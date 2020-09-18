https://ria.ru/20200918/vybory-1577426150.html

В избиркоме рассказали о нарушениях на муниципальных выборах в Москве

Нарушения на муниципальных выборах в Москве были мелкие, их было немного, а тех, на которые пришлось повлиять, было два, сообщил председатель Московской... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T10:19

2020-09-18T10:19

2020-09-18T11:16

единый день голосования — 2020

москва

политика

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Нарушения на муниципальных выборах в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> были мелкие, их было немного, а тех, на которые пришлось повлиять, было два, сообщил председатель <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_gorodskaja_izbiratelnaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Московской городской избирательной комиссии</a> <a href="http://ria.ru/person_yuriy-ermolov/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Ермолов</a> в пятницу."Если говорить про нарушения, нарушения были в основном мелкие, и то их было немного. Во всяком случае даже сообщений на карте (нарушений на выборах - ред.) было 46. При этом мы понимаем, что не каждое нарушение является нарушением, хотя проверки мы проводили по всем фактам и выкладывали информацию в интернете по всем фактам, которые опубликованы", - рассказал он на подведении итогов работы Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами муниципальных депутатов в Москве.По его словам, нарушений, по которым пришлось влиять и по которым пришлось принимать решения, было два - это голосование вне помещения для голосования без надлежаще оформленного реестра и выдача бюллетеней избирателям без внесения паспортных данных в список избирателей."И в том, и в другом случае комиссии очень грамотно разобрались в ситуации. В первом случае при голосовании вне помещения вне голосования бюллетени были погашены и тем, кто записался для голосования на дому, была предоставлена возможность проголосовать. Во втором случае комиссия приняла решение, обошли тех людей, которые получили бюллетени, чьи паспортные данные не были внесены в список... они подтвердили факт личного голосования. Кроме того, эти факты были зарегистрированы в системе видеонаблюдения", - прокомментировал Ермолов.

https://ria.ru/20200914/moskva-1577198530.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, политика