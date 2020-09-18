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Лавров объяснил перенос встречи с французскими коллегами
Запланированная на 14 сентября встреча глав МИД и оборонных ведомств России и Франции в формате "2+2" состоится позже, она была перенесена из-за решения Парижа, РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T11:32
2020-09-18T15:53
россия
эммануэль макрон
сергей лавров
мид франции‎
владимир путин
франция
политика
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Запланированная на 14 сентября встреча глав МИД и оборонных ведомств России и <a href="https://ria.ru/location_France" target="_blank">Франции</a> в формате "2+2" состоится позже, она была перенесена из-за решения Парижа, заявил глава МИД России <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a> в интервью РИА Новости.МИД Франции 8 сентября заявил о переносе заседания франко-российского Совета сотрудничества по вопросам безопасности на более поздний срок."Но тем не менее консультации по целому ряду важных проблем состоялись буквально недавно — и по борьбе с терроризмом, и по проблемам кибербезопасности — это все в русле тех планов, которые были одобрены президентами <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Путиным</a> и <a href="https://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron" target="_blank">Макроном</a>", — подчеркнул он.<strong><a href="https://ria.ru/20200918/lavrov-1577430551.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577216550.html
Извините, а Франция – это страна, которая во Второй мировой легла под гитлеровцев и постаралась получить удовольствие…
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россия
франция
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россия, эммануэль макрон, сергей лавров, мид франции‎, владимир путин, франция, политика

Лавров объяснил перенос встречи с французскими коллегами

11:32 18.09.2020 (обновлено: 15:53 18.09.2020)
24856
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 27 февраля 2018
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 27 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Запланированная на 14 сентября встреча глав МИД и оборонных ведомств России и Франции в формате "2+2" состоится позже, она была перенесена из-за решения Парижа, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
МИД Франции 8 сентября заявил о переносе заседания франко-российского Совета сотрудничества по вопросам безопасности на более поздний срок.

"У нас действительно планировались заседания "2+2", но в силу причин, о которых, наверное, можно только догадываться, по крайней мере, французские коллеги сказали, что просто у них возникает необходимость немножко пересмотреть график наших встреч, очередная министерская встреча "2+2" была перенесена на более поздний срок. Я не буду говорить о причинах, но, видимо, нынешняя общая атмосфера, общий тон, который сейчас нагнетается в Евросоюзе по отношению к России, конечно же, сказывается на графиках наших контактов", — сказал министр.

"Но тем не менее консультации по целому ряду важных проблем состоялись буквально недавно — и по борьбе с терроризмом, и по проблемам кибербезопасности — это все в русле тех планов, которые были одобрены президентами Путиным и Макроном", — подчеркнул он.
Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >>
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 15:24
Путин заявил Макрону о неуместности обвинений в ситуации с Навальным
9435741619
Обсудить6
РоссияЭммануэль МакронСергей ЛавровМИД Франции‎Владимир ПутинФранцияПолитика
Популярные комментарии
Извините, а Франция – это страна, которая во Второй мировой легла под гитлеровцев и постаралась получить удовольствие…
18 сентября, 18:02
ИльдусИльдус
1710104
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