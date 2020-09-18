Сенатор потребовала от США объясниться из-за репортажа NBC о Крыме
14:38 18.09.2020 (обновлено: 14:40 18.09.2020)
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© РИА Новости / Владислав СергиенкоСтелла "Крым - край Партизанской славы" возле пункта пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди потребовала от США объяснить информацию о вмешательстве в дела полуострова путем "поддержки" в российском регионе "украинских подразделений".
Ранее российское посольство в Вашингтоне выразило обеспокоенность репортажем NBC, в котором упоминается американская поддержка "украинским подразделениям" в Крыму. Другими словами, подчеркнули в посольстве, неназванные официальные лица США говорят о том, что их страна поддерживает террористическую деятельность в третьих странах, в данном случае они говорят конкретно о России.
"Мы ждем незамедлительной реакции американских официальных властей, причем обратим пристальное внимание на ее скорость и содержание. Этот вопрос актуален не только для крымчан, но и всего мирового сообщества", - сказала РИА Новости Ковитиди.
По ее словам, США избрали Украину инструментом своего влияния в международных процессах.
"Мы знаем, что США поставляют вооружение на Украину, и представители НАТО координируют спецоперации, которые проводятся Украиной. Все это должно стать предметом детального обсуждения и рассмотрения, прежде всего, внутри США. Американцы должны знать правду, как их власти нагнетают и дестабилизируют международную обстановку", - подчеркнула сенатор.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".