https://ria.ru/20200918/vvp-1577422405.html

Кудрин счел прогноз по росту ВВП выше 3% очень оптимистичным

Прогнозы Минэкономразвития по росту российской экономики в 2022-2023 годах выше 3% выглядят очень оптимистично, такие темпы "надо еще заработать", считает глава РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T09:02

2020-09-18T09:02

2020-09-18T12:49

россия

алексей кудрин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

счетная палата рф

экономика

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Прогнозы Минэкономразвития по росту российской экономики в 2022-2023 годах выше 3% выглядят очень оптимистично, такие темпы "надо еще заработать", считает глава Счетной палаты <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кудрин</a>.Он отметил, что еще июньские прогнозы <a href="http://ria.ru/organization_MVF/" target="_blank" data-auto="true">МВФ</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Institut_ehkonomicheskojj_politiki_im_Gajjdara/" target="_blank" data-auto="true">Института экономической политики имени Гайдара</a> предполагали сокращение ВВП России по итогам 2020 года на 6,5-7%, однако сейчас оценки улучшаются. "Сейчас прогноз значительно оптимистичнее, Минэкономразвития оценивает возможное падение в 3,9%. Оценки Счетной палаты находятся в диапазоне 4-5%", — написал Кудрин в статье в <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>."А вот со следующего года и далее на трехлетку Минэкономразвития ожидает темпы роста выше 3% ежегодно, что выглядит очень оптимистично. Если в 2021 году будет работать эффект отскока, то оснований для такого же прогноза на 2022-2023 годы мы пока не видим, подобные темпы роста надо еще заработать", — добавил Кудрин.В обновленном макропрогнозе Минэкономразвития улучшило ожидания по спаду ВВП в 2020 году до 3,9% с 4,8%. В 2021 году министерство прогнозирует рост экономики на 3,3%, в 2022 году — на 3,4%, в 2023 году — на 3%.

https://ria.ru/20200918/gosdolg-1577377752.html

https://ria.ru/20200910/epokha-1577021362.html

Агент Госдепа При нынешнем режиме про экономический рост можно забыть. Доказано временем. Без нефти по 100 долларов они абсолютно беспомощны. 35

Den KL Будем стараться. Если каждый человек, на своем рабочем месте приложит максимум усилий, то выйдем и на лучшие показатели 25

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей кудрин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), счетная палата рф, экономика