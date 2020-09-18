https://ria.ru/20200918/vybory-1577431105.html

ОП спрогнозировала тысячи фейков накануне выборов в 2021 году

В период выборной кампании 2021 года в России прогнозируется большое количество фейковых сообщений, в предшествующий голосованию месяц их может быть и 10 тысяч, РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T11:33

2020-09-18T11:33

2020-09-18T11:33

александр малькевич

политика

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> В период выборной кампании 2021 года в России прогнозируется большое количество фейковых сообщений, в предшествующий голосованию месяц их может быть и 10 тысяч, заявил РИА Новости первый заместитель комиссии Общественной палаты РФ по СМИ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Malkevich/" target="_blank" data-auto="true">Александр Малькевич</a>, рассказав о возможных технологиях распространения подобного рода вбросов.В 2021 году в России планируется провести выборы в Государственную Думу.Технологии для создания фейкового контента, по словам члена ОП РФ, начали разворачиваться уже сейчас.По этой схеме, как объяснил общественник, "один Telegram-канал будет конкретно ставить задачи, другой - гнать ленту мнимых нарушений, третий - просто формировать оппозиционную повестку". Поддерживать кампанию по распространению фейковых новостей, по его словам, "будут прозападные НКО и СМИ-иностранные агенты". Кроме того, в ОП ожидают ужесточение политики западных социальных сетей в отношении России.

https://ria.ru/20200917/golosovanie-1577408856.html

https://ria.ru/20200917/golosovanie-1577386729.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр малькевич, политика