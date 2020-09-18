https://ria.ru/20200918/zemlya-1577433974.html

Юрий Лоза предъявил доказательства того, что Земля плоская

Певец и композитор Юрий Лоза поделился с “Пятым каналом” четырьмя аргументами в пользу теории о плоской Земле. По словам исполнителя, основные доводы он... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T12:12

2020-09-18T12:12

2020-09-18T12:13

юрий лоза

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577384281_0:0:2932:1649_1400x0_80_0_0_7794e44b0001e588476c8712f25068f5.jpg

<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Певец и композитор <a href="https://ria.ru/person_JUrijj_Loza" target="_blank">Юрий Лоза</a> поделился с “<a href="https://www.5-tv.ru/news/312312/urij-loza-izlozil-cetyre-argumenta-izsvoego-opyta-vpolzu-teorii-ploskoj-zemli/" target="_blank">Пятым каналом</a>” четырьмя аргументами в пользу теории о плоской Земле. По словам исполнителя, основные доводы он почерпнул из книги Эрика Дюбэй "200 доказательств того, что Земля не шар", а остальные - из собственного опыта и от родственников - летчиков и мореходов.Певец сообщил, что во время учебы на географическом факультете в Казахском государственном университете он узнал о том, что у геодезистов нет понятия о шарообразной Земле. Также, по словам музыканта, мореходы не пользуются глобусом. Об этом артисту поведал его тесть-моряк. "Ни в одной компании не стоит глобус. Ни один капитан в мире не рассчитывает свой маршрут, какие-то там по фарватеру свои движения по глобусу — только по картам плоской Земли. Потому что если плыть по глобусу, то поплывешь неизвестно куда", — добавил певец. Следующий аргумент Лоза узнал от дяди, который прослужил в авиации 30 лет. Согласно ему, самолеты летают только по прямой плоскости и только в северном полушарии, “как будто летят по плоской Земле”. Кроме этого, еще одним доказательством музыкант считает тот факт, что на всех новейших навигационных интернет-ресурсах нет перемещений самолетов и кораблей в Южном полушарии.Последний аргумент в пользу теории о плоской Земле - климат на полюсах, считает Юрий Лоза. Как отметил музыкант, если бы Земля имела шарообразную форму, среднегодовая температура на Северном и Южном полюсах не могла бы отличаться на 20 градусов.

https://ria.ru/20200916/kosmos-1577340879.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий лоза