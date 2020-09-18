ОП спрогнозировала тысячи фейков накануне выборов в 2021 году
Избиратели. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В период выборной кампании 2021 года в России прогнозируется большое количество фейковых сообщений, в предшествующий голосованию месяц их может быть и 10 тысяч, заявил РИА Новости первый заместитель комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич, рассказав о возможных технологиях распространения подобного рода вбросов.
В 2021 году в России планируется провести выборы в Государственную Думу.
"Прогнозы у меня неутешительные. Я действительно исхожу из того, что если перед этим единым днем голосования мы только за десять с небольшим дней выявили 3 тысячи фейков, а это выборы региональные, не во всех регионах были. Поэтому, к сожалению, на федеральной кампании их будет кратно больше. Я уже называл цифру порядка 10 тысяч, но боюсь, что она даже мягкая и осторожная. Скорее все, эти 10 тысяч - это то, что нас ждет в месяц перед выборами", - рассказал Малькевич.
Технологии для создания фейкового контента, по словам члена ОП РФ, начали разворачиваться уже сейчас.
"Очевидно, что технология номер один - у нас по белорусской кальке будут пытаться сделать сетку Telegram-каналов, заточенную на то, чтобы люди с мест скидывали якобы нарушения, а вообще, скорее всего, фейки. И задача тех, кто будет работать против нас, за осень и заму создать эту сетку Telegram-каналов, "нарастить мясо", количество подписчиков. Тогда это все будет довольно весомо смотреться", - отметил Малькевич.
По этой схеме, как объяснил общественник, "один Telegram-канал будет конкретно ставить задачи, другой - гнать ленту мнимых нарушений, третий - просто формировать оппозиционную повестку". Поддерживать кампанию по распространению фейковых новостей, по его словам, "будут прозападные НКО и СМИ-иностранные агенты". Кроме того, в ОП ожидают ужесточение политики западных социальных сетей в отношении России.
"Еще она очень важная технология - максимальная автоматизация процессов с помощью бот-ферм, так называемый кросспостинг (автонаполнение контентом соцсетей - ред.). Мы это все на примере коронавируса видели", - добавил Малькевич.
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