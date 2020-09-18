Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200918/vaynshteyn-1577450178.html
Харви Вайнштейна лишили звания командора ордена Британской империи
Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, отбывающий тюремный срок в США, лишен звания командора Ордена Британской империи (CBE), объявил в пятницу комитет по... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T15:53
2020-09-18T15:53
харви вайнштейн
великобритания
нью-йорк (штат)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568471667_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_bf2293e49219f83db57898823c33c808.jpg
<strong>ЛОНДОН, 18 сен - РИА Новости, Мария Табак.</strong> Американский кинопродюсер <a href="http://ria.ru/person_KHarvi_Vajjnshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Харви Вайнштейн</a>, отбывающий тюремный срок в США, лишен звания командора Ордена Британской империи (CBE), объявил в пятницу комитет по лишению почетных званий в правительственном бюллетене <a href="https://www.thegazette.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Gazette</a>."Королева распорядилась, чтобы пожалование Харви Вайнштейна в почетные командоры гражданского подразделения Ордена Британской империи, осуществленное 29 января 2004 года, было отменено, аннулировано, а его имя стерто из реестра данного ордена", - говорится в объявлении.В марте верховный суд штата <a href="http://ria.ru/location_NewYorkState/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a> приговорил Вайнштейна, признанного виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу, к 23 годам тюрьмы. При этом присяжные оправдали его по трем другим пунктам, включая более серьезное изнасилование, по которым ему грозило заключение вплоть до пожизненного.
https://ria.ru/20200711/1574202865.html
великобритания
нью-йорк (штат)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568471667_62:0:2793:2048_1400x0_80_0_0_7cd5f41c86c48c8184289cdf0c497cc8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
харви вайнштейн, великобритания, нью-йорк (штат), сша, в мире

Харви Вайнштейна лишили звания командора ордена Британской империи

15:53 18.09.2020
262
© AP Photo / John MinchilloХарви Вайнштейн прибывает в здание суда Манхэттена. 24 февраля 2020
Харви Вайнштейн прибывает в здание суда Манхэттена. 24 февраля 2020 - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© AP Photo / John Minchillo
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 18 сен - РИА Новости, Мария Табак. Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, отбывающий тюремный срок в США, лишен звания командора Ордена Британской империи (CBE), объявил в пятницу комитет по лишению почетных званий в правительственном бюллетене The Gazette.
"Королева распорядилась, чтобы пожалование Харви Вайнштейна в почетные командоры гражданского подразделения Ордена Британской империи, осуществленное 29 января 2004 года, было отменено, аннулировано, а его имя стерто из реестра данного ордена", - говорится в объявлении.
В марте верховный суд штата Нью-Йорк приговорил Вайнштейна, признанного виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу, к 23 годам тюрьмы. При этом присяжные оправдали его по трем другим пунктам, включая более серьезное изнасилование, по которым ему грозило заключение вплоть до пожизненного.
Продюсер Харви Вайнштейн - РИА Новости, 1920, 11.07.2020
11 июля, 10:08
Бывшие жены Вайнштейна добились заморозки его активов, сообщили СМИ
0911017
Обсудить0
Харви ВайнштейнВеликобританияНью-Йорк (штат)СШАВ мире
Рекомендуем
Коронавирус
Австрийский иммунолог оценил эффективность вакцин от коронавируса
Сторонники Джулиана Ассанжа у здания центрального уголовного суда (Олд-Бейли) в Лондоне
Адвокат рассказала, как Ассанжу предлагали помилование от имени Трампа
Корабли НАТО в Черном море
Генштаб ВС заявил, что корабли НАТО стали дольше находиться в Черном море
Открытие центра для беременных и молодых мам в Москве
Епископ РПЦ отказался от подарков на юбилей в пользу больничного храма
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Германии назвали заявления США о порте Мукран "чудовищными угрозами"
Генеральный Секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев а церемонии открытия XXII Олимпийских Игр в Москве
Брежнев имеет больше прав на Нобелевскую премию, чем Обама, считают в ЕР
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Аксенов прокомментировал репортаж NBC о Крыме
Суперкомпьютер Cori в Национальном вычислительном центре энергетических исследований США (NERSC), на котором производились расчеты
Новый расчет уточняет соотношение материи и антиматерии
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток-2 в Любмине
Бундестаг отказался голосовать по остановке "Северного потока — 2"
Надводная сварка захлёстного стыка во время строительства газопровода Северный поток-2
Депутат бундестага считает, что "Северный поток — 2" будет достроен
Препарат с эмбрионом. Архивное фото
Движение "За жизнь!" высказалось по теме изменения позиции РПЦ по ЭКО
Вид с Пушкинской набережной в Парке Горького на здание министерства обороны РФ
Минобороны предлагало НАТО обсудить предотвращение военных инцидентов
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
Набиуллина рассказала, как выбирает брошки для пресс-конференции
Американский эсминец USS Roosevelt во время транзита в направлении Черного моря
Генштаб ВС предостерег США и НАТО от эскалации в Черном море
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Германии заявили, что "Северный поток — 2" готов на 97 процентов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:32Жители Пальмиры рассказали о восстановлении разрушенного города
03:25Ветеран спецназа рассказал, чем уникальны методы советской разведки
03:15Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля
03:13Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине
03:06Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
Лента новостейМолния