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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200918/vybory-1577455766.html
Представитель Белоруссии заявил, что выборы не входят в мандат СПЧ ООН
Мандат Совета ООН по правам человека не предусматривает рассмотрение избирательных кампаний государств и их результатов, заявил советник постпредства Белоруссии РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T17:06
2020-09-18T17:06
протесты в белоруссии
евросоюз
германия
минск
белоруссия
оон
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 18 сен - РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Мандат Совета <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по правам человека не предусматривает рассмотрение избирательных кампаний государств и их результатов, заявил советник постпредства <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> при женевском отделении ООН Андрей Таранда, выступая перед голосованием по резолюции СПЧ ООН по ситуации в Белоруссии.Представитель Белоруссии напомнил, что <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> и другие страны ЕС в своих выступлениях ссылались на данные, полученные из непроверенных источников, при этом запроса на разъяснение ситуации в стране официальный Минск так и не получал. Дипломат подчеркнул, что такое поведение указывает на попытку оказать давление на <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> и дестабилизировать ситуацию в стране."Ситуация в Белоруссии не дает никаких оснований считать ее критической или заслуживающей внимания Совета ООН по правам человека", - подчеркнул дипломат.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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евросоюз, германия, минск, белоруссия, оон, в мире

Представитель Белоруссии заявил, что выборы не входят в мандат СПЧ ООН

17:06 18.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 18 сен - РИА Новости, Елизавета Исакова. Мандат Совета ООН по правам человека не предусматривает рассмотрение избирательных кампаний государств и их результатов, заявил советник постпредства Белоруссии при женевском отделении ООН Андрей Таранда, выступая перед голосованием по резолюции СПЧ ООН по ситуации в Белоруссии.

"Правительство Белоруссии отрицает все попытки обсуждения результатов голосования на выборах, поскольку это нарушает право выбора, создает опасный прецедент и нарушает ключевые принципы Устава ООН. В мандат совета ООН по правам человека не входит рассмотрение избирательных кампаний и их результата", - заявил он.

Представитель Белоруссии напомнил, что Германия и другие страны ЕС в своих выступлениях ссылались на данные, полученные из непроверенных источников, при этом запроса на разъяснение ситуации в стране официальный Минск так и не получал. Дипломат подчеркнул, что такое поведение указывает на попытку оказать давление на Минск и дестабилизировать ситуацию в стране.
"Ситуация в Белоруссии не дает никаких оснований считать ее критической или заслуживающей внимания Совета ООН по правам человека", - подчеркнул дипломат.
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Портрет президента Белоруссии Александра Лукашенко на футболке участницы акции в поддержку действующей власти в Минске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 13:02Протесты в Белоруссии
В СПЧ ООН назвали причину кризиса в Белоруссии
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Протесты в БелоруссииЕвросоюзГерманияМинскБелоруссияООНВ мире
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