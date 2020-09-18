https://ria.ru/20200918/vystavka-1577446286.html

В Самарской области открылась Поволжская агропромышленная выставка

Более 500 участников из 19 регионов России, а также из Белоруссии и Чехии принимают участие в Поволжской агропромышленной выставке, которая открылась в пятницу... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T14:57

2020-09-18T14:57

2020-09-18T14:57

виктор кидяев

джамбулат хатуов

дмитрий азаров

самарская область

чехия

белоруссия

экономика

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<strong>САМАРА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Более 500 участников из 19 регионов России, а также из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a> принимают участие в Поволжской агропромышленной выставке, которая открылась в пятницу в <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a>, сообщает пресс-служба региона.Отмечается, что выставку посетили губернатор Самарской области <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Azarov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Азаров</a>, первый заместитель министра сельского хозяйства РФ <a href="http://ria.ru/person_Dzhambulat_KHatuov/" target="_blank" data-auto="true">Джамбулат Хатуов</a>, депутаты Государственной думы Игорь Станкевич, Виктор Казаков и <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Kidjaev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Кидяев</a>.По словам главы региона, несмотря на сложности, в Самарской области отмечается рост производства сельскохозяйственной продукции. "Я хочу сердечно поблагодарить всех тружеников села за ударный труд, за то, что в этот непростой год сельхозпроизводство стало настоящим оплотом стабильности. Именно сельхозпроизводители показали опережающие темпы развития, которые соответствуют выбранной нами стратегии лидерства", – сказал Азаров.По его мнению, достижения были бы невозможны без поддержки федеральных властей и реализации нацпроектов. Азаров поблагодарил министерство сельского хозяйства РФ за внимание и помощь региону.Выставка будет идти два дня, ее посетители смогут не только попробовать продукцию производителей региона, но и приобрести ее.

https://ria.ru/20200917/3d-pechat-1577366778.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200916/narkotiki-1577339428.html

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чехия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор кидяев, джамбулат хатуов, дмитрий азаров, самарская область, чехия, белоруссия, экономика