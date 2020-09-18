https://ria.ru/20200918/vstrecha-1577431014.html

Лавров объяснил перенос встречи с французскими коллегами

Запланированная на 14 сентября встреча глав МИД и оборонных ведомств России и Франции в формате "2+2" состоится позже, она была перенесена из-за решения Парижа, РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T11:32

2020-09-18T11:32

2020-09-18T15:53

россия

эммануэль макрон

сергей лавров

мид франции‎

владимир путин

франция

политика

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Запланированная на 14 сентября встреча глав МИД и оборонных ведомств России и <a href="https://ria.ru/location_France" target="_blank">Франции</a> в формате "2+2" состоится позже, она была перенесена из-за решения Парижа, заявил глава МИД России <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a> в интервью РИА Новости.МИД Франции 8 сентября заявил о переносе заседания франко-российского Совета сотрудничества по вопросам безопасности на более поздний срок."Но тем не менее консультации по целому ряду важных проблем состоялись буквально недавно — и по борьбе с терроризмом, и по проблемам кибербезопасности — это все в русле тех планов, которые были одобрены президентами <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Путиным</a> и <a href="https://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron" target="_blank">Макроном</a>", — подчеркнул он.<strong><a href="https://ria.ru/20200918/lavrov-1577430551.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >></a></strong>

https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577216550.html

Ильдус Извините, а Франция – это страна, которая во Второй мировой легла под гитлеровцев и постаралась получить удовольствие… 23

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россия

франция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эммануэль макрон, сергей лавров, мид франции‎, владимир путин, франция, политика