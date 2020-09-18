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https://ria.ru/20200918/zemlya-1577433974.html
Юрий Лоза предъявил доказательства того, что Земля плоская
Певец и композитор Юрий Лоза поделился с “Пятым каналом” четырьмя аргументами в пользу теории о плоской Земле. По словам исполнителя, основные доводы он... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T12:12
2020-09-18T12:13
юрий лоза
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Певец и композитор <a href="https://ria.ru/person_JUrijj_Loza" target="_blank">Юрий Лоза</a> поделился с “<a href="https://www.5-tv.ru/news/312312/urij-loza-izlozil-cetyre-argumenta-izsvoego-opyta-vpolzu-teorii-ploskoj-zemli/" target="_blank">Пятым каналом</a>” четырьмя аргументами в пользу теории о плоской Земле. По словам исполнителя, основные доводы он почерпнул из книги Эрика Дюбэй "200 доказательств того, что Земля не шар", а остальные - из собственного опыта и от родственников - летчиков и мореходов.Певец сообщил, что во время учебы на географическом факультете в Казахском государственном университете он узнал о том, что у геодезистов нет понятия о шарообразной Земле. Также, по словам музыканта, мореходы не пользуются глобусом. Об этом артисту поведал его тесть-моряк. "Ни в одной компании не стоит глобус. Ни один капитан в мире не рассчитывает свой маршрут, какие-то там по фарватеру свои движения по глобусу — только по картам плоской Земли. Потому что если плыть по глобусу, то поплывешь неизвестно куда", — добавил певец. Следующий аргумент Лоза узнал от дяди, который прослужил в авиации 30 лет. Согласно ему, самолеты летают только по прямой плоскости и только в северном полушарии, “как будто летят по плоской Земле”. Кроме этого, еще одним доказательством музыкант считает тот факт, что на всех новейших навигационных интернет-ресурсах нет перемещений самолетов и кораблей в Южном полушарии.Последний аргумент в пользу теории о плоской Земле - климат на полюсах, считает Юрий Лоза. Как отметил музыкант, если бы Земля имела шарообразную форму, среднегодовая температура на Северном и Южном полюсах не могла бы отличаться на 20 градусов.
https://ria.ru/20200916/kosmos-1577340879.html
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юрий лоза

Юрий Лоза предъявил доказательства того, что Земля плоская

12:12 18.09.2020 (обновлено: 12:13 18.09.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМузыкант и композитор Юрий Лоза читает диктант на ежегодной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2017" в Москве
Музыкант и композитор Юрий Лоза читает диктант на ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2017 в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Певец и композитор Юрий Лоза поделился с “Пятым каналом” четырьмя аргументами в пользу теории о плоской Земле. По словам исполнителя, основные доводы он почерпнул из книги Эрика Дюбэй "200 доказательств того, что Земля не шар", а остальные - из собственного опыта и от родственников - летчиков и мореходов.
Певец сообщил, что во время учебы на географическом факультете в Казахском государственном университете он узнал о том, что у геодезистов нет понятия о шарообразной Земле.
"Все эти формулы геодезические, когда вы берете из какой-то точки снимаете показания какие-то, по формуле вычисляете расстояние, и никто не берет поправки на круглую Землю", — цитирует слова Лозы “Пятый канал”.
Также, по словам музыканта, мореходы не пользуются глобусом. Об этом артисту поведал его тесть-моряк. "Ни в одной компании не стоит глобус. Ни один капитан в мире не рассчитывает свой маршрут, какие-то там по фарватеру свои движения по глобусу — только по картам плоской Земли. Потому что если плыть по глобусу, то поплывешь неизвестно куда", — добавил певец.
Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 18:23Хочу стать космонавтом
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Следующий аргумент Лоза узнал от дяди, который прослужил в авиации 30 лет. Согласно ему, самолеты летают только по прямой плоскости и только в северном полушарии, “как будто летят по плоской Земле”. Кроме этого, еще одним доказательством музыкант считает тот факт, что на всех новейших навигационных интернет-ресурсах нет перемещений самолетов и кораблей в Южном полушарии.
Последний аргумент в пользу теории о плоской Земле - климат на полюсах, считает Юрий Лоза. Как отметил музыкант, если бы Земля имела шарообразную форму, среднегодовая температура на Северном и Южном полюсах не могла бы отличаться на 20 градусов.
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Юрий Лоза
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