https://ria.ru/20200918/vybory-1577455766.html

Представитель Белоруссии заявил, что выборы не входят в мандат СПЧ ООН

Мандат Совета ООН по правам человека не предусматривает рассмотрение избирательных кампаний государств и их результатов, заявил советник постпредства Белоруссии РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T17:06

2020-09-18T17:06

2020-09-18T17:06

протесты в белоруссии

евросоюз

германия

минск

белоруссия

оон

в мире

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<strong>ЖЕНЕВА, 18 сен - РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Мандат Совета <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по правам человека не предусматривает рассмотрение избирательных кампаний государств и их результатов, заявил советник постпредства <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> при женевском отделении ООН Андрей Таранда, выступая перед голосованием по резолюции СПЧ ООН по ситуации в Белоруссии.Представитель Белоруссии напомнил, что <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> и другие страны ЕС в своих выступлениях ссылались на данные, полученные из непроверенных источников, при этом запроса на разъяснение ситуации в стране официальный Минск так и не получал. Дипломат подчеркнул, что такое поведение указывает на попытку оказать давление на <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> и дестабилизировать ситуацию в стране."Ситуация в Белоруссии не дает никаких оснований считать ее критической или заслуживающей внимания Совета ООН по правам человека", - подчеркнул дипломат.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200918/krizis-1577437589.html

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германия

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, германия, минск, белоруссия, оон, в мире