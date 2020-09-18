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https://ria.ru/20200918/yupiter-1577428833.html
Телескоп NASA сфотографировал жуткий белый шторм на Юпитере
Космический телескоп "Хаббл" сделал новый сверхчеткий снимок Юпитера, на котором запечатлен мощный шторм, распространяющийся в северных широтах планеты. В кадр... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T11:12
2020-09-18T11:12
риа наука
юпитер
физика
космос - риа наука
хаббл
наса
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Космический телескоп <a href="http://ria.ru/product_KHabbl/" target="_blank" data-auto="true">"Хаббл"</a> сделал новый сверхчеткий снимок Юпитера, на котором запечатлен мощный шторм, распространяющийся в северных широтах планеты. В кадр также попала ледяная луна Европа. Изображение <a href="https://www.spacetelescope.org/news/heic2017/" target="_blank" rel="nofollow noopener">доступно</a> на официальном сайте проекте.Фотография была сделана 25 августа 2020 года, когда Юпитер находился в 653 миллионах километров от Земли. Насыщенные цвета связаны с соединениями водорода и гелия в атмосфере планеты. Вихревые облака, движимые ураганными ветрами, создают разноцветные полосчатые структуры. Какие-то из них меняются из года в год, а некоторые, как Большое Красное Пятно — крупнейший атмосферный вихрь в Солнечной системе — остаются на месте столетиями.Космический телескоп "Хаббл" служит своего рода метеорологическим спутником для наблюдения за погодой на Юпитере, и в этот раз ему удалось заснять уникальное явление — возникновение и распространение в средних северных широтах яркого, белого, протяженного шторма. Он возник 18 августа 2020 года и распространялся со скоростью 560 километров в час.Как отмечают ученые из проекта "Хаббл", штормы в этом регионе возникают регулярно, но этот имеет отличительную особенность — за шлейфом урагана тянутся маленькие темные сгустки, закрученные против часовой стрелки. Исследователи предполагают, что это может быть началом формирования нового устойчивого супер-вихря в северном полушарии, аналогичного Большому Красному Пятну.На снимке видно, что Большое Красное Пятно, катящееся против часовой стрелки в южном полушарии планеты, рассыпается в облаках перед собой, образуя каскад белых и бежевых лент. Еще в 1930-х годах астрономы отметили, что площадь пятна медленно сокращается. Причина этого явления неизвестна. Данные "Хаббла" подтверждают, что супер-шторм продолжает уменьшаться, хотя темпы этого процесса замедлились. Сейчас Большое Красное Пятно имеет размер около 15 800 километров в поперечнике, и оно достаточно большое, чтобы поглотить Землю.Исследователи отметили на снимке еще одну особенность: расположенный ниже Большого Красного Пятна атмосферный объект Овал ВА, который еще называют "Красное пятно младшее" или "Малое красное пятно", начал снова темнеть. Несколько лет назад Овал ВА, который в 2006 году был таким же красным, как его старший "брат", начал терять свой цвет и практически обесцветился. Однако теперь ядро шторма снова набирает желто-оранжевую окраску. На изображении также видно, что высотные облака на экваторе, наполненные оранжевым углеводородным смогом, понемногу светлеют.Интересно, что в этот раз в объектив "Хаббла" попала и ледяная луна Юпитера — Европа. Считается, что она имеет под своей ледяной корой жидкий океан, который может содержать потенциальные ингредиенты жизни, что делает Европу одной из основных целей в поисках пригодных для жизни миров за пределами Земли.В 2013 году было объявлено, что космический телескоп "Хаббл" обнаружил водяной пар, извергающийся с холодной поверхности Европы в одном или нескольких локализованных шлейфах около южного полюса. Этот факт должна подтвердить или опровергнуть миссия JUpiter ICy moons Explorer ЕКА, запуск которой запланирован на 2022 год. Эта автоматическая межпланетная станция, помимо Европы, изучит еще два других спутника Юпитера — Ганимед и Каллисто.
https://ria.ru/20200211/1564549558.html
https://ria.ru/20200508/1571154549.html
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юпитер, физика, космос - риа наука, хаббл, наса

Телескоп NASA сфотографировал жуткий белый шторм на Юпитере

11:12 18.09.2020
2819
© NASA / ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), and M. H. Wong (University of California, Berkeley) and the OPAL teamНовое четкое изображение Юпитера и Европы, полученное космическим телескопом "Хаббл" 25 августа 2020 года
Новое четкое изображение Юпитера и Европы, полученное космическим телескопом Хаббл 25 августа 2020 года - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© NASA / ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), and M. H. Wong (University of California, Berkeley) and the OPAL team
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Космический телескоп "Хаббл" сделал новый сверхчеткий снимок Юпитера, на котором запечатлен мощный шторм, распространяющийся в северных широтах планеты. В кадр также попала ледяная луна Европа. Изображение доступно на официальном сайте проекте.
Фотография была сделана 25 августа 2020 года, когда Юпитер находился в 653 миллионах километров от Земли. Насыщенные цвета связаны с соединениями водорода и гелия в атмосфере планеты.
Вихревые облака, движимые ураганными ветрами, создают разноцветные полосчатые структуры. Какие-то из них меняются из года в год, а некоторые, как Большое Красное Пятно — крупнейший атмосферный вихрь в Солнечной системе — остаются на месте столетиями.
Космический телескоп "Хаббл" служит своего рода метеорологическим спутником для наблюдения за погодой на Юпитере, и в этот раз ему удалось заснять уникальное явление — возникновение и распространение в средних северных широтах яркого, белого, протяженного шторма. Он возник 18 августа 2020 года и распространялся со скоростью 560 километров в час.
Как отмечают ученые из проекта "Хаббл", штормы в этом регионе возникают регулярно, но этот имеет отличительную особенность — за шлейфом урагана тянутся маленькие темные сгустки, закрученные против часовой стрелки. Исследователи предполагают, что это может быть началом формирования нового устойчивого супер-вихря в северном полушарии, аналогичного Большому Красному Пятну.
Коричневый карлик GJ 504 B (в центре выделенного квадрата) и направление его вращения вокруг звезды GJ 504 из созвездия Девы, положение которой отмечено крестиком - РИА Новости, 1920, 11.02.2020
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На снимке видно, что Большое Красное Пятно, катящееся против часовой стрелки в южном полушарии планеты, рассыпается в облаках перед собой, образуя каскад белых и бежевых лент.
Еще в 1930-х годах астрономы отметили, что площадь пятна медленно сокращается. Причина этого явления неизвестна. Данные "Хаббла" подтверждают, что супер-шторм продолжает уменьшаться, хотя темпы этого процесса замедлились. Сейчас Большое Красное Пятно имеет размер около 15 800 километров в поперечнике, и оно достаточно большое, чтобы поглотить Землю.
Исследователи отметили на снимке еще одну особенность: расположенный ниже Большого Красного Пятна атмосферный объект Овал ВА, который еще называют "Красное пятно младшее" или "Малое красное пятно", начал снова темнеть. Несколько лет назад Овал ВА, который в 2006 году был таким же красным, как его старший "брат", начал терять свой цвет и практически обесцветился. Однако теперь ядро шторма снова набирает желто-оранжевую окраску.
На изображении также видно, что высотные облака на экваторе, наполненные оранжевым углеводородным смогом, понемногу светлеют.
Интересно, что в этот раз в объектив "Хаббла" попала и ледяная луна Юпитера — Европа. Считается, что она имеет под своей ледяной корой жидкий океан, который может содержать потенциальные ингредиенты жизни, что делает Европу одной из основных целей в поисках пригодных для жизни миров за пределами Земли.
В 2013 году было объявлено, что космический телескоп "Хаббл" обнаружил водяной пар, извергающийся с холодной поверхности Европы в одном или нескольких локализованных шлейфах около южного полюса. Этот факт должна подтвердить или опровергнуть миссия JUpiter ICy moons Explorer ЕКА, запуск которой запланирован на 2022 год. Эта автоматическая межпланетная станция, помимо Европы, изучит еще два других спутника Юпитера — Ганимед и Каллисто.
Изображение диска Юпитера в инфракрасном свете, составленное из снимков девяти отдельных наблюдательных сессий, проведенных обсерваторией Джемини 29 мая 2019 года - РИА Новости, 1920, 08.05.2020
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