https://ria.ru/20200918/vybory-1577455766.html
Представитель Белоруссии заявил, что выборы не входят в мандат СПЧ ООН
Мандат Совета ООН по правам человека не предусматривает рассмотрение избирательных кампаний государств и их результатов, заявил советник постпредства Белоруссии РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T17:06
2020-09-18T17:06
2020-09-18T17:06
протесты в белоруссии
евросоюз
германия
минск
белоруссия
оон
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 18 сен - РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Мандат Совета <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по правам человека не предусматривает рассмотрение избирательных кампаний государств и их результатов, заявил советник постпредства <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> при женевском отделении ООН Андрей Таранда, выступая перед голосованием по резолюции СПЧ ООН по ситуации в Белоруссии.Представитель Белоруссии напомнил, что <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> и другие страны ЕС в своих выступлениях ссылались на данные, полученные из непроверенных источников, при этом запроса на разъяснение ситуации в стране официальный Минск так и не получал. Дипломат подчеркнул, что такое поведение указывает на попытку оказать давление на <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> и дестабилизировать ситуацию в стране."Ситуация в Белоруссии не дает никаких оснований считать ее критической или заслуживающей внимания Совета ООН по правам человека", - подчеркнул дипломат.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200918/krizis-1577437589.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, германия, минск, белоруссия, оон, в мире