными. Также, говорится в письме, закрываются возможности поездок для аттестации собак-терапевтов, которые проходят подготовку для работы с больными людьми. Кроме того, новые правила ударят по жителям <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a>, где основные перевозки осуществляет "Аэрофлот". "Люди, имеющие нескольких питомцев, в случае переездов и смены места жительства просто не смогут забрать их с собой. Улицы наводнятся безнадзорными отказниками", - пишет Голубев.​В итоге, считает он, новые правила создают множество дополнительных сложностей владельцам, но никоим образом не обеспечивают животным большую безопасность.​В этой связи РКФ предложил "Аэрофлоту" помощь в разработке методических рекомендаций и норм по перевозке домашних животных. ​"Мы готовы собрать рабочую группу, в которую войдут эксперты-кинологи РКФ и специалисты по другим видам домашних животных (в частности, фелинологи (специалисты по кошкам - ред.)), знакомые с правилами организации перевоза животных воздушным транспортом не только в теории, но и на личном опыте", - говорится в письме.​Российские кинологи готовы провести всю работу на безвозмездной основе, изучив лучший международный опыт. "Мы правда верим, что наши четвероногие друзья - это вовсе не багаж, и хотим сделать так, чтобы летать было комфортно всем", - отметил в своем письме Голубев.Как пояснили РИА Новости в РКФ, после направления письма состоялись переговоры и была достигнута предварительная договоренность о создании данной рабочей группы. Руководство авиакомпании в лице генерального директора Виталия Савельева оперативно подключилось к решению вопроса и готово обеспечить выработку наиболее оптимальных решений, пояснили РИА Новости в федерации."Аэрофлот" ранее сообщил, что ввел новые правила перевозки животных, с 15 сентября один пассажир, причем только совершеннолетний, может провезти только одно животное, а возможность перевозки в салоне либо в багажном отсеке зависит от размеров и веса клетки с животным. Кроме того, авиакомпания с 15 сентября увеличила стоимость перевозки животных в самолете, теперь на некоторых международных рейсах она будет достигать 200 евро или 17,8 тысячи рублей.Авиакомпания ранее сообщила, что в экспертную группу войдут специалисты собственного кинологического подразделения "Аэрофлота", эксперты Российской кинологической федерации, представители других ассоциаций заводчиков, эксперты в области безопасности полетов, кроме того, в работе примут участие специалисты в области карантинного и таможенного контроля, ветеринары, международные авиационные эксперты.
https://ria.ru/20200908/aviaperevozki-1576933822.html
https://ria.ru/20200304/1568131369.html
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туризм, новости - туризм, владимир голубев, дальний восток, аэрофлот, виталий савельев, общество

Кинологи совместно с "Аэрофлотом" обсудят правила перевозки животных

16:29 18.09.2020 (обновлено: 20:11 18.09.2020)
2021
© Depositphotos / aapskyКошка в самолете
Кошка в самолете - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Depositphotos / aapsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Представители Российской кинологической федерации (РКФ) войдут в рабочую группу "Аэрофлота" по выработке новых условий перевозки домашних животных на рейсах авиакомпании, сообщили РИА Новости в федерации.
На днях авиакомпания объявила о введении новых правил перевозки животных. После этого президент федерации Владимир Голубев направил гендиректору "Аэрофлота" Виталию Савельеву письмо, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
​"Согласно данным условиям, вводится правило "один пассажир - одно животное". Пассажиры, перевозящие более чем одного взрослого питомца, будут вынуждены обращаться к услугам грузового подразделения авиакомпании, что для большинства владельцев абсолютно неприемлемо как с точки зрения сроков оформления документов и выдачи "груза", так и с точки зрения психологического комфорта и безопасности перевозимой собаки", - отмечает в своем письме Голубев.
​По его словам, предложенные "Аэрофлотом" условия лишают российских собаководов возможности участвовать в международных и всероссийских выставках и состязаниях, поскольку обычно один хозяин или тренер летит с несколькими животными. Также, говорится в письме, закрываются возможности поездок для аттестации собак-терапевтов, которые проходят подготовку для работы с больными людьми. Кроме того, новые правила ударят по жителям Дальнего Востока, где основные перевозки осуществляет "Аэрофлот". "Люди, имеющие нескольких питомцев, в случае переездов и смены места жительства просто не смогут забрать их с собой. Улицы наводнятся безнадзорными отказниками", - пишет Голубев.
​В итоге, считает он, новые правила создают множество дополнительных сложностей владельцам, но никоим образом не обеспечивают животным большую безопасность.
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​В этой связи РКФ предложил "Аэрофлоту" помощь в разработке методических рекомендаций и норм по перевозке домашних животных. ​"Мы готовы собрать рабочую группу, в которую войдут эксперты-кинологи РКФ и специалисты по другим видам домашних животных (в частности, фелинологи (специалисты по кошкам - ред.)), знакомые с правилами организации перевоза животных воздушным транспортом не только в теории, но и на личном опыте", - говорится в письме.
​Российские кинологи готовы провести всю работу на безвозмездной основе, изучив лучший международный опыт. "Мы правда верим, что наши четвероногие друзья - это вовсе не багаж, и хотим сделать так, чтобы летать было комфортно всем", - отметил в своем письме Голубев.
Как пояснили РИА Новости в РКФ, после направления письма состоялись переговоры и была достигнута предварительная договоренность о создании данной рабочей группы. Руководство авиакомпании в лице генерального директора Виталия Савельева оперативно подключилось к решению вопроса и готово обеспечить выработку наиболее оптимальных решений, пояснили РИА Новости в федерации.
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"Аэрофлот" ранее сообщил, что ввел новые правила перевозки животных, с 15 сентября один пассажир, причем только совершеннолетний, может провезти только одно животное, а возможность перевозки в салоне либо в багажном отсеке зависит от размеров и веса клетки с животным. Кроме того, авиакомпания с 15 сентября увеличила стоимость перевозки животных в самолете, теперь на некоторых международных рейсах она будет достигать 200 евро или 17,8 тысячи рублей.
Авиакомпания ранее сообщила, что в экспертную группу войдут специалисты собственного кинологического подразделения "Аэрофлота", эксперты Российской кинологической федерации, представители других ассоциаций заводчиков, эксперты в области безопасности полетов, кроме того, в работе примут участие специалисты в области карантинного и таможенного контроля, ветеринары, международные авиационные эксперты.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмВладимир ГолубевДальний ВостокАэрофлотВиталий СавельевОбщество
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