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Сенатор потребовала от США объясниться из-за репортажа NBC о Крыме
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди потребовала от США объяснить информацию о вмешательстве в дела полуострова путем "поддержки" в российском регионе "украинских... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:38
2020-09-18T14:40
россия
nbc
ольга ковитиди
сша
политика
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости.</strong> Сенатор от Крыма <a href="http://ria.ru/person_Olga_Kovitidi/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Ковитиди</a> потребовала от <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> объяснить информацию о вмешательстве в дела полуострова путем "поддержки" в российском регионе "украинских подразделений".Ранее российское посольство в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> выразило обеспокоенность репортажем <a href="http://ria.ru/organization_NBC/" target="_blank" data-auto="true">NBC</a>, в котором упоминается американская поддержка "украинским подразделениям" в Крыму. Другими словами, подчеркнули в посольстве, неназванные официальные лица США говорят о том, что их страна поддерживает террористическую деятельность в третьих странах, в данном случае они говорят конкретно о России.По ее словам, США избрали <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a> инструментом своего влияния в международных процессах.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20200918/krym-1577427965.html
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россия
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россия, nbc, ольга ковитиди, сша, политика

Сенатор потребовала от США объясниться из-за репортажа NBC о Крыме

14:38 18.09.2020 (обновлено: 14:40 18.09.2020)
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© РИА Новости / Владислав СергиенкоСтелла "Крым - край Партизанской славы" возле пункта пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди потребовала от США объяснить информацию о вмешательстве в дела полуострова путем "поддержки" в российском регионе "украинских подразделений".
Ранее российское посольство в Вашингтоне выразило обеспокоенность репортажем NBC, в котором упоминается американская поддержка "украинским подразделениям" в Крыму. Другими словами, подчеркнули в посольстве, неназванные официальные лица США говорят о том, что их страна поддерживает террористическую деятельность в третьих странах, в данном случае они говорят конкретно о России.

"Мы ждем незамедлительной реакции американских официальных властей, причем обратим пристальное внимание на ее скорость и содержание. Этот вопрос актуален не только для крымчан, но и всего мирового сообщества", - сказала РИА Новости Ковитиди.

По ее словам, США избрали Украину инструментом своего влияния в международных процессах.

"Мы знаем, что США поставляют вооружение на Украину, и представители НАТО координируют спецоперации, которые проводятся Украиной. Все это должно стать предметом детального обсуждения и рассмотрения, прежде всего, внутри США. Американцы должны знать правду, как их власти нагнетают и дестабилизируют международную обстановку", - подчеркнула сенатор.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Крым - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 10:50
В Крыму прокомментировали репортаж NBC о полуострове
5930312
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РоссияNBCОльга КовитидиСШАПолитика
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