https://ria.ru/20200918/vaynshteyn-1577450178.html

Харви Вайнштейна лишили звания командора ордена Британской империи

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, отбывающий тюремный срок в США, лишен звания командора Ордена Британской империи (CBE), объявил в пятницу комитет по... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T15:53

2020-09-18T15:53

2020-09-18T15:53

харви вайнштейн

великобритания

нью-йорк (штат)

сша

в мире

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<strong>ЛОНДОН, 18 сен - РИА Новости, Мария Табак.</strong> Американский кинопродюсер <a href="http://ria.ru/person_KHarvi_Vajjnshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Харви Вайнштейн</a>, отбывающий тюремный срок в США, лишен звания командора Ордена Британской империи (CBE), объявил в пятницу комитет по лишению почетных званий в правительственном бюллетене <a href="https://www.thegazette.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Gazette</a>."Королева распорядилась, чтобы пожалование Харви Вайнштейна в почетные командоры гражданского подразделения Ордена Британской империи, осуществленное 29 января 2004 года, было отменено, аннулировано, а его имя стерто из реестра данного ордена", - говорится в объявлении.В марте верховный суд штата <a href="http://ria.ru/location_NewYorkState/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a> приговорил Вайнштейна, признанного виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу, к 23 годам тюрьмы. При этом присяжные оправдали его по трем другим пунктам, включая более серьезное изнасилование, по которым ему грозило заключение вплоть до пожизненного.

https://ria.ru/20200711/1574202865.html

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нью-йорк (штат)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

харви вайнштейн, великобритания, нью-йорк (штат), сша, в мире