https://ria.ru/20200918/vmeshatelstvo-1577444807.html

Сенатор потребовала от США объясниться из-за репортажа NBC о Крыме

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди потребовала от США объяснить информацию о вмешательстве в дела полуострова путем "поддержки" в российском регионе "украинских... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T14:38

2020-09-18T14:38

2020-09-18T14:40

россия

nbc

ольга ковитиди

сша

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568884096_0:294:2214:1539_1400x0_80_0_0_044f9001aa7ec72f09fb120c9597f8b2.jpg

<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости.</strong> Сенатор от Крыма <a href="http://ria.ru/person_Olga_Kovitidi/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Ковитиди</a> потребовала от <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> объяснить информацию о вмешательстве в дела полуострова путем "поддержки" в российском регионе "украинских подразделений".Ранее российское посольство в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> выразило обеспокоенность репортажем <a href="http://ria.ru/organization_NBC/" target="_blank" data-auto="true">NBC</a>, в котором упоминается американская поддержка "украинским подразделениям" в Крыму. Другими словами, подчеркнули в посольстве, неназванные официальные лица США говорят о том, что их страна поддерживает террористическую деятельность в третьих странах, в данном случае они говорят конкретно о России.По ее словам, США избрали <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a> инструментом своего влияния в международных процессах.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20200918/krym-1577427965.html

2

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, nbc, ольга ковитиди, сша, политика