https://ria.ru/20200918/vybory-1577437846.html
Спецдокладчик СПЧ ООН заявила о подтасовках на выборах в Белоруссии
Спецдокладчик Совета по правам человека (СПЧ) ООН по ситуации в Белоруссии Анаис Маран заявила о манипуляциях избирательным процессом во время выборов... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T13:07
2020-09-18T13:07
2020-09-18T13:07
протесты в белоруссии
александр лукашенко
совет по правам человека оон (спч оон)
белоруссия
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Спецдокладчик Совета по правам человека (<a href="https://ria.ru/organization_Sovet_po_pravam_cheloveka_OO" target="_blank">СПЧ</a>) ООН по ситуации в Белоруссии Анаис Маран заявила о манипуляциях избирательным процессом во время выборов президента республики и подтасовке на этапе подсчета голосов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577335970.html
Pawel Zverev
За 25 лет диктатуры так и не сумел организовать фильтр для отказов регистрации кандидатами сильных оппонентов. Только уголовные дела. На этом и погорел. А потом еще и подтасовка голосов понадобилась ибо не уверен был что наберет 50%. В общем ужас.
14
Ольга Занкова
какие "имеющиеся документы"? Письме оппозиционеров? Так теперь комиссия ООН расследует дела?
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, совет по правам человека оон (спч оон), белоруссия, в мире