В Самарской области открылась Поволжская агропромышленная выставка
© Фото : Правительство Самарской областиОткрытие Поволжской агропромышленной выставки в Самарской области
Открытие Поволжской агропромышленной выставки в Самарской области
САМАРА, 18 сен - РИА Новости. Более 500 участников из 19 регионов России, а также из Белоруссии и Чехии принимают участие в Поволжской агропромышленной выставке, которая открылась в пятницу в Самарской области, сообщает пресс-служба региона.
"Двадцать вторая Поволжская агропромышленная выставка начала свою работу в поселке Усть-Кинельский в пятницу, 18 сентября. Своими достижениями по различным направлениям сельского хозяйства делятся аграрии, ученые, промышленные предприятия – всего здесь представлено более 500 участников из 19 регионов России, а также из Белоруссии и Чехии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выставку посетили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, депутаты Государственной думы Игорь Станкевич, Виктор Казаков и Виктор Кидяев.
"Традиционно выставка является смотром достижений тружеников села, сельскохозяйственных предприятий. Я очень надеюсь, что, как и в прежние годы, Поволжская агропромышленная выставка даст мощный импульс развитию АПК Самарской области", – цитирует Азарова пресс-служба.
По словам главы региона, несмотря на сложности, в Самарской области отмечается рост производства сельскохозяйственной продукции. "Я хочу сердечно поблагодарить всех тружеников села за ударный труд, за то, что в этот непростой год сельхозпроизводство стало настоящим оплотом стабильности. Именно сельхозпроизводители показали опережающие темпы развития, которые соответствуют выбранной нами стратегии лидерства", – сказал Азаров.
По его мнению, достижения были бы невозможны без поддержки федеральных властей и реализации нацпроектов. Азаров поблагодарил министерство сельского хозяйства РФ за внимание и помощь региону.
"Мы с большим оптимизмом смотрим на все инициативы, которые озвучивает руководство региона, все инициативы, за которые взяла ответственность его команда… Особо хотелось бы отметить и поблагодарить губернатора за усилия, которые направлены в области на сельскохозяйственное машиностроение. Сегодня аналоги агрегатов в два раза дешевле импортных, они доступны аграриям всей страны – это очень дорогого стоит", - отметил Хатуов.
Выставка будет идти два дня, ее посетители смогут не только попробовать продукцию производителей региона, но и приобрести ее.
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