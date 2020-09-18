https://ria.ru/20200918/vmeshatelstvo-1577448100.html

Белорусские сенаторы назвали резолюцию ЕП вмешательством в дела страны

Европарламент своей резолюцией по Белоруссии пытается внести раскол в белорусское общество, дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию, говорится в РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T15:24

2020-09-18T15:24

2020-09-18T15:46

протесты в белоруссии

европарламент

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 18 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламент</a> своей резолюцией по <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> пытается внести раскол в белорусское общество, дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию, говорится в заявлении президиума верхней палаты парламента (Совета республики).Ранее Европарламент заявил, что считает координационный совет оппозиции Белоруссии "временным представителем народа" и поддерживает проведение в стране новых выборов. По итогам пленарной сессии Европарламента был размещен согласованный текст резолюции, в котором, в частности, говорится, что ЕП не признает итоги президентских выборов в Белоруссии и не считает <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> легитимным президентом. Также в нем отмечалось, что ЕП поддерживает введение санкций против Лукашенко."Президиум Совета республики отмечает тенденциозный политизированный характер резолюции Европейского парламента по ситуации в Беларуси, которая представляет собой открытое вмешательство во внутренние дела страны", - говорится в заявлении президиума, отрывки из которого приводит <a href="https://t.me/s/sputnikby">Sputnik Беларусь</a>.В нем отмечается, что в резолюции "бездоказательно отрицается очевидное - убедительная победа на выборах действующего президента Беларуси, подтвержденная многочисленными национальными и международными наблюдателями", а также предпринимается попытка "выдать меньшинство за большинство, неправомерно поддерживаются неконституционные действия и структуры"."Резолюция наполнена многочисленными лживыми утверждениями и оценками, дезинформацией и неприкрытыми угрозами", - говорится в заявлении президиума."Вместо того, чтобы заниматься проблемами своих стран, падением их экономик, ростом численности безработных, второй волной пандемии COVID-19, уносящей жизни многих людей, многотысячными протестными акциями, жестоко подавляемыми репрессивными органами, европарламентарии пытаются внести раскол в белорусское общество, дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в Беларуси", - говорится в заявлении.В нем отмечается, что "отсутствие объективной оценки" положения в Белоруссии не позволяет депутатам ЕП предложить "конструктивную повестку развития взаимодействия" с республикой.Они также отметили, что <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> готов расширять взаимодействие с европейскими партнерами, включая парламентариев, но будет это делать "на равной и взаимоуважительной основе".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200918/sanktsii-1577445441.html

https://ria.ru/20200918/krizis-1577437589.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, белоруссия, в мире