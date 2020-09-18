Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200918/vmeshatelstvo-1577448100.html
Белорусские сенаторы назвали резолюцию ЕП вмешательством в дела страны
Европарламент своей резолюцией по Белоруссии пытается внести раскол в белорусское общество, дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию, говорится в РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T15:24
2020-09-18T15:46
протесты в белоруссии
европарламент
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577335547_0:0:3090:1739_1400x0_80_0_0_43d3d979831fd0fdcff8a62ab54e3719.jpg
<strong>МИНСК, 18 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламент</a> своей резолюцией по <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> пытается внести раскол в белорусское общество, дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию, говорится в заявлении президиума верхней палаты парламента (Совета республики).Ранее Европарламент заявил, что считает координационный совет оппозиции Белоруссии "временным представителем народа" и поддерживает проведение в стране новых выборов. По итогам пленарной сессии Европарламента был размещен согласованный текст резолюции, в котором, в частности, говорится, что ЕП не признает итоги президентских выборов в Белоруссии и не считает <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> легитимным президентом. Также в нем отмечалось, что ЕП поддерживает введение санкций против Лукашенко."Президиум Совета республики отмечает тенденциозный политизированный характер резолюции Европейского парламента по ситуации в Беларуси, которая представляет собой открытое вмешательство во внутренние дела страны", - говорится в заявлении президиума, отрывки из которого приводит <a href="https://t.me/s/sputnikby">Sputnik Беларусь</a>.В нем отмечается, что в резолюции "бездоказательно отрицается очевидное - убедительная победа на выборах действующего президента Беларуси, подтвержденная многочисленными национальными и международными наблюдателями", а также предпринимается попытка "выдать меньшинство за большинство, неправомерно поддерживаются неконституционные действия и структуры"."Резолюция наполнена многочисленными лживыми утверждениями и оценками, дезинформацией и неприкрытыми угрозами", - говорится в заявлении президиума."Вместо того, чтобы заниматься проблемами своих стран, падением их экономик, ростом численности безработных, второй волной пандемии COVID-19, уносящей жизни многих людей, многотысячными протестными акциями, жестоко подавляемыми репрессивными органами, европарламентарии пытаются внести раскол в белорусское общество, дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в Беларуси", - говорится в заявлении.В нем отмечается, что "отсутствие объективной оценки" положения в Белоруссии не позволяет депутатам ЕП предложить "конструктивную повестку развития взаимодействия" с республикой.Они также отметили, что <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> готов расширять взаимодействие с европейскими партнерами, включая парламентариев, но будет это делать "на равной и взаимоуважительной основе".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200918/sanktsii-1577445441.html
https://ria.ru/20200918/krizis-1577437589.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577335547_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_9c8d39df83e2f48c20cf7200722b8aaf.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европарламент, белоруссия, в мире

Белорусские сенаторы назвали резолюцию ЕП вмешательством в дела страны

15:24 18.09.2020 (обновлено: 15:46 18.09.2020)
368
© REUTERS / Vincent KesslerЗдание Европейского парламента в Страсбурге
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© REUTERS / Vincent Kessler
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Европарламент своей резолюцией по Белоруссии пытается внести раскол в белорусское общество, дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию, говорится в заявлении президиума верхней палаты парламента (Совета республики).
Ранее Европарламент заявил, что считает координационный совет оппозиции Белоруссии "временным представителем народа" и поддерживает проведение в стране новых выборов. По итогам пленарной сессии Европарламента был размещен согласованный текст резолюции, в котором, в частности, говорится, что ЕП не признает итоги президентских выборов в Белоруссии и не считает Александра Лукашенко легитимным президентом. Также в нем отмечалось, что ЕП поддерживает введение санкций против Лукашенко.
"Президиум Совета республики отмечает тенденциозный политизированный характер резолюции Европейского парламента по ситуации в Беларуси, которая представляет собой открытое вмешательство во внутренние дела страны", - говорится в заявлении президиума, отрывки из которого приводит Sputnik Беларусь.
В нем отмечается, что в резолюции "бездоказательно отрицается очевидное - убедительная победа на выборах действующего президента Беларуси, подтвержденная многочисленными национальными и международными наблюдателями", а также предпринимается попытка "выдать меньшинство за большинство, неправомерно поддерживаются неконституционные действия и структуры".
"Резолюция наполнена многочисленными лживыми утверждениями и оценками, дезинформацией и неприкрытыми угрозами", - говорится в заявлении президиума.
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 14:46
Источник рассказал, от чего зависит согласование санкций ЕС по Белоруссии
"Вместо того, чтобы заниматься проблемами своих стран, падением их экономик, ростом численности безработных, второй волной пандемии COVID-19, уносящей жизни многих людей, многотысячными протестными акциями, жестоко подавляемыми репрессивными органами, европарламентарии пытаются внести раскол в белорусское общество, дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в Беларуси", - говорится в заявлении.
В нем отмечается, что "отсутствие объективной оценки" положения в Белоруссии не позволяет депутатам ЕП предложить "конструктивную повестку развития взаимодействия" с республикой.
"Подчеркиваем, что белорусский народ самостоятельно разберется со всеми вопросами внутренней жизни своей страны, продолжит работать над эволюционным развитием экономики, политической системы, социальной и гуманитарной сфер", - заявили белорусские парламентарии.
Они также отметили, что Минск готов расширять взаимодействие с европейскими партнерами, включая парламентариев, но будет это делать "на равной и взаимоуважительной основе".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Портрет президента Белоруссии Александра Лукашенко на футболке участницы акции в поддержку действующей власти в Минске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 13:02Протесты в Белоруссии
В СПЧ ООН назвали причину кризиса в Белоруссии
4310026
Обсудить0
Протесты в БелоруссииЕвропарламентБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Машина скорой помощи в Испании
В Испании поезд сошел с рельсов
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Германии назвали заявления США о порте Мукран "чудовищными угрозами"
Донбасс
В ДНР рассказали, как Киев использует перемирие в Донбассе
Президент Польши Анджей Дуда
Польша пригрозила Белоруссии санкциями
Донбасс
Источник обвинил украинские власти в пренебрежении к народу
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Германии заявили, что "Северный поток — 2" готов на 97 процентов
Скриншот клипа Любимую не отдают
Автор песни с цитатой Лукашенко пожаловался на угрозы
Несанкционированная акция Марш единства в Минске
Послы ЕС в Минске объявили акцию в поддержку задержанных на протестах
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
Суд оставил под домашним арестом двух фигурантов дела о ЧП в Норильске
Флаги стран Евросоюза
Источник рассказал, от чего зависит согласование санкций ЕС по Белоруссии
Участники акции протеста в Минске
В Германии призвали не навязывать Белоруссии западное видение демократии
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Военно-промышленной комиссии РФ
Путин поздравил работников ОПК с профессиональным праздником
Коронавирус
Австрийский иммунолог оценил эффективность вакцин от коронавируса
Президент РФ В. Путин провел встречу с победителями конкурса Лидеры России
В России производят не имеющие аналогов в мире вооружения, заявил Путин
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе
В ДНР прокомментировали отказ Украины закреплять особый статус Донбасса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:32Жители Пальмиры рассказали о восстановлении разрушенного города
03:25Ветеран спецназа рассказал, чем уникальны методы советской разведки
03:15Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля
03:13Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине
03:06Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
Лента новостейМолния