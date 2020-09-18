https://ria.ru/20200918/vaktsina-1577424484.html
В Амурскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса
Первая партия вакцины от коронавирусной инфекции для медиков поступила в Амурскую область, сообщает правительство региона со ссылкой на и.о. министра... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T09:45
2020-09-18T09:45
2020-09-18T09:45
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
амурская область
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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 сен - РИА Новости.</strong> Первая партия <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">вакцины</a> от коронавирусной инфекции для медиков поступила в <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурскую область</a>, сообщает правительство региона со ссылкой на и.о. министра здравоохранения Приамурья Светлану Леонтьеву."По ее (Леонтьевой) словам, минздрав региона сегодня получает первую небольшую партию новой отечественной вакцины. Вакцинация начнется с медиков, работающих непосредственно в инфекционных госпиталях", - говорится в сообщении.Всего в регионе развернуто 8 госпиталей на 660 коек, 22% коек сейчас свободны. Лечение здесь проходят 838 пациентов с COVID-19.По последним данным правительства Приамурья, в области 3867 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 2539 человек, коэффициент распространения инфекции - 0,9.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577361298.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, амурская область