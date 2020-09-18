Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200918/vystavka-1577446286.html
В Самарской области открылась Поволжская агропромышленная выставка
Более 500 участников из 19 регионов России, а также из Белоруссии и Чехии принимают участие в Поволжской агропромышленной выставке, которая открылась в пятницу... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:57
2020-09-18T14:57
виктор кидяев
джамбулат хатуов
дмитрий азаров
самарская область
чехия
белоруссия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577446015_0:7:1280:727_1400x0_80_0_0_eeb616aae6a66c9f629ff675b543fae5.jpg
<strong>САМАРА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Более 500 участников из 19 регионов России, а также из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a> принимают участие в Поволжской агропромышленной выставке, которая открылась в пятницу в <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a>, сообщает пресс-служба региона.Отмечается, что выставку посетили губернатор Самарской области <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Azarov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Азаров</a>, первый заместитель министра сельского хозяйства РФ <a href="http://ria.ru/person_Dzhambulat_KHatuov/" target="_blank" data-auto="true">Джамбулат Хатуов</a>, депутаты Государственной думы Игорь Станкевич, Виктор Казаков и <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Kidjaev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Кидяев</a>.По словам главы региона, несмотря на сложности, в Самарской области отмечается рост производства сельскохозяйственной продукции. "Я хочу сердечно поблагодарить всех тружеников села за ударный труд, за то, что в этот непростой год сельхозпроизводство стало настоящим оплотом стабильности. Именно сельхозпроизводители показали опережающие темпы развития, которые соответствуют выбранной нами стратегии лидерства", – сказал Азаров.По его мнению, достижения были бы невозможны без поддержки федеральных властей и реализации нацпроектов. Азаров поблагодарил министерство сельского хозяйства РФ за внимание и помощь региону.Выставка будет идти два дня, ее посетители смогут не только попробовать продукцию производителей региона, но и приобрести ее.
https://ria.ru/20200917/3d-pechat-1577366778.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200916/narkotiki-1577339428.html
самарская область
чехия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577446015_97:0:1236:854_1400x0_80_0_0_6cc00ad7cfac66d9fd5edf6aff05306b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктор кидяев, джамбулат хатуов, дмитрий азаров, самарская область, чехия, белоруссия, экономика

В Самарской области открылась Поволжская агропромышленная выставка

14:57 18.09.2020
313
© Фото : Правительство Самарской областиОткрытие Поволжской агропромышленной выставки в Самарской области
Открытие Поволжской агропромышленной выставки в Самарской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Фото : Правительство Самарской области
Открытие Поволжской агропромышленной выставки в Самарской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 18 сен - РИА Новости. Более 500 участников из 19 регионов России, а также из Белоруссии и Чехии принимают участие в Поволжской агропромышленной выставке, которая открылась в пятницу в Самарской области, сообщает пресс-служба региона.
"Двадцать вторая Поволжская агропромышленная выставка начала свою работу в поселке Усть-Кинельский в пятницу, 18 сентября. Своими достижениями по различным направлениям сельского хозяйства делятся аграрии, ученые, промышленные предприятия – всего здесь представлено более 500 участников из 19 регионов России, а также из Белоруссии и Чехии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выставку посетили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, депутаты Государственной думы Игорь Станкевич, Виктор Казаков и Виктор Кидяев.
"Традиционно выставка является смотром достижений тружеников села, сельскохозяйственных предприятий. Я очень надеюсь, что, как и в прежние годы, Поволжская агропромышленная выставка даст мощный импульс развитию АПК Самарской области", – цитирует Азарова пресс-служба.
Магистрант Самарского университета имени Королёва Сергей Репин разработал технологию, которая позволит создавать эффективные и дешевые в использовании 3D-принтеры, печатающие металлом - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 09:23
В Самаре создали технологию, девятикратно удешевляющую 3D-печать металлом
По словам главы региона, несмотря на сложности, в Самарской области отмечается рост производства сельскохозяйственной продукции. "Я хочу сердечно поблагодарить всех тружеников села за ударный труд, за то, что в этот непростой год сельхозпроизводство стало настоящим оплотом стабильности. Именно сельхозпроизводители показали опережающие темпы развития, которые соответствуют выбранной нами стратегии лидерства", – сказал Азаров.
По его мнению, достижения были бы невозможны без поддержки федеральных властей и реализации нацпроектов. Азаров поблагодарил министерство сельского хозяйства РФ за внимание и помощь региону.
"Мы с большим оптимизмом смотрим на все инициативы, которые озвучивает руководство региона, все инициативы, за которые взяла ответственность его команда… Особо хотелось бы отметить и поблагодарить губернатора за усилия, которые направлены в области на сельскохозяйственное машиностроение. Сегодня аналоги агрегатов в два раза дешевле импортных, они доступны аграриям всей страны – это очень дорогого стоит", - отметил Хатуов.
Выставка будет идти два дня, ее посетители смогут не только попробовать продукцию производителей региона, но и приобрести ее.
Наркотики - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 18:00
На жителя Самары заведено уголовное дело за сдачу квартиры под притон
000000
Обсудить0
Виктор КидяевДжамбулат ХатуовДмитрий АзаровСамарская областьЧехияБелоруссияЭкономика
Рекомендуем
Кошка в самолете
Кинологи совместно с "Аэрофлотом" обсудят правила перевозки животных
Жесткий диск
"Ростех" создал технологию полной переработки жестких дисков
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области зарегистрировали более 18 тысяч самозанятых
Молочная продукция
В Курганской области нарастят производство молока
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал предприятия ВПК шире использовать нацпроекты
Посетитель сканирует QR-код на стенде XV юбилейного Всероссийского форума-выставки Госзаказ
ВТБ запускает для бизнеса приложение для приема платежей по QR-коду
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
Набиуллина рассказала, как выбирает брошки для пресс-конференции
Инвалидная коляска
Производителям средств реабилитации упростят получение поддержки
Президент РФ Владимир Путин проводит видеоконференцию по случаю открытия медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19
Путин сообщил о росте доли гражданской продукции в системе ВПК
Надводная сварка захлёстного стыка во время строительства газопровода Северный поток-2
Депутат бундестага считает, что "Северный поток — 2" будет достроен
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
Набиуллина сравнила инфляцию с градусником для экономики
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
Около 28 миллионов деревьев высадят в Югре в 2020 году
Здание министерства сельского хозяйства РФ
Минсельхоз предложил внести изменения в продовольственное эмбарго
Осетр
Тысячи особей молоди сибирского осетра выпустили в реку Иртыш в Югре
Празднование Дня государственного флага Российской Федерации на площади Маркса в Новосибирске
Стартует просветительская онлайн-экспедиция "Моя страна – моя Россия"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:32Жители Пальмиры рассказали о восстановлении разрушенного города
03:25Ветеран спецназа рассказал, чем уникальны методы советской разведки
03:15Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля
03:13Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине
03:06Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
Лента новостейМолния